°ËÆ¦¹â¸¶¤ËË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤°ìÅïÂß¤·ÊÌÁñ¡ÖVilla ÎÐ¤ÈÊª¸ì IZU ROKUSYO¡×¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½êGO_AN¡Ê¥´¥¢¥ó¡Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©½ÙÅì·´Ä¹ÀôÄ®¡¢ÂåÉ½¡§¶áÆ£¹ä¡Ë¤Ï¡¢°ËÆ¦¹â¸¶¤Ë¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤°ìÅïÂß¤·ÊÌÁñ¡ÖVilla ÎÐ¤ÈÊª¸ì IZU ROKUSYO¡×¡ÊÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÈ¬È¨Ìî1305-36¡Ë¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖË»¤·¤Ê¤¤Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Îµï¾ì½ê¤Ø¡×
¼«Á³¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÊÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¿¥Îー¥ëÃÈÏ§¤ä¥¸¥ã¥°¥¸ー¥Ð¥¹¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅÌÊâ3Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë°ËÆ¦¹â¸¶ºùÊÂÌÚ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îºù¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¤´Í½Ìó¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÄ§
¡¦¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ëÃÏ·Á¤ÈÌÚ¡¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼«Á³°ìÂÎ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥Êー¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ÎÉô²°¡¦¾ì½ê¤Ë¤¤¤Æ¤â¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¿¥Îー¥ëÃÈÏ§
²Ð¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤â¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤éÍÉ¤ì¤ë±ê¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÌÅï¡ÖÎÐÀÄ(¤í¤¯¤·¤ç¤¦)¤ÎÅò¡×
¥¸¥ã¥°¥¸ー¥Ð¥¹¤È¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡Ê¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ë :
https://midoritomonogatari.jp/
¢£»ÜÀß¾Ò²ð
¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¿¥Îー¥ëÃÈÏ§¤äBBQÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
ÊÌÅï¡ÖÎÐÀÄ(¤í¤¯¤·¤ç¤¦)¤ÎÅò¡×¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥°¥¸ー¥Ð¥¹¤È¥µ¥¦¥Ê´°È÷¡£
1F ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó
1F ¥ê¥Ó¥ó¥°
2F ¥¤¥ó¥Êー¥Ð¥ë¥³¥Ëー
1F ¿²¼¼1
2F ¿²¼¼2¡Ê¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¡Ë
2F ¿²¼¼3¡Ê¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¡Ë
Äê°÷¡§ºÇÂç10Ì¾
ËÜÅï¡§¿²¼¼ / ¿²¼¼¡Ê¥í¥Õ¥ÈÉÕ¡Ë2Éô²° / ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó / ¥ê¥Ó¥ó¥° / ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¥Ó¥ó¥° / ÀöÂõ¼¼ /¥·¥ã¥ïー¼¼
ÎÐÀÄ¤ÎÅò¡ÊÊÌÅï¡Ë¡§¥µ¥¦¥Ê / ¥¸¥ã¥¯¥¸ー¥Ð¥¹
»ÜÀßÌ¾¡¡¡§Villa ÎÐ¤ÈÊª¸ì IZU ROKUSYO¡Ê¥ô¥£¥é ¥ß¥É¥ê¥È¥â¥Î¥¬¥¿¥ê ¥¤¥º ¥í¥¯¥·¥ç¥¦¡Ë
½»½ê¡¡¡¡¡§¢©413-0232 ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÈ¬È¨Ìî1305-36
¥¢¥¯¥»¥¹¡§°ËÆ¦µÞ¹ÔÀþ °ËÆ¦¹â¸¶±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó15Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§3ÂæÍ¤ê
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡Ê¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ë :
https://midoritomonogatari.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê GO_AN¡Ê¥´¥¢¥ó¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©411-0931ÀÅ²¬¸©½ÙÅì·´Ä¹ÀôÄ®ÅìÌî137-221
ÂåÉ½¼Ô¡§¶áÆ£ ¹ä
URL¡§https://goan-architect.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¡§¶áÆ£ ¹ä
TEL¡§090-1987-9935
Mail¡§go_an2008@ybb.ne.jp
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー