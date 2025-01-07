¡Ú¾ÅÆî¿ÍÉÔÆ°»º¡ÛÃÏ°è¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¡Ö¤ì¤¤¤ó¤Ü～¤«¤Õ¤§¹¾¤ÎÅç¤Ë¤Æ¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª1·î¤Ï2¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¾ÅÆî¿ÍÉÔÆ°»º¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓÅÄÍÎÌÀ¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤¬¶¨¶È¤¹¤ë¡Ö¤ì¤¤¤ó¤Ü～¤«¤Õ¤§¹¾¤ÎÅç(ÂåÉ½¡§ÎëÌÚÍý·Ã¡Ë¡×¤Ï¡¢¾ÅÆî¿ÍÉÔÆ°»º¾ÅÆî»ÙÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÌòÎ©¤Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿ï»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤¤¤ó¤Üー¤«¤Õ¤§¤Î°ÕµÁ
¤ì¤¤¤ó¤Ü～¤«¤Õ¤§¹¾¤ÎÅç¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢µï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÅÆîÃÏ¶è¤Î¤ª¤È¤Ê¤È»Ò¤É¤â¤ä¡¢¹¾¤ÎÅç¤ËË¬¤ì¤¿¿Æ»Ò¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¾ì¡×
¤ª¤È¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
»Ò°é¤Æ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çº¤ß¤òÏÃ¤»¤¿¤ê¡¢Ãç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¾ì¡£
¸½ºß¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ù¤ë¾ì¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Æ°Ê³°¤Î¤ª¤È¤Ê¤È½Ð²ñ¤¦¾ì¡£Êü²Ý¸å¤ÎÍ·¤Ó¤ä³Ø¤Ó¤Î¾ì¡£ÂÎ¸³¤Î¾ì¡£
1·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ£±.¡¡～´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Üー¥É～
³«ºÅÆü¡§1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¡¢2·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡§10»þ～¡¢13»þ～¡¢15»þ～
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¤ª¤È¤Ê¤ÎÊý¡Ê¤ª»ÒÍÍ¤ÎÆ±È¼Âç´¿·Þ¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
»ý¤ÁÊª¡§¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¡¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ëÀÚ¤êÈ´¤¡Ê»¨»ï¡¦¥«¥¿¥í¥°¡¦¼Ì¿¿Åù¡Ë
1·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ£².¡¡～Éþ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¥Ù¥Óー¥Þ¥Ã¥µー¥¸～
³«ºÅÆü¡§1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡
»þ´Ö¡§15»þ00Ê¬¤«¤é15»þ30Ê¬
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§À¸¸å2¥ö·î~Ì¤½¢³Ø¤Î¤ª»ÒÍÍ¡¢¤ª¤È¤Ê¤ÎÊý
Äê°÷¡§5ÁÈ
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
»ý¤ÁÊª¡§°û¤ßÊª¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë
Í½ÌóÊýË¡¡Ê¤¤¤º¤ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÆ±ÍÍ¡Ë¡§
£±.¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎDM¡§https://www.instagram.com/rainbow.smile.shonan(https://www.instagram.com/rainbow.smile.shonan)
£².¥áー¥ë¡§rainbow.smile.shonan@gmail.com
£³.¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/P5ja58tV(https://lin.ee/P5ja58tV)
¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤è¤ê
¡¦¤ªÌ¾Á°(¤ª¤È¤Ê¡¢¤ª»ÒÍÍ)
¡¦¤ª»ÒÍÍ¤ÎÇ¯Îð¡¢
¡¦Ï¢ÍíÀè(·ÈÂÓÈÖ¹æ)
¤òÅº¤¨¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.instagram.com/rainbowcafe.enoshima/
³«ºÅ¾ì½ê
¾ÅÆî¿ÍÉÔÆ°»º¡¡¾ÅÆî»ÙÅ¹
½»½ê¡§¢©251-0035¡¡¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÊÒÀ¥³¤´ß1ÃúÌÜ12-4¡¡¥ô¥£¥ë¥Ìー¥ÖÊÒÀ¥¹¾¥ÎÅç1³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://goo.gl/maps/SRmnAQhZmrhLRGQ46(https://goo.gl/maps/SRmnAQhZmrhLRGQ46)
¾®ÅÄµÞÀþ ÊÒÀ¥¹¾¥ÎÅç±Ø ÅÌÊâ4Ê¬¡¿¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´Àþ ¹¾¥ÎÅç±Ø¤è¤êÅÌÊâ6Ê¬
¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿ï»þ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Îµï¾ì½ê¡¦¤ì¤¤¤ó¤Ü～¤«¤Õ¤§±¿±Ä¸µ¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥¹¥Þ¥¤¥ë¾ÅÆî¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¡§ÎëÌÚÍý·Ã¡¡2020Ç¯11·î¤è¤êÆ£Âô»ÔËÌÉô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¤Ò¤í¤Ð¤ä»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£2023Ç¯4·î¤«¤é¤ÏÆ£Âô»ÔÌò½ê»Ò°é¤Æ´ë²è²Ý¤È¶¨Æ¯¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥µ¥Ýー¥È¹ÖºÂ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶¶ø¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤âÃ£¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¤Îµï¾ì½êºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§²¼µ¤Ç¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ameba Blog¡¡https://ameblo.jp/rss2525/(https://ameblo.jp/rss2525/)
