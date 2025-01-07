¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¡¢¥È¥è¥¿¥°¥ëー¥×¤Î¥¦ー¥Ö¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥è¥¿¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¹ç°Õ

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*2 Gunter's Space Page https://space.skyrocket.de/index.html
*3 ±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â ´ðËÜÊý¿Ë https://www8.cao.go.jp/space/kikin/kihonhousin.pdf
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