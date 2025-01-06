¶¦ÁÏ¼Â¸³¥Õ¥¡ー¥à¡Ø¤è¤ê¤¤Ì¤ÍèÇÀ±à¡Ùºë¶Ì¸©´óµïÄ®¤Ç»ÏÆ°¡ª¼«Á³½Û´Ä¤Î³Ø¤Ó¤È¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤à¾ì¤È¤·¤ÆÅ¸³«
¶¦ÁÏ¼Â¸³¥Õ¥¡ー¥à¡Ö¤è¤ê¤¤Ì¤ÍèÇÀ±à¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥×
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥°¥ê¥Ã¥É(https://glagrid.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°ß·Ä¾²Ã¡Ë¤Ï¡¢Ç¤°ÕÃÄÂÎrutsubo(https://rutsubo.net/)¡ÊËÜµòÃÏ¡§ºë¶Ì¸©´óµïÄ®¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¡§Èø·Á¿µºÈ¡Ë¤¬2025Ç¯1·î¤è¤ê»ÏÆ°¤µ¤»¤ëºë¶Ì¸©´óµïÄ®È·ÁÃÏ¶è¤Ç¤Î¶¦ÁÏ¼Â¸³¥Õ¥¡ー¥à¡Ö¤è¤ê¤¤Ì¤ÍèÇÀ±à¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èª¤òºÆ³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÅÔÆâ¤«¤é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²Ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤ÈÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤ß¡¢¼«Á³¤Î½Û´Ä¤ò³Ø¤Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤è¤ê¤¤Ì¤ÍèÇÀ±à¡×¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤ÈÅ¸Ë¾
¡Ö¤è¤ê¤¤Ì¤ÍèÇÀ±à¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö100Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¡£ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ä´Ä¶¶µ°é¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Ê£¿ô´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°èÆâ³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì¡Ê¥Ð¥¦¥ó¥À¥êー¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæÅª³èÆ°¤ÎÍ×ÁÇ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ½Û´Ä/¼«Á³½Û´Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼ÂÁ©Îã¤È¤·¤Æ¡¢´óµïÄ®¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ
¡ÚÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¡Û
ÃÏ°è½»Ì±¤ä³°Éô»²²Ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤äµ¨Àá¤´¤È¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£
¼«Á³¶¦À¸¤äÃÏ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÀºîÊª¤ÎºÏÇÝ¡Û
´óµï¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌîºÚ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÅÚÃÏ¤Ë¹ç¤¦ÇÀºîÊª¤òºÏÇÝ¤·¡¢ÃÏ°è²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÀ¤ä¿©¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Î²ÁÃÍ½Û´Ä¤Î²ÄÇ½ÀÃµµá¡Û
Äó·È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¼ý³ÏÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯¤ä¡¢ÃÏ¸µ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£ÇÀ±à¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Î²ÁÃÍ½Û´Ä¤Î²ÄÇ½À¤òÃµµá¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³èÆ°¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡§3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡Ö¤è¤ê¤¤Ì¤ÍèÇÀ±à¡×¤Ï°Ê²¼¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
STEP1: Èª¤ÎºÆÀ¸¡Ê2024Ç¯12·î～2025Ç¯3·î¡Ë
ÅÚ¾í²óÉüºî¶È¤ò¼Â»Ü¡£2025Ç¯1·î25Æü¤Ë¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤ä³°Éô»²²Ã¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖÁð´¢¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò³«ºÅ¡£ÅÚ¾í²þÎÉ¤ò´°Î»¤·¡¢ÇÀºîÊª¤ÎºÏÇÝ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
STEP2: ÇÀ±à¤ÎÀß·×¡Ê2025Ç¯4·î°Ê¹ß¡Ë
¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿ÇÀ±à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¡¢³Ø¤Ó¤È·Æ¤¤¤Î¾ì¤òÊ»Àß¤·¤¿ÂÎ¸³¤Î¾ì¤òÀß·×¡£
STEP3: ´óµï¥Ö¥é¥ó¥ÉÌîºÚ¤ÎºÏÇÝ¡Ê2025Ç¯£´·î°Ê¹ß¡Ë
´óµï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ»º¤È¤Ê¤ëºîÊª¤ò¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¼Â¸³Åª¤ËºÏÇÝ¡£
¢£¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー
¶¨ÎÏ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¸ÅÌ±²È¥¯¥¤¥¸ー¥Ì ¤¦¤µ¤®¤Î¥Æー¥Ö¥ë¡×¡§¼ý³ÏÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ÈÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
ÇÀ±àÄ¹¡ÖÈª¤Î¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó¡×¡§SNSÈ¯¿®¡¢»²²Ã¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÁ´ÈÌ¤òÃ´Åö¡£
ÇÀ¶È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ö²£ÅÄº´ÃÎÍº¡×¡§ÇÀ¶Èµ»½ÑÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
Â¤±à´Æ½¤¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÃæ±û±à·Ý¡×¡§ÂçÃÏ¤ÎºÆÀ¸¡ÊËÜ·ï¤Ç¤ÏÉåÍÕÅÚ¤Å¤¯¤ê¡¢ÃÝÎÓÀ°È÷¤Ê¤É¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß»ØÆ³¡£
¥×¥ì¥¤¥äー¡Örutsubo¤Þ¤Á¥×¥ì¥¤¥äー/·î¥¤¥ÁÄ®Ì±¡×¡§Ä®Æâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤ÆÇÀ±à¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²è¡£
¶¦ÁÏ¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ù±ç¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥°¥ê¥Ã¥É¡×¡§ÇÀ±à¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÁÏ³èÆ°Á´ÂÎ¤Î¥µ¥Ýー¥È¡£
¢£ÇÀ±à³µÍ×
¾ì½ê¡§ºë¶Ì¸©ÂçÎ¤·´´óµïÄ®Âç»úÈ·ÁÃÏ¶è¡ÊÅìÉðÅì¾åÀþ È·Á±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó18Ê¬¡Ë
µ¬ÌÏ¡§Ìó1,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¢£¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ
Èª¤ÎºÆÀ¸¡ÖÁð´¢¤êÂÎ¸³¡õ°ò¼Ñ²ñ¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÆâÍÆ¡§ÅÚ¾íºÆÀ¸¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤È¶¦¤ËÁð´¢¤êºî¶È¤ò¼Â»Ü¡£½ªÎ»¸å¡¢°ò¼Ñ²ñ¤ò³«ºÅ¡£
¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§mirai.nouen@rutsubo.net ¡ÊÃ´Åö¡§Èø·Á¡Ë
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¶¦ÁÏ·¿¥íー¥«¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥ó¥¿ーrutsubo
Ã´Åö¡§Èø·Á¡Êmirai.nouen@rutsubo.net¡Ë