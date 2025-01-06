³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¢¥¤¥¤ー¡ÊSIE¡Ë¤¬JPFA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÍýÇ°¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¢¥¤¥¤ー¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò / ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ Àµ¹¬¡Ë¤Ï¡¢JPFA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÍýÇ°¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤«¤éJPFA¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÍýÇ°¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Âè1¹æ¤È¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤´»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿JPFA½êÂ°Áª¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¶Ë³ÚÅò presents ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê²ñ¡ÊJPFA¡Ë¥¢¥ïー¥É2024¡×¤Ç¤Ï¥·¥ë¥Ðー¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤â°úÂà¸å¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤éÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢IT¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥å¥¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡ÊSAK¡Ë¡×(https://www.networkacademy.jp/)¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊIT¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¹ÖµÁ¤òÁª¼ê¤ËÄó¶¡¤·¡¢IT¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ËIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÄù·ë¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶¨»¿ÆâÍÆ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/72233/table/34_1_6db9c4225c86a3f9caf8ace02eda5524.jpg ]
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æ£ Àµ¹¬¥³¥á¥ó¥È
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢SDGs³«È¯ÌÜÉ¸4¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢IT¶µ°é¤Ç¿Í¤È¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢IT¥¹¥¯ー¥ëSAK¤Î±¿±Ä¤«¤é½¢¶È»Ù±ç¤Þ¤Ç¤òÁí¹çÅª¤Ë¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÀèÈÌ¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÎ©Âç³Ø¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾µÇ§¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥×¥í¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦ÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
IT»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦Í¿ô¥ì¥Ù¥ë¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤¬³Ø¤Ù¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ø¡£³§ÍÍ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
³ØÈñ¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÌÌ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Åö¼Ò¤È¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÎ©Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±»Ù±ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø½¬¤Ç¤¤ë·Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤¬¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥µ¥Ã¥«ー¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤É¤â¤âÀº°ìÇÕ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶Ë³ÚÅò presents ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê²ñ¥¢¥ïー¥É2024¡×³«ºÅ³µÍ×¡Ê½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¢£Ì¾¾Î ¶Ë³ÚÅò presents ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê²ñ¥¢¥ïー¥É2024
Î¬¾Î¡§¶Ë³ÚÅò presents JPFA¥¢¥ïー¥É2024
¢£³«ºÅÆü»þ 2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡14:00～¡¡¡Ê1»þ´ÖÈ¾ÄøÅÙ¡Ë
¢£²ñ¾ì JFA¥µ¥Ã¥«ーÊ¸²½ÁÏÂ¤µòÅÀ¡Öblue-ing!¡×¡¡(¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥°)
¢©112-0004 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61¡¡¡ÊÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£Æâ¡Ë
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñー¥È¥Êー ³ô¼°²ñ¼Ò ¶Ë³ÚÅò
¢£¥·¥ë¥Ðー¥Ñー¥È¥Êー EPG³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¢¥¤¥¤ー
¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® ABEMA¤Ë¤è¤ëÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ
URL¡¡ https://abema.tv/channels/world-sports/slots/951sMTeAUHLHKM
¢£½Ð±é¼Ô MC¡§ÆâÅÄÆÆ¿Í
¥²¥¹¥È¡§µÈÅÄËãÌé¡ÊÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê²ñ ²ñÄ¹¡Ë¢¨±ÇÁü½Ð±é
¥¤¥Ù¥ó¥È¥²¥¹¥È¡§ËêÌîÃÒ¾Ï
£Ê£±¡¦£Ê£²¡¦£Ê£³³Æ¥«¥Æ¥´¥êー¤è¤ê¼õ¾ÞÁª¼ê¼ã´³Ì¾
¿Ê¹Ô¡§ÌîÂ¼ÌÀ¹¨¡¢Ê¡ÅÄÅµ»Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¢¥¤¥¤ー¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
ÂåÉ½¼ÔÌò¿¦»áÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Æ£ Àµ¹¬
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾¾±ÊÄ®18¥Ó¥ª¥ì½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ë3£Æ
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2004Ç¯6·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IT¶µ°éµÚ¤ÓITµ»½Ñ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§292A
Çä¾å¹â¡§5,323É´Ëü±ß¡Ê2023Ç¯12·î´ü¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§1,174Ì¾¡Ê2024Ç¯10·îËö»þÅÀ¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://sie.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹
IT¥¹¥¯ー¥ë ¥·¥¹¥Æ¥à¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥å¥¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡ÊSAK¡Ë(https://www.networkacademy.jp/)
Amazon¥Ù¥¹¥È¥»¥éー½ñÀÒ¤ò¼¹É®¤¹¤ë¸½Ìò¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë³«¹»21Ç¯¤ÎIT¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡£
BOOKNS(https://bookns.jp/biz/)
¡Ö³Ø¤Ö¡×¤È¡Ö¶µ¤ï¤ë¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³Ø½¬À®²Ì¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¶µ°é¤ËÆÃ²½¤·¤¿³Ø½¬¥¢¥×¥êBOOKNS¡£
@PROJIN¡Ê¥¢¥Ã¥È¥×¥í¥¸¥ó¡Ë(https://www.jobcareer.jp/lp/agent-projin/beginner/)
Ì¤·Ð¸³¤«¤éIT¶È³¦¤ò¤á¤¶¤¹¿Í¡¢IT¶È³¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò¤á¤¶¤¹¿Í¤ÎITÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È@PROJIN¡£