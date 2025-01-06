ÅÅ¼ÖÆâ¤Î²£·¿¥É¥é¥Þ¤ÈSNS¤Î½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤¬Ï¢Æ°¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµæ¶Ë¤ÎÁªÂò au | TRAIN TV¡×¤òÇÛ¿®³«»Ï
KDDI ³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è
¡¡KDDI ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¹â¶¶ À¿¡¢°Ê²¼¡ÖKDDI¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§⾚ÀÐ ÎÉ¼£¡¢°Ê²¼¡Öjeki¡×¡Ë¤Ï2025 Ç¯ 1 ·î 6 Æü¤«¤é¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµæ¶Ë¤ÎÁªÂò au | TRAIN TV¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·Á¼°¤Ë¤è¤ë1ÏÃ´°·ë¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢±óÆ£·û°ì¤µ¤ó¡¢Çë¸¶Íøµ×¤µ¤ó¡¢Â¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¡¢À±ÇµÌ´Æà¤µ¤ó¡¢ÃæÅç·ë²»¤µ¤ó¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÀø¤à¡Öµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡×¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£Ëè½µÇ÷¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Öµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡×¤Î¹ÔÊý¤ò¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë³«¶É¤·JR ÅìÆüËÜ¤Î⾸ÅÔ·÷¼çÍ× 10 Ï©Àþ¤È¤æ¤ê¤«¤â¤á¤Î¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÈÖÁÈÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTRAIN TV(R)¡Ê¥È¥ì¥¤¥ó¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡Ë¡×¤ÇÊü±Ç¡¢¤ª¤è¤ÓTikTok ¤Ê¤É¤Î¸ø¼° SNS ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÇÛ¿®¤·¡¢1½µ´Ö¤«¤±¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖTRAIN TV¡×¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤ÈSNS¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢·ëËö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ¤Ë¶öÁ³¸«ÆÏ¤±¤¿¥¹¥Èー¥êー¤È¡¢¼ê¸µ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ç°Û¤Ê¤ë·ëËö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Î²£·¿¥É¥é¥Þ¤ÈSNS¤Î½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµæ¶Ë¤ÎÁªÂò au | TRAIN TV¡×ÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¡Ê1¡ËÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È
¡¡¡¡¡¡Æü¡¹Ë»¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢Îø°¦¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç¡¢Í§Ã£´Ø·¸¤Ç¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤Ç¡¢¤ÈÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡Âç¾®ÍÍ¡¹¤ÊÁªÂò¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¾¯¤·Âç·¶ºÀ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Öµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡×¤ò¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡Ç÷¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ê2¡ËÊü±Ç¡¦ÇÛ¿®³«»ÏÆü
¡¡¡¡¡¡2025 Ç¯ 1 ·î 6 Æü
¡¡¡¡¡¡°Ê¹ß¡¢TRAIN TV ¤Ç¤ÏËè½µ·îÍËÆü¡¢³Æ¼ï SNS ¤Ç¤ÏÊ¿ÆüËèÆü 8:00¤´¤í¤«¤é½ç¼¡Êü±Ç¡¦ÇÛ¿®Í½¡¡
Äê¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨TRAIN TV¤ÎÊü±Ç¤Ï2025Ç¯4·î6Æü¤Þ¤Ç
¡Ê3¡Ë½Ð±é
¡¡¡¡¡¡±óÆ£·û°ì¡¢Çë¸¶Íøµ×¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢ÃæÅç·ë²»¡¢Â¾
¡Ê4¡Ë»ëÄ°ÊýË¡
¡¡¡¡¡¡¡ÖTRAIN TV¡×¤ª¤è¤Ó¸ø¼° SNS ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊTikTok¡¢Instagram¡¢YouTube¡Ë¤ÇÇÛ¿®
¡¡¡¡¡¡TikTok: https://www.tiktok.com/@kyukyoku.sentaku
¡¡¡¡¡¡Instagram: https://www.instagram.com/kyukyoku.sentaku/
¡¡¡¡¡¡YouTube: https://www.youtube.com/@kyukyoku.sentaku
¡¡¡¡¡¡X: https://x.com/kyukyoku_st
¡Ê5¡ËÊü±Ç·Á¼°
¡¡¡¡¡¦¡ÖTRAIN TV¡× ¤È SNS ¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·Á¼°¤Ë¤è¤ë1ÏÃ´°·ë¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ
¡¡¡¡¡¦¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡×¤Ë¤ª¤±¤ë1¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤ò TRAIN TV ¤ÇÊü±Ç¡¢Æ±°ì½µ¤Î SNS Å¸³«¤Ë¤Æ¡¡¡¡
