¥ê¥ó¥Ä¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡Ø¤´Ë«Èþ¥ê¥ó¥Ä¿ÇÃÇ¡Ù¤ò1·î6Æü¤«¤éÅ¸³«¡ª
¡¡ÁÏ¶È175Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢À¤³¦120¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¥¹È¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLindt¡Ê¥ê¥ó¥Ä¡Ë¡×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¥ê¥ó¥Ä&¥·¥å¥×¥ë¥ó¥°¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¡§Ê¡ËÜÀé½©¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡Ø¤´Ë«Èþ¥ê¥ó¥Ä¿ÇÃÇ¡Ù¤ò1·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ç¡Ö¤´Ë«Èþ¥ê¥ó¥Ä¡×¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥Éー¥ë¤Ï¡¢¥ê¥ó¥Ä ¥·¥ç¥³¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥·¥ç¥³¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¡õ ¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¤´»î¿©¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¸ÂÄê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡Ø¤´Ë«Èþ¥ê¥ó¥Ä¿ÇÃÇ¡Ù
¡Ö¤´Ë«Èþ¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤òµÆþ¤·¤Æ¡¢¼ÁÌä¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬Ë¾¤à¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤ò¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ø¤´Ë«Èþ¥ê¥ó¥Ä¿ÇÃÇ¡Ù¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÇÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤´Ë«Èþ¥ê¥ó¥Ä¿ÇÃÇ¡Ù¤Ï¡¢½÷À»ï¤äTV½Ð±é¤Ê¤É¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÀê¤¤»Õ¡¦¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¤µ¤ó¤Ë´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¥¤¤Ê¥«¥éー¤ä¤½¤Î¸å¤ÎÀßÌä¤ÎÅú¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢26ÄÌ¤ê¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤¬Æ³¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ê¥ó¥Éー¥ë¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤È°ì½ï¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¥ê¥ó¥Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢meeco¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤´¼«¿È¤ÇµÆþ¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º´¶¤Î¤¢¤ë¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤´Ë«Èþ¥ê¥ó¥Ä¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥Éー¥ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÅÐÏ¿¤ÇÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¤´»î¿©¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥ê¥ó¥Éー¥ë¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅ¸³«´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë～2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ã¿ÇÃÇÊýË¡¡ä
£±.ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¿ÇÃÇ¥¹¥¿ー¥È
£².¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤´Ë«Èþ¤òÍß¤·¤¤ÍýÍ³¡×¤Ê¤É¿ôÌä¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú
£³.¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿ÇÃÇ·ë²Ì¤È¥¯ー¥Ý¥ó¤¬É½¼¨
¡ãÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ä
https://gohoubi-lindt.jp
¢£¤´»î¿©¥¯ー¥Ý¥óÉÕ¤¡ªmeeco¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¿ÇÃÇ·ë²Ì
¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î¹¹ðÍÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Îmeeco¤µ¤ó¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢26¼ïÎà¤Î¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë½Ð¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ê¥ó¥Éー¥ë1Î³¤òÅ¹Æ¬¤Ç¤´»î¿©¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤µ¤é¤Ë±¿µ¤¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë3¼ïÎà¤Î¥ê¥ó¥Éー¥ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤´»î¿©¥¯ー¥Ý¥ó»ÈÍÑ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë～2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨¤´»î¿©¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¡¢¤´»î¿©¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¸Â¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¶á¤¯¤ÏÅ¹Æâ¤¬º®»¨¤·¤Æ¤ªÂÔ¤¿¤»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£#¤´Ë«Èþ¥ê¥ó¥Ä¿ÇÃÇ Åê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¡Ö#¤´Ë«Èþ¥ê¥ó¥Ä¿ÇÃÇ¡×¤òÉÕ¤±¤ÆX¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¡Ö¥ê¥ó¥Éー¥ë ¥Ð¥Ã¥° 6¸ÄÆþ¡×¤¬ÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ø¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã±þÊç³µÍ×¡ä
