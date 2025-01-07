¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡ª ¥é¥¤¥Ö 2025¡Ù½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È·èÄê¡ª sumika¡¢Ý¯ºä46¡¢NEXZ¡¢NiziU¤Î¹ë²Ú4ÁÈ¤¬ ½ÕµÙ¤ß¤Î¥Ñー¥¯¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡ª
¥æ¥Ë½Õ¡ª ¥é¥¤¥Ö 2025
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤Î½Õ¤Î³ØÀ¸±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¡¢¤ª¥È¥¯¤Ê³ØÀ¸¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¡È±Ê±ó¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡É¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëÂç¶½Ê³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡ª ¥é¥¤¥Ö 2025¡Ù¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡ª ¥é¥¤¥Ö 2025¡Ù¤Ë¤Ï¡Ösumika¡×¡¢¡ÖÝ¯ºä46¡×¡¢¡ÖNEXZ¡×¡¢¡ÖNiziU¡×¤È¤¤¤¦Ä¶¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È4ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Á´4Æü´Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥¯¤ÎNO LIMIT!¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò°ìµ¤¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡ª ¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãç´Ö¤äÍ§¤À¤Á¤È²æ¤òËº¤ì¤ë¤Û¤ÉÁ´ÎÏ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¡¢¡ÈÁÇ¡É¤Î¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¤³¤Î½Õ¤À¤±¤ÎÄ¶Ç®¶¸¤ÈÄ¶¶½Ê³ÂÎ¸³¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Êµ¨Àá¤Ë¡¢¡È±Ê±ó¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡ª ¥é¥¤¥Ö 2025¡Ù³«ºÅÆü¤È½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ësumika¡¢2·î16Æü¡ÊÆü¡ËÝ¯ºä46¡¢3·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËNEXZ¡¢3·î9Æü¡ÊÆü¡ËNiziU ¤Ç¤¹¡£
¡ã½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ä
▶¡¡sumika¡Ê2·î15Æü½Ð±é¡Ë
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
º£²óCM¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö10»þ¤ÎÊý³Ñ¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ï¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¥·ー¥º¥ó¤ÎÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¼«¿È¤âËèÇ¯½Õ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥æ¥Ë½Õ¥é¥¤¥Ö¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
sumika
¡Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ï
¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô½Ð¿È¥Ð¥ó¥É¡£ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Èsumika¡Ê½»½è¡Ë¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï²»³Ú²È¤¬½¸¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢10¼þÇ¯µÇ°¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤Ï´°Çä¡£2025Ç¯3·î5Æü¤Ë¤Ï5th ALBUM¡ÖVermillion¡Çs¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢32¸ø±é³«ºÅ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤â¥¹¥¿ー¥È¡£º£ºÇ¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¡£
▶¡¡Ý¯ºä46¡Ê2·î16Æü½Ð±é¡Ë
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
Ý¯ºä46¤¬¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥æ¥Ë½Õ¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö¥æ¥Ë½Õ¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤Î¤ÏÆóÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥óCM¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ê¤È¸æ±ï¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÍè¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸À¸³è¤Î°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥é¥¤¥Ö¤â¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤âÀ§Èó°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ý¯ºä46
¡Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ï
2015Ç¯¡¢Ý°ºä46¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£2020Ç¯¡¢Ý¯ºä46¤Ø²þÌ¾¡£2024Ç¯¤Ï3Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ç¤Ï2Æü´Ö¤Ç11Ëü¿ÍÆ°°÷¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤ÎºÇÂçÆ°°÷¿ô¤òµÏ¿¡£³¤³°¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢¹á¹Á¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡¢µ©Í¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
▶¡¡NEXZ¡Ê3·î8Æü½Ð±é¡Ë
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
ËÍ¤¿¤ÁNEXZ¤¬3·î8Æü¡¢¡Ö¥æ¥Ë½Õ¥é¥¤¥Ö 2025¡×¤Ë½é½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡ª³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÇ¯¥Ñ¥¹¤òÇã¤Ã¤ÆËè½µÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¾è¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤¬¡È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥É¥êー¥à¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡É¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬Âô»³µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊUSJ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£USJ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤ì¤Ç¤Ï3·î8Æü¡¢USJ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
NEXZ
¡Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ï
¡ÖNizi Project Season 2¡×¤«¤éÃÂÀ¸¡£NEXZ¤È¤Ï¡ÈNext Z(G)eneration¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤¤¡¢¿·¤·¤¤²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¡¢¿·»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯5·î20Æü¡¢Korea 1st Single Album¡ØRide the Vibe¡Ù¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥åー¡£Æ±Ç¯8·î21Æü¡¢Japan 1st EP¡ØRide the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving¡Ù¤ÇÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥êー ¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÃÏ¸µ³®Àû¤Î3ÅÔ»Ô6¸ø±é¡¢4Ëü¿ÍÆ°°÷¤ÎÆüËÜ½é¥·¥çー¥±ー¥¹¡¦¥Ä¥¢ー¡ÖNEXZ SHOWCASE 2024 ¡ÈRide the Vibe¡É¡×¤ÏÁ´¸ø±é¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£Æ±Ç¯11·î18Æü¤Ë¤Ï¿·ºîThe 1st Mini Album¡ØNALLINA¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
▶¡¡NiziU¡Ê3·î9Æü½Ð±é¡Ë