¡¡¡¡Ê¬´ô¤¹¤ë°Û¤Ê¤ëÁªÂò»è¤ò½ç¼¡ÇÛ¿®
¢¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢¨TRAIN TV¤Ç¤Ï²»À¼¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤¤¤º¤ì¤Î SNS ¤Ç¤âÆ±¤¸Æ°²è¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ø¡¦±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ã±óÆ£·û°ì¤µ¤ó¡ä
3»ÐËå¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¡¢À±ÇµÌ´Æà¤µ¤ó¡¢ÃæÅç·ë²»¤µ¤ó¤ËÇë¸¶Íøµ×¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¸ÄÀÅª¤ÊÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡È¤Ï¤·¤ê¡É¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤ëÊý¤Ë¼ã¼ê¤¿¤Á¤¬ºî¤ê½Ð¤¹ÌÌÇò¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ãÇë¸¶Íøµ×¤µ¤ó¡ä
¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇËÍ¤â»Å¾å¤¬¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤¸¤á¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂ¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¡ä
´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÂ¼½Å¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÂ¼½Å¡×¤òÉõ°õ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±óÆ£¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ñ¥Ñ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤âÌÌÇò¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÀ±ÇµÌ´Æà¤µ¤ó¡ä
1ÏÃ1Ê¬ÄøÅÙ¤ÈÃ»¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤â¥É¥ó¥É¥óÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ËÁ´Éô¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÃæÅç·ë²»¤µ¤ó¡ä
»°½÷¤ÇËö¤Ã»Ò¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬
¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬Í¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¤äTRAIN TV¤Ê¤É¤Ç¸«¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµæ¶Ë¤ÎÁªÂò au | TRAIN TV¡×´ë²èÇØ·Ê¡Û
TRAIN TV ¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖËèÆü¤Î°ÜÆ°¤Ë¡¢È¯¸«¤È¤È¤¤á¤¤ò¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢¤è¤êË¤«¤Ê°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¾èµÒ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë jeki ¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤è¤êË¤«¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥é¥¤¥Õ¤òÄó¶¡¤¹¤ë KDDI ¤ÎÎ¾¼Ò¤Ï¡¢³«»Ï¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¤ÇSNSÁíºÆÀ¸¿ôÌó5²¯²ó¤ò¸Ø¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥³¥ó¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖËÜÆü¤âÀäÂÎÀäÌ¿¡£¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼ÂÀÓËÉÙ¤Ê³ô¼°²ñ¼Ò QREATION¡Ê¥¥å¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÊÆ±Ê ·½Í¤¡ËÀ©ºî¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤ËÁÐÊý¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁê¸ßÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊOOH¡Ê²°³°¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÁÐÊý¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÄó°Æ¡£¤³¤Î¿·¤¿¤Ê»ëÄ°ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµæ¶Ë¤ÎÁªÂò au | TRAIN TV¡×ÇÛ¿®µÇ° Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§°Ê²¼£±.£².¤òÎ¾ÊýËþ¤¿¤¹¤³¤È
£±.au ID¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤Î¾å¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤«¤éÆ°²è¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È
£².£±.¤ÎÆ°²è¤ò»ëÄ°¸å¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È
¢¨au ID¤Ï¡¢au¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇºîÀ®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆÃÅµ¡§ÃêÁª¤Ç300Ì¾¤µ¤Þ¤Ë1,000Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î6Æü～3·î31Æü
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸URL¡§
https://camp.auone.jp/campaign/503985fbf8b54b7600afb012
