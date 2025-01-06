¥á¥êー¥É¥¥¥Ó¥åー¥Æ¥£¥×¥í¥À¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Âè15²ó²½¾ÑÉÊ³«È¯Å¸¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¢ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò

¡ÊÅö¼Ò¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸¡Ë


¥á¥êー¥É¥¥¥Ó¥åー¥Æ¥£¥×¥í¥À¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÅÌîÅÄÀµ¹°)¤Ï


2025Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～£±·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè15²ó²½¾ÑÉÊ³«È¯Å¸¡ÎÅìµþ¡Ï¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥Öー¥¹¡ÊÅì5¥Ûー¥ë¡¢OEM/ODM¥¾ー¥ó¡¢¾®´Ö°ÌÃÖC7-24¡Ë¤Ç¤Ï¡¢SDGs¤ä¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¸¶ÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤ä´Ä¶­¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÊª¤Å¤¯¤ê¤È¥³¥¹¥â¥¹Ç§¾Ú¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤´Äó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



Âè15²ó²½¾ÑÉÊ³«È¯Å¸¡ÎÅìµþ¡Ï¤Ï¥³¥Á¥é :
https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/about/ci.html


¢§½ÐÅ¸ÆâÍÆ




¥·¥§¥¤¥¯¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ò


³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ê¬¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤­½Ð¤·¤Þ¤¹¡£


È©Çº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À®Ê¬¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÌÜÅªÊÌ¤´¤È


¤ËÁª¤Ù¤ëÈþÍÆ±Õ¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£












Å·Á³¹³»À²½À®Ê¬*1¤ÈÅ·Á³¥»¥é¥ß¥É¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥³¥¹¥â¥¹Ç§¾Ú²ÄÇ½¥Ø¥¢¥±¥¢¥·¥êー¥º¤Î¤Û¤«¡¢


¥µ¥í¥óÀìÇäÉÊ¤È¤·¤Æ¡ØÅ¥¡ÙÀ½ÉÊ¤òÄ¹Ç¯À½Â¤¤·Â³¤±¤¿Åö¼Ò¤À¤«¤é½ÐÍè¤ë¡¢¡ØÅ¥¡Ù¤ò±þÍÑ¤·¤¿°åÌôÉô³°ÉÊ¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡¦°éÌÓºÞ¤ÎOEMÀ½ÉÊ¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£














Å·Á³¹³»À²½À®Ê¬*1¤ÈÅ·Á³¥»¥é¥ß¥É¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥³¥¹¥â¥¹Ç§¾Ú²ÄÇ½¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥·¥êー¥º¡£


È©¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥é¥ó¥¹³¤