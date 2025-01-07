¡Ú£Ú²ñ¤ÎÄÌ¿®¶µ°é¡Û¡Ê¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡Ë¤¬2025Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¸ÜµÒËþÂÅÙÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼ÒÁý¿Ê²ñ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£Ú²ñ¥°¥ëー¥×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò£Ú²ñ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òoricon ME¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÃÓ ¹±¡Ë¤¬2025Ç¯1·î6Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¡Ö¾®³ØÀ¸ ÄÌ¿®¶µ°é¡×¤Ë¤Æ10Ç¯Ï¢Â³Áí¹çÂè1°Ì¡¢¡ÖÃæ³ØÀ¸ ÄÌ¿®¶µ°é¡×¤Ë¤Æ3Ç¯Ï¢Â³Áí¹çÂè1°Ì¡¢¡Ö¹â¹»À¸ ÄÌ¿®¶µ°é¡×¤Ë¤Æ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î½¼¼Â¤µ Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿É¾²Á¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ¶µºà¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤ªµÒÍÍ¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î½¼¼Â¤µ¡×¤Ç£³¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè£±°Ì¤ò³ÍÆÀ
ÄÌ¿®¶µ°é¤Î¡Ö¾®³ØÀ¸¡×¡ÖÃæ³ØÀ¸¡×¡Ö¹â¹»À¸¡×¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î½¼¼Â¤µ¡×¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸ ÄÌ¿®¶µ°é Áí¹çÂè1°Ì
10Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí¹çÂè£±°Ì¤ò¼õ¾Þ¡£
7¤Ä¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î½¼¼Â¤µ
¡¦¶µºà¡¦¹ÖµÁ
¡¦³Ø½¬¤Î¤·¤ä¤¹¤µ
¡¦³Ø½¬¥Õ¥©¥íーÂÎÀ©
¡¦¼õ¹Ö¸ú²Ì
¡¦Å¬ÀÚ¤Ê¼õ¹ÖÎÁ
¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
¢§³Ø½¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÆÃÄ¹
³Ø½¬ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿£Ú²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¥³ー¥¹¡¢¶µ²Ê½ñÂÐ±þ¤Î¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê³Ø½¬¤òµá¤á¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ³ØÀ¸ ÄÌ¿®¶µ°é Áí¹çÂè1°Ì
3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí¹çÂè£±°Ì¤ò¼õ¾Þ¡£
5¤Ä¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î½¼¼Â¤µ
¡¦¶µºà¡¦¹ÖµÁ
¡¦³Ø½¬¤Î¤·¤ä¤¹¤µ
¡¦³Ø½¬¥Õ¥©¥íーÂÎÀ©
¡¦¼õ¹Ö¸ú²Ì
¢§³Ø½¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÆÃÄ¹
±Ñ¸ì4µ»Ç½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£±Ñ¸¡ÂÐºö¡¦ºîÊ¸ÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â¹»¼õ¸³¤ÎÆâ¿½ÅÀÂÐºö¡¢°ì´ÓÀ¸¤ÎÂç³Ø¼õ¸³ÂÐºö¤âÄó¶¡¤·¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸ ÄÌ¿®¶µ°é ¡Ö¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î½¼¼Â¤µ¡×Âè1°Ì
¢§³Ø½¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÆÃÄ¹
¹â¹»Á´Ã±¸µ¤òÁ´¸ø³«¤·¡¢¼«Í³¤Ë³Ø½¬²ÄÇ½¤Ê¥ªー¥×¥ó¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç³Ø¼õ¸³À¸¤Ë¤ÏÆñ´ØÂç¹ç³Ê¤«¤éµÕ»»¤·¤¿Æþ»î±é½¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÂÐºö¡¦¾®ÏÀÊ¸ÂÐºö¡¦¿äÁ¦Æþ»îÂÐºö¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Ä´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)¥é¥ó¥¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÀ¼¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸ ÄÌ¿®¶µ°é
https://juken.oricon.co.jp/rank-online-study/elementary/
Ãæ³ØÀ¸ ÄÌ¿®¶µ°é
https://juken.oricon.co.jp/rank-online-study/junior-hs/
¹â¹»À¸ ÄÌ¿®¶µ°é
https://juken.oricon.co.jp/rank-online-study/highschool/
¢¡£Ú²ñ¤ÎÄÌ¿®¶µ°é