¡ÚTRAIN TV(R)¡Ê¥È¥ì¥¤¥ó ¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡Ë¡Û
JR ÅìÆüËÜ¤Î⾸ÅÔ·÷¼çÍ× 10 Ï©Àþ¡Ê»³¼êÀþ¡¢Ãæ±ûÀþ¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¤Ê¤É¡Ë¤È¤æ¤ê¤«¤â¤á¤Î¼ÖÆâ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÌó5.7ËüÌÌ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊü±Ç¤¹¤ëÈÖÁÈÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£ 2024 Ç¯ 4 ·î¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¡£±¿±Ä¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è(jeki)¡£
CM Èæ½Å¤Î¹â¤«¤Ã¤¿½¾Íè¤ÎÊÔÀ®¤òÈÖÁÈÃæ¿´¤ØÂç¤¤¯ºþ¿·¡£½µ¤Ë¤Î¤Ù 8,400 Ëü¿Í¡Êjeki Ä´¤Ù¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ëÏ©ÀþÍøÍÑ¼Ô¤Ë¡ÈTV ¥é¥¤¥¯¡¢TV ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨TRAIN TV ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://ttv.jeki.co.jp/(https://ttv.jeki.co.jp/)
¡ÚKDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
KDDI¤Ï¡¢5GÄÌ¿®¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡Öau¡×¡¢¡ÖUQ mobile¡×¡¢¡Öpovo¡×¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅ¸³«¤·¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡ÖKDDI BUSINESS¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¹ñÆâ³°¤ËÂ¿¤¯¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Åö¼Ò¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¤ËKDDI VISION 2030¡Ö¡Ø¤Ä¤Ê¤°¥Á¥«¥é¡Ù¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢Ã¯¤â¤¬»×¤¤¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎVISION¤Î¤â¤È¡¢Ãæ´ü·Ð±ÄÀïÎ¬¡Ê2022-25Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¿·¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥°¥íー¥¹ÀïÎ¬¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥°¥íー¥¹ÀïÎ¬¡×¤Ï5GÄÌ¿®¤È¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¡¢À¸À®AI¤ò¥³¥¢»ö¶È¤È¤·¡¢À®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¡ÖOrbit1¡ÊDX¡¿¶âÍ»¡¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ë¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¡ÖOrbit2¡Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¿±§Ãè¡¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¿Web3¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¿¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¡Ë¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡KDDI¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤òº¬´´¤Ë¡Ö¿·¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥°¥íー¥¹ÀïÎ¬¡×¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò QREATION¡Ê¥¥å¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡Ë¡Û
QREATION¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¤âÀäÂÎÀäÌ¿¡£¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó½Ð¿È¤Ç DispoJapan ¤Î¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤âÌ³¤á¤¿ÂåÉ½¡¦ÊÆ±Ê·½Í¤¤ä¡¢SNS Áí¥Õ¥©¥í¥ïー240 Ëü¿ÍÄ¶¤Î Z À¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦°Ë¿á¡Ê°Ë¿á¤È¤è¤Ø¡Ë¡¢¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¤ä PrimeVideo¡ÖTHE¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡×¡¢Abema ¡Ö°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¶¶ËÜÏÂÌÀ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò 3 ¥ß¥Ë¥Ã¥ÄÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤ÎÅòºÁÂóÌé¤é¤¬»²²è¡£
SNS ¤«¤é¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸¤¤¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¾å¼Á¤Ç¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò QREATION¡§https://qreation.jp
¢¨¡ÖTRAIN TV¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖInstagram¡×¤Ï¡¢Meta Platforms, Inc.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖYouTube¡×¤Ï¡¢Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£