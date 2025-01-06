¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¸ÂÄê¡ª¥ê¥ó¥Ä¤«¤é¥¥ã¥é¥á¥ë¹á¤ë¡Ø¥·¥ç¥³¥é ¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì ¥É¥ê¥ó¥¯¡Ù¤¬1·î6Æü¤è¤êÅÐ¾ì
¡¡ÁÏ¶È175Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢À¤³¦120¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¥¹È¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLindt¡Ê¥ê¥ó¥Ä¡Ë¡×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¥ê¥ó¥Ä&¥·¥å¥×¥ë¥ó¥°¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¡§Ê¡ËÜÀé½©¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡Ø¥·¥ç¥³¥é ¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì ¥É¥ê¥ó¥¯¡Ù¤òÁ´¹ñ¤Î¥ê¥ó¥Ä ¥·¥ç¥³¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯&¥«¥Õ¥§¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤Ç´Å¤¤¤¯¤Á¤É¤±¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤´Ë«Èþ¥·¥ç¥³¥é¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥ã¥é¥á¥ë¹á¤ë¡Ø¥·¥ç¥³¥é ¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì ¥É¥ê¥ó¥¯¡Ù¡Ê¥¢¥¤¥¹¡¿¥Û¥Ã¥È¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ç¥¶ー¥È¡Ö¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÇ»¸ü¤Ç´Å¤¤¤¯¤Á¤É¤±¤ò³Ú¤·¤à¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ùー¥¹¤Î¤´Ë«Èþ¥·¥ç¥³¥é¥É¥ê¥ó¥¯¡£Íñ²«¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¼êºî¤ê¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¯¥êー¥à¤¬Ç»¸ü¤Ê¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥«¥ª¥Ñ¥¦¥Àー¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢´Å¤¤¹á¤ê¤È·Ú¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥àー¥¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¹á¤Ð¤·¤µ¤È¿©´¶¤ò³Ú¤·¤à¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤È¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤é¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ïー¥È¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥¹¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥·¥ç¥³¥é¥¯¥êー¥à¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤í¤±¤ë¤¯¤Á¤É¤±¤ò¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ï¤è¤êË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¹á¤ê¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥«¥×¥Áー¥Î»ÅÎ©¤Æ¤Î´¶¿¨¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë¥·¥ç¥³¥é¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¥É¥ê¥ó¥¯£²¼ïÎà¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§³Æ798±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨2/8¡ÊÅÚ¡Ë－2/14¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢Å¹Æâº®»¨¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¡¦°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¥«¥Õ¥§¤ò°ì»þÅª¤ËµÙ¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥ê¥ó¥Ä ¥·¥ç¥³¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§
¡Ú My Lindt Club ¥Þ¥¤ ¥ê¥ó¥Ä ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Á´¹ñ¤Î¥ê¥ó¥ÄÄ¾±ÄÅ¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://www.lindt.jp/(https://www.lindt.jp/)¡Ë¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Û¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ä½¼¼Â¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚMy Lindt Club ¥Þ¥¤ ¥ê¥ó¥Ä ¥¯¥é¥Ö¡Û¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ªÆÀ¤Ç³Ú¤·¤¤¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HP¡§https://www.lindt.jp/f/pointprogram(https://www.lindt.jp/f/pointprogram)
¡Ú¥ê¥ó¥Ä¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
My Lindt Club¡Ê¥Þ¥¤ ¥ê¥ó¥Ä ¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ªÇã¤¤Êª»þ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¡¢¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÇÛ¿®¤â¡£¥ê¥ó¥Ä¤Î¥·¥ç¥³¥éÂÎ¸³¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤ªÆÀ¤ÇÊØÍø¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥×¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://www.lindt.jp/f/pointprogram
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×¡Û
¡ÖLindt¡Ê¥ê¥ó¥Ä¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹È¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ä¡õ¥·¥å¥×¥ë¥ó¥°¥êー¼Ò¤Ï175Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ2025Ç¯¤Ç15Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ä¸ø¼°HP¡§https://www.lindt.jp/
¥ê¥ó¥Ä¸ø¼°X¡§https://www.twitter.com/LindtJapan
¥ê¥ó¥Ä¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/LindtJapan
¥ê¥ó¥Ä¸ø¼°Instagram¡§https://instagram.com/lindt_chocolate_japan
¥ê¥ó¥Ä¸ø¼°LINE ︓https://lin.ee/59fywW4UB