³ô¼°²ñ¼Ò£Ú²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ»ù¤«¤éÂç³Ø¼õ¸³À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¹â¤á¡¢¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò°é¤ß¿¼¤á¤ë³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÎ©°ÊÍè¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨È´¤¡¢¼«Ê¬¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë³Ø¤Ó¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÄÌ¿®¶µ°é¤ò¤Ï¤¸¤á±ÇÁü¹ÖµÁ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¢ICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø¤Ó¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¶µ°é¤Î·Á¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.zkai.co.jp/
¢¡¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ï
¡ÖËþÂ¤ò¾ðÊó²½¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Òoricon ME¤¬¡¢2006Ç¯¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£ËþÂÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë²óÅú¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¸ÜµÒËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ»ØÉ¸¤òºîÀ®¤·¡¢¹¤¯¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ú²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß³Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ñÎÁ¤ÎÀÁµá¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¥³ー¥¹¤Î»ñÎÁ¤Ï¡¢°Ê²¼Web¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´ÀÁµá¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§»ñÎÁÀÁµá¿½¹þ¥µ¥¤¥È
https://service.zkai.co.jp/brochure/c1_1.aspx
¢§£Ú²ñ¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥³ー¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.zkai.co.jp/el/
¢§£Ú²ñÃæ³ØÀ¸¸þ¤±¥³ー¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.zkai.co.jp/jr/
¢§£Ú²ñ¹â¹»À¸¡¦Âç³Ø¼õ¸³À¸¸þ¤±¥³ー¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.zkai.co.jp/high/
¡Ú2025Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº ¾®³ØÀ¸ ÄÌ¿®¶µ°é Ä´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Òoricon ME¡¡Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§5,048¿Í
Ä´ºº´ë¶È¿ô¡§5¼Ò
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024/07/30～2024/08/07¡¢2023/08/07～2023/08/16¡¢2022/08/03～2022/08/10
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡ÀÊÌ¡§»ØÄê¤Ê¤·¡¡Ç¯Îð¡§¸½Ìò¾®³ØÀ¸¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¡§ÃËÀ 24ºÐ～69ºÐ¡¡½÷À 22ºÐ～69ºÐ¡¿¸½ÌòÃæ³ØÀ¸¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¡§ÃËÀ 31ºÐ～69ºÐ¡¡½÷À 29ºÐ～69ºÐ
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¾ò·ï¡§²áµî5Ç¯°ÊÆâ¤Ë3¥ö·î°Ê¾å¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÄÌ¿®¶µ°é¤òÍÎÁ¤Ç¼õ¹Ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¸½Ìò¾®³ØÀ¸/Ãæ³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô
ÄêµÁ¡§¼õ¸³¤ä³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢°Ê²¼¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÄÌ¿®¶µ°é
1)¼çÍ×¶µ²Ê¤Î¤¦¤Á¹ñ¸ì¡¦¿ô³Ø¡¦±Ñ¸ì¤Î¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ä¼õ¸³¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¶µºà¤Þ¤¿¤Ï±ÇÁü¼ø¶È¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
2)¼«Âð¤Ê¤É¤ÎÇ¤°Õ¤Î¾ì½ê¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È
3)½Î¤ÎÊä¹Ö¤Ê¤É¤ÎÊä½õÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È
4)a～b¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡a)»æÇÞÂÎ¡§Í¹Á÷¤äWebÅù¤Ç¤ÎÅººï¡¦ÁêÃÌÅù¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡b)Web/¥¢¥×¥ê/±ÇÁü¼ø¶È¡§¿ÊÄ½´ÉÍýÅù¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë
5)ÍÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