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
º£²ó»ä¤¿¤Á¤Ï»°ÅÙÌÜ¤Î¥æ¥Ë½Õ¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªÁ°²ó¡¢Á°¡¹²ó¤Î½Ð±é»þ¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£À²¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤ÁÛ¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»ä¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ë½Õ¥é¥¤¥Ö¤Ï³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë½Õ¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
NiziU
¡Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ï
¡ÖNizi Project¡×¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿9¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡£2022Ç¯¤Î¡ÈÆüËÜ¿Í½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ®¡É¤ÎÅìºå¥Éー¥à¸ø±é³«ºÅ¤ËÂ³¤¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤ò´Þ¤à¡¢ÆóÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤âÂçÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Ìó18.5Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·º£¤â¤Ê¤ªÁ´À¤³¦¤òÀÊ´¬Ãæ¡£¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¤ÏEP¡ØRISE UP¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥ª¥ê¥³¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Üー¥É¶¦¤Ë½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢11·î¤«¤é¤Ï¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê½é¤ÎWinter Tour¡ÖNiziU Live with U 2024-2025¡¡¡ÈAWAKE¡É¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£2025Ç¯2·î5Æü¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î¿·ºî¤Ç¤¢¤ë1st Mini Album¡ØAWAKE¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¢¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥³¥à¥¥ã¥¹¥È NBC¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥°¥ëー¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤¬Ë¬¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¥ì¥¸¥ãー³¦¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÂç¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¿Íµ¤±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥çー¡¢¥²¥¹¥È¤¬»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥·ー¥º¥Ê¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ÈÄ¶´¶Æ°¡¦Ä¶¶½Ê³¡É¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²¥¹¥È¤¬¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ê¡ÈÄ¶¸µµ¤¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡ØÄ¶¸µµ¤ÆÃ¶è¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2001Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë³×¿·¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö¥¦¥£¥¶ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤¬ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡×¥¨¥ê¥¢°ìÂÓ¤ò³êÁö¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥³ー¥¹¥¿ー¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ê¥½ー¡×¡¢Âç¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡¦¥é¥¤¥É¡×¡¢¤½¤·¤ÆÇ¤Å·Æ²¤Î¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥½¥Ó¤ÎËÜÇ½¤ò²ò¤Êü¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¥¢¥½¥ÓÂÎ¸³¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¡¦À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.
(C) Nintendo
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
¢£¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡ª¥é¥¤¥Ö 2025¡×³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü¤È½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
¡¡2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ësumika
¡¡2025Ç¯2·î16Æü¡ÊÆü¡ËÝ¯ºä46
¡¡2025Ç¯3·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËNEXZ
¡¡2025Ç¯3·î9Æü¡ÊÆü¡ËNiziU
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥°¥é¥Þ¥·ー¥Ñー¥¯ÆÃÀß²ñ¾ì
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û³«¾ì 9:30 ³«±é 10:45¡Ê³ÆÆü¶¦ÄÌ¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¡ÛÀè¹Ô¡¿°ìÈÌ Âç¿Í¡¦»Ò¤É¤â¶¦ÄÌ
¡¡2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë¡§11,900 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9 Æü¡ÊÆü¡Ë¡§12,900 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢1 ¥Ç¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¤ÎÂå¶â¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡¡¡¢¨3 ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡¢4 ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡¡¡¡¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼° WEB ¥µ¥¤¥È¤Ç½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹
¢¨±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß¤Ç¤¹¡£Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤ÎÃæ¤«¤é1¥Ç¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¤ÎÂå¶â¤ò½ü¤¤¤¿2,000±ß¤òÊ§¤¤Ìá¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ¥µ¥¤¥È¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¸ø¼° WEB ¥µ¥¤¥È¡§https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/students/spring-2025/live
¡ÚÈÎÇä²Õ½ê¡Û¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê2025Ç¯1·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00 ¥µ¥¤¥È¥ªー¥×¥ó¡Ë
¡¡PC/·ÈÂÓ¡§https://l-tike.com/usj-springlive2025/
¡¡³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Àè¹ÔÍ½Ìó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹
¡¡¢¨Àè¹ÔÍ½Ìó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø¼° WEB ¥µ¥¤¥È¤Ç½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹
¡ÚÈÎÇä³«»Ï¡Û
¡¡ 2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ësumika¡¢2·î16Æü¡ÊÆü¡ËÝ¯ºä46¸ø±éÊ¬¡¡°ìÈÌÈ¯Çä¡¡2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～
¡¡3·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËNEXZ¡¢3·î9Æü¡ÊÆü¡ËNiziU¸ø±éÊ¬¡¡°ìÈÌÈ¯Çä¡¡2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡¡¥¥çー¥Éー¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó 0570-200-888¡Ê12:00～17:00 ¢¨ÅÚÆü½ËµÙ¤ß¡Ë