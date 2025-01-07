²¡¥·¥¹¥È¡ª(R)¤¬CES2025¤ÎJapan¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÅÐ¾ì¡ªJETROÁª½Ð¤Î31¼Ò¤È¤·¤ÆEureka Park¤Ë½é½ÐÅ¸

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¡¦Å¸¼¨²ñÌ¾: CES 2025 (Las Vegas)
¡¦³«ºÅ´ü´Ö: 2025Ç¯1·î7Æü(²Ð)～10Æü(¶â)
¡¦¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§#61000 & #61001
¡¦¾ì½ê: Eureka Park (Hall G, Level1, Venetian Expo, Tech West)
¡¦ÃÏ¿Þ¡§https://exhibitors.ces.tech/8_0/floorplan/index.cfm?hallID=M&selectedBooth=61001(https://exhibitors.ces.tech/8_0/floorplan/index.cfm?hallID=M&selectedBooth=61001)
¡¦Venetian Convention & Expo Center °ÌÃÖ: https://maps.app.goo.gl/NjqHedE7HHxFdT3u7
¡¦CES City View Map: https://www.ces.tech/media/tjqg3eyq/ces-2025-svm-city-view.pdf¡¦CES(https://www.ces.tech/media/tjqg3eyq/ces-2025-svm-city-view.pdf%E3%83%BBCES) City View Map: https://www.ces.tech/media/tjqg3eyq/ces-2025-svm-city-view.pdf
CES2025ºÎÂò´ë¶È·èÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëJETROÈ¯É½
¡»¥¸¥§¥È¥í¤ªÃÎ¤é¤» ¡Ähttps://www.jetro.go.jp/news/announcement/2024/7847274c922ae7aa.html?_previewDate_=null&revision=0&viewForce=1(https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2024/7847274c922ae7aa.html?_previewDate_=null&revision=0&viewForce=1)
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