Instagram¡¡¡¡https://www.instagram.com/rainbow.smile.shonan(https://www.instagram.com/rainbow.smile.shonan)
LINE¥á¥ë¥Þ¥¬¡Êµï¾ì½ê¡Ë https://lin.ee/P5ja58tV(https://lin.ee/P5ja58tV)
LINE¥á¥ë¥Þ¥¬¡Ê»×½Õ´ü¡Ë https://lin.ee/UQYWZ2L(https://lin.ee/UQYWZ2L)
¾ÅÆî¿ÍÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¾ÅÆîÃÏ°è¡ÊÆ£Âô¡¢³ý¥öºê¡¢³ùÁÒ¡¢¿à»Ò¡¢Ê¿ÄÍ¡¢Âç°ë¡¢ÆóµÜ¡¢¾®ÅÄ¸¶¤Ê¤É¡Ë¤ÎÉÔÆ°»º¤Ê¤é¾ÅÆî¿ÍÉÔÆ°»º¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
·î´Ö150ËüPV¤ÎWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¾ÅÆî¿Í¡Êhttps://shonanjin.com/¡Ë¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¹ðÃÎ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã¾ÅÆî¿ÍÉÔÆ°»º¡¡¾ÅÆî»ÙÅ¹¡¡³µÍ×¡ä
½»½ê¡§¢©251-0035¡¡¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÊÒÀ¥³¤´ß1ÃúÌÜ12-4¡¡¥ô¥£¥ë¥Ìー¥ÖÊÒÀ¥¹¾¥ÎÅç1³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://goo.gl/maps/SRmnAQhZmrhLRGQ46
¾®ÅÄµÞÀþ ÊÒÀ¥¹¾¥ÎÅç±Ø ÅÌÊâ4Ê¬¡¿¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´Àþ ¹¾¥ÎÅç±Ø¤è¤êÅÌÊâ6Ê¬
ÅÅÏÃ¡§0466-47-4990
FAX¡§ :0466-47-4991
¥áー¥ë¡§realestate@shonanjin.com
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ã¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ä¤Î¤Û¤«¡¢¡ã¥¢ー¥È‧¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡ä¡¢¡ã¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°‧¥¢¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡ä
‧»Ô¾ìÄ´ºº¡¢¶¥¹çÄ´ºº¤Ê¤É³Æ¼ï¥ê¥µー¥Á
‧¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð±¿ÍÑ¡Ê¸¡º÷¡¢£Ó£Î£Ó¡¢Æ°²è¤Ê¤É¡Ë
‧£Ó£Å£Ï»Üºö¡¢¥¢¥Õ¥§¥ê¥¨¥¤¥È»Üºö
‧¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
‧³Æ¼ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
‧ASP¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥Á¥«¥Á¡×https://katikati.jp/
¡ã¥¢ー¥È‧¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡ä
¡¦¸½Âå¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡ÖYUGEN Gallery¡× https://yugen-gallery.com/ja/
¡¦¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤ÎÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¾ÅÆî¿Í¡× https://shonanjin.com
¡¦½ÐÈÇ»ö¶È¡ÖJeane Books¡×¡¡https://jeanebooks.com/ja/
¡ã¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡ä
¡¦¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹»ö¶È¡Ö¥¸ー¥ó¤ÎEC¥³¥ó¥µ¥ë¡×https://ec.jeane.jp/
¡¦ÉÔÆ°»º»ö¶È¡Ö¾ÅÆî¿ÍÉÔÆ°»º¡× https://realestate.shonanjin.com/
¡¦¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥ïー¥¯¾ÅÆî¡×https://work.shonanjin.com/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¡¡´ë¶È³µÍ×¡Û
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÎÓÅÄÍÎÌÀ
¢£ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§£²£°£±£¶Ç¯£±£²·î£¸Æü
¢£»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§£±²¯±ß¡Ê£²£°£²£³Ç¯£±·î¸½ºß¡¿»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://jeane.jp
¢£¸ø¼°£Ó£Î£Ó¡§
https://www.facebook.com/jeaneincjp
https://twitter.com/jeaneinc
https://www.instagram.com/jeaneincjp
¢£½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©107-0062¡¡
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-31 KDÆîÀÄ»³¥Ó¥ë4F
ÅÅÏÃ 03-6380-6165¡¡FAX 03-6380-6215
¢£ÌÈµö¤Ê¤É¡¡¡§¸ÅÊª¾¦¡ÊÈþ½ÑÉÊ¡Ë¡¡ÅìµþÅÔ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¡¡Âè30331212827¹æ
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê1¡ËÂè10616¹æ
ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¡¡µö²ÄÈÖ¹æ13-¥æ-314999¡¡
ÆÃÄêÊç½¸¾ðÊóÅùÄó¶¡»ö¶È¡¡51-Êç-001048
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§pr@jeane.jp