SORAMICHI¡¢CODATUM¤È¼¡À¤ÂåBI¥Äー¥ë¡ÖCodatum¡Ê¥³¥À¥¿¥à¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼ÒSORAMICHI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËÜ¹Æó¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¤¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÁÒ¶¶·òÂÀ¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCODATUM¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¼Æ»³Ä¾¼ù¡Ë¤È¡¢¼¡À¤ÂåBI¥Äー¥ë¡ÖCodatum¡Ê¥³¥À¥¿¥à¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢SORAMICHI¤ÏÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê¤äÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊBI¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¡¢±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ÈËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°·Ð¸³¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼¡À¤ÂåBI¥Äー¥ë¡ÖCodatum¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Codatum¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢SQL¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤Ç¥³ー¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢¥Çー¥¿¥¦¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ê¸½ºß¤ÏGoogle BigQuery(TM)¤Î¤ßÂÐ±þ¡¢½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¡Ë¤ËÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤·¤ÆºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢AIÅý¹ç¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¤Î¥Áー¥à¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤Ê¸¢¸Â´ÉÍý¤È¥Çー¥¿¥«¥¿¥í¥°¤ÎÀ°Íý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥Çー¥¿´ÉÍý¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüËÜ¸ì¡§https://codatum.jp/
¡¦±Ñ¸ì¡§https://codatum.com/
¢£¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ä¥¢ーÆ°²è
¡¦ÆüËÜ¸ì¡§https://youtu.be/ezQg0uagEac?si=QjddeGXsM5Oe-U4F
¡¦±Ñ¸ì¡§https://youtu.be/KF0Sg0rHvVc?si=mZHYxmRaJxuNl6gS
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒCODATUM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒCODATUM¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥Çー¥¿¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤È¥¹¥Ôー¥É¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£CX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKARTE¡×¥·¥êー¥º¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¤¥É¤«¤é¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¤·¡¢2023Ç¯10·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
CODATUM¤Ï¡¢¥Çー¥¿²òÀÏ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤¬¥Çー¥¿¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë ¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¹â¤¤¼«Í³ÅÙ¤È³ÈÄ¥À¤ò»ý¤Ä¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¿×Â®¤ÇÅª³Î¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüËÜ¸ì¡§https://codatum.jp/about
¡¦±Ñ¸ì¡§https://codatum.com/about
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒSORAMICHI ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒSORAMICHI¡Ê¥½¥é¥ß¥Á¡Ë¤Ï¡¢´ë¶ÈÊÑ³×¤òÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ëDX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£ ËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ITÀïÎ¬¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»Ñ¤òÉÁ¤¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î°Ù¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¼Â¹Ô¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£200Ì¾°Ê¾å¤ÎÀìÌçÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢DX»ö¶È¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦°û¿©»ö¶È¤Ê¤É¤âÉý¹¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©100-0004 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-5-1 Âç¼êÄ®¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¦¥¨¥¹¥È¥¿¥ïー1³¬ LIFORKÂç¼êÄ® R05
ÀßÎ©¡§2017Ç¯5·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËÜ ¹Æó
²ñ¼ÒURL¡§https://www.sora-michi.co.jp/