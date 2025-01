SWAT Mobility¡¢ÎýÇÏ¶è¤Ç¼Â¾Ú±¿¹Ô¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥Þ¥ó¥É¥¿¥¯¥·ー¤Ë±¿¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡³«»Ï

SWAT Mobility Japan株式会社

練馬区では、今後も続く見通しのバス運転手不足を背景に、バスのあり方を見直すとともに、新たな交通手段の導入等を検討し、持続可能な交通へと再構築する取組を進めています。今回、練馬区の南大泉・東大泉地区において、デマンドタクシーの実証実験を実施し新たな交通手段の実効性を検証することとしています。

SWAT Mobilityは、独自開発したダイナミック・ルーティング・アルゴリズムを実装したAIオンデマンド交通運行システムをデマンドタクシーに提供します。ゼンリン社の道路ネットワークデータを元にした道路情報や機械学習による正確な走行スピード情報を実装した運行システムが効率の良い運行と快適な移動体験を提供します。相乗り率や乗車人数を最大限に引き上げるために、200以上のカスタマイズ可能なパラメーターを調整、また、継続的に移動データ分析(予約の成立率や乗車時間の傾向の理解など)を行い、サービスの改善を繰り返していきます。

概要

実証期間:2025年1月6日~2025年3月31日 (毎日運行)

運行エリア:南大泉、東大泉地域

予約受付:

スマホアプリ「練馬区デマンドタクシー」の場合、乗車希望日の1週間前から、24時間予約可能

電話の場合、乗車希望日の1週間前から、予約コールセンターで受付可能(営業時間は24時間)

電話番号:03-3590-1040

Webサイト:練馬区ホームページ https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/0662192920240925.html





お披露目式

運行車両

アプリ予約画面

チラシ

乗降場所

アプリダウンロード用のQRコード

●SWAT Mobilityについて

SWAT Mobilityは人・モノの移動に関する課題解決のため、オンデマンド交通運行システム、路線バス交通分析ツール、物流配送最適化システムを提供しています。最少の車両台数で複数の乗客・モノを効率良く相乗りさせるルーティング・アルゴリズムは世界トップクラスと認定されています。テクノロジーの社会実装を通し、当社ビジョン”Empowering the world to move more with less”の実現を追求していきます。

SWAT Mobility Japan株式会社

所在地:東京都千代田区麹町

代表者:代表取締役 末廣将志

設立:2020年

ホームページ: https://www.swatmobility.com/jp