6)Ãæ³Ø¼õ¸³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³ー¥¹¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È
-----
¡Ú2025Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº Ãæ³ØÀ¸ ÄÌ¿®¶µ°é Ä´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Òoricon ME¡¡Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§5,077¿Í
Ä´ºº´ë¶È¿ô¡§5¼Ò
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024/07/30～2024/08/09¡¢2023/08/08～2023/08/18¡¢2022/08/05～2022/08/19
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡ÀÊÌ¡§»ØÄê¤Ê¤·¡¡Ç¯Îð¡§¸½ÌòÃæ³ØÀ¸¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¡§ÃËÀ 31ºÐ～69ºÐ¡¡½÷À 29ºÐ～69ºÐ¡¿¸½Ìò¹â¹»À¸¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¡§ÃËÀ 34ºÐ～69ºÐ¡¡½÷À 32ºÐ～69ºÐ
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¾ò·ï¡§²áµî5Ç¯°ÊÆâ¤Ë3¥ö·î°Ê¾å¡¢Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÄÌ¿®¶µ°é¤òÍÎÁ¤Ç¼õ¹Ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¸½ÌòÃæ³ØÀ¸/¹â¹»À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô
ÄêµÁ¡§¼õ¸³¤ä³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢°Ê²¼¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÄÌ¿®¶µ°é
1)¼çÍ×¶µ²Ê¤Î¤¦¤Á¹ñ¸ì¡¦¿ô³Ø¡¦±Ñ¸ì¤Î¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ä¼õ¸³¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¶µºà¤Þ¤¿¤Ï±ÇÁü¼ø¶È¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
2)¼«Âð¤Ê¤É¤ÎÇ¤°Õ¤Î¾ì½ê¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È
3)½Î¤ÎÊä¹Ö¤Ê¤É¤ÎÊä½õÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È
4)a～b¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡a)»æÇÞÂÎ¡§Í¹Á÷¤äWebÅù¤Ç¤ÎÅººï¡¦ÁêÃÌÅù¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡b)Web/¥¢¥×¥ê/±ÇÁü¼ø¶È¡§¿ÊÄ½´ÉÍýÅù¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë
5)ÍÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
-----
¡Ú2025Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº ¹â¹»À¸ ÄÌ¿®¶µ°é Ä´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Òoricon ME¡¡Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§1,091¿Í
Ä´ºº´ë¶È¿ô¡§4¼Ò
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024/07/30～2024/08/30¡¢2023/08/08～2023/09/06¡¢2022/08/04～2022/09/12
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡ÀÊÌ¡§»ØÄê¤Ê¤·¡¡Ç¯Îð¡§15～22ºÐ
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¾ò·ï¡§²áµî5Ç¯°ÊÆâ¤Ë3¥ö·î°Ê¾å¡¢¹â¹»À¸¸þ¤±¤ÎÄÌ¿®¶µ°é¤òÍÎÁ¤Ç¼õ¹Ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¸½Ìò¹â¹»À¸/Âç³ØÀ¸
ÄêµÁ¡§¼õ¸³¤ä³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢°Ê²¼¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¹â¹»À¸¸þ¤±¤ÎÄÌ¿®¶µ°é
1)¼çÍ×¶µ²Ê¤Î¤¦¤Á¹ñ¸ì¡¦¿ô³Ø¡¦±Ñ¸ì¤Î¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ä¼õ¸³¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¶µºà¤Þ¤¿¤Ï±ÇÁü¼ø¶È¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
2)¼«Âð¤Ê¤É¤ÎÇ¤°Õ¤Î¾ì½ê¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È
3)½Î¤ÎÊä¹Ö¤Ê¤É¤ÎÊä½õÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È
4)a～b¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡a)»æÇÞÂÎ¡§Í¹Á÷¤äWebÅù¤Ç¤ÎÅººï¡¦ÁêÃÌÅù¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡b)Web/¥¢¥×¥ê/±ÇÁü¼ø¶È¡§¿ÊÄ½´ÉÍýÅù¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë
5)ÍÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò Áý¿Ê²ñ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ·Ð±Ä´ÉÍýÉô ¥Ö¥é¥ó¥ÉÅý³ç¼¼
ÅÅÏÃ¡§055-976-8947¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§¸áÁ°9:00~¸á¸å5:30¡Ë
E-mail¡§press@zkai.co.jp