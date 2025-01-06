¾×·â¤ÎÅ¾À¸¥É¥é¥Þ¡ÖµîÀªÅ¾À¸¡×¤¬¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¤Ë¤Æ£³´¬ÌµÎÁ¡ª¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼ÒÇòÀô¼Ò

(C)µÜ·î¿·¡¦¤ª¤Á¤ã¤¦¡¿ÇòÀô¼Ò

¡ÖµîÀªÅ¾À¸¡×µÜ·î¿· ¡Ê¸¶ºî¡Ë¤ª¤Á¤ã¤¦ ¡Êºî²è¡Ë¤¬¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¤Ë¤Æ3´¬ÌµÎÁ¡ª¡ª
¢¨²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç´°Á´ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
1/14¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤É¤¦¤¾¡ª¡ª

ºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¤òË½´Á¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿»Ðºê¸ç¤Ï¡¢Éü½²¤Îµ´¤È²½¤·´ö¿Í¤â¤ÎÃË¤ò»¦¤·¤Æ»¦¿Íºá¤Ë¤è¤ê»à·º¤È¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¹Ê¼ó·º¤Ç»à¤ó¤À¤Ï¤º¤Î¸ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¡Ö°ÛÀ¤³¦¡×¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡Ä?
¾×·â¤ÎÌäÂêºî¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆYAWEB¤ËÅÐ¾ì¡ª

µÜ·î¿·X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ @miyatsukiarata
¤ª¤Á¤ã¤¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ @otyahato

¤Þ¤ó¤¬¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é


https://younganimal.com/episodes/021c3a4c5c20d