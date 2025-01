MSI¡¢ºÇ¿·¤ÎAMD Ryzen(TM) 9000¥·¥êー¥º¥×¥í¥»¥Ã¥µーÂÐ±þ¤ÎB850¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥ÈÅëºÜ¥Þ¥¶ー¥Üー¥É2µ¡¼ï¤òÈ¯Çä

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、最新のAMD Ryzen(TM) 9000シリーズプロセッサー対応のB850チップセット搭載マザーボード「B850 GAMING PLUS WIFI」、「PRO B850-P WIFI」を2025年1月7日(火)午前11時より発売いたします。

MSIが展開するB850チップセット搭載マザーボードは、5G LAN + フルスペックWi-Fi 7の充実したネットワーク機能と、組み立て作業を手軽にするMSI独自の「EZ DIY」設計を搭載しています。M.2 スロットには、M.2 SSDをスロットに挿した後は下におろすだけで固定ができるEZ M.2 Clip IIや、ネジを使用せずにM.2ヒートシンクを固定可能なEZ M.2 Shield Frozr IIを搭載しています。他にも差し込むだけで取り付けが完了するEZ Wi-FiアンテナやプリインストールIOシールドなど便利機能を搭載し、これまでPCを自作してきたユーザーだけでなく、これから初めてPCを自作するという方にもおすすめのマザーボードとなっています。

【B850 GAMING PLUS WIFI】 税込40,980円

■製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/B850-GAMING-PLUS-WIFI

【B850 GAMING PLUS WIFIの主な特徴】

●ホワイトシルバーのヒートシンクにエメラルドグリーンの差し色の入ったスタイリッシュなデザインを採用したゲーミングモデル

●リアIOポートまでせり出した拡張ヒートシンクと12フェーズDRPS 電源回路を搭載し、最新CPUの性能を引き出す

●ねじやドライバーを使用せずにM.2 SSDの脱着が可能なEZ M.2 Clip II & EZ M.2 Shield Frozr IIを搭載

●グラフィックスカードのロッククリップを指で押しやすいように大型化したEZ PCIe Clip IIを搭載

●5G LAN + フルスペックWi-Fi 7(320MHz)を搭載し、高速なネットワークで快適なオンライン体験を実現

●挿し込むだけで取り付けできるマグネットスタンド型のEZ Wi-Fiアンテナが付属

【PRO B850-P WIFI】 税込38,980円

■製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B850-P-WIFI

【PRO B850-P WIFIの主な特徴】

●ホワイトシルバーのヒートシンクを備え、どんな環境にもなじむシンプルなデザインを採用したスタンダードモデル

●リアIOポートまでせり出した拡張ヒートシンクと12フェーズDRPS 電源回路を搭載し、最新CPUの性能を引き出す

●ねじやドライバーを使用せずにM.2 SSDの脱着が可能なEZ M.2 Clip II & EZ M.2 Shield Frozr IIを搭載

●グラフィックスカードのロッククリップを指で押しやすいように大型化したEZ PCIe Clip IIを搭載

●5G LAN + フルスペックWi-Fi 7(320MHz)を搭載し、高速なネットワークで快適なオンライン体験を実現

●挿し込むだけで取り付けできるマグネットスタンド型のEZ Wi-Fiアンテナが付属