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë～2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ÞÉÊ¡§¡Ö¥ê¥ó¥Éー¥ë ¥Ð¥Ã¥° 6¸ÄÆþ¡×
¡¡¡¡¡Ê¥Ö¥ëー¤Þ¤¿¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤¤¤º¤ì¤«£±¤Ä¡Ë
¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ¯É½¤Ë¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¥ê¥ó¥Ä¡×Åê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Instagram¤Ç¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ»þ´Ö¡×¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö#¤´Ë«Èþ¥ê¥ó¥Ä¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¹ë²Ú¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¥ê¥ó¥Ä¡×Åê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã±þÊç³µÍ×¡ä
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë～2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ÞÉÊ¡§
¡¦Yogibo Max Premium(¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¿§)¡¦¡¦¡¦1Ì¾ÍÍ
¡¦À±Ìî¥ê¥¾ー¥È½ÉÇñ¥®¥Õ¥È·ô(50,000±ßÊ¬) ¡¦¡¦¡¦1Ì¾ÍÍ
¡¦¡Ö¥ê¥ó¥Éー¥ë ¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥·ー¥º¥Ê¥ë 31¸ÄÆþ¡×¡¦ ¡¦¡¦¡¦5Ì¾ÍÍ
¡ã¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
Àê¤¤»Õ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡£ÈþÍÆÀê¤¤¡¢³«±¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¦»¨»ï¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈÅù¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£¥²¥Ã¥¿ー¥ºÈÓÅÄ¤Î°ìÈÖÄï»Ò¡£
½ñÀÒ¡¿¡Ö¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆàpresents ¹¬¤»¤òÆ³¤¯±¿¤ÎËá¤Êý¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë
·ÈÂÓ¥µ¥¤¥È¡¿¡Ö¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ëÀ±Àê¤¤¡×
¡ãmeeco¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
½÷¤Î»Ò¤È½÷À¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÉÁ¤¡¢¼ç¤Ë¥³¥¹¥á¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¹¹ð¡¢ÈÎÂ¥Êª¡¢web¥á¥Ç¥£¥¢ ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
2024Ç¯11·î¤Ë3ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë½ñÀÒ ¡Ö¤ª¤«¤·¤ÊËâË¡ÍÎºÛÅ¹¡× ¤ò½ÐÈÇ¡£
¡Ú My Lindt Club ¥Þ¥¤ ¥ê¥ó¥Ä ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Á´¹ñ¤Î¥ê¥ó¥ÄÄ¾±ÄÅ¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://www.lindt.jp/(https://www.lindt.jp/)¡Ë¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Û¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ä½¼¼Â¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚMy Lindt Club ¥Þ¥¤ ¥ê¥ó¥Ä ¥¯¥é¥Ö¡Û¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ªÆÀ¤Ç³Ú¤·¤¤¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HP¡§https://www.lindt.jp/f/pointprogram(https://www.lindt.jp/f/pointprogram)
¡Ú¥ê¥ó¥Ä¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥ê¥ó¥Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ªÇã¤¤Êª»þ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¡¢¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÇÛ¿®¤â¡£¥ê¥ó¥Ä¤Î¥·¥ç¥³¥éÂÎ¸³¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤ªÆÀ¤ÇÊØÍø¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥×¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://www.lindt.jp/f/pointprogram(https://www.lindt.jp/f/pointprogram)
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×¡Û
¡ÖLindt¡Ê¥ê¥ó¥Ä¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹È¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ä¡õ¥·¥å¥×¥ë¥ó¥°¥êー¼Ò¤Ï175Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ2025Ç¯¤Ç15Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ä¸ø¼°HP¡§https://www.lindt.jp/(https://www.lindt.jp/)
¥ê¥ó¥Ä¸ø¼°X¡§https://www.twitter.com/LindtJapan
¥ê¥ó¥Ä¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/LindtJapan
¥ê¥ó¥Ä¸ø¼°Instagram¡§https://instagram.com/lindt_chocolate_japan
¥ê¥ó¥Ä¸ø¼°LINE ︓https://lin.ee/59fywW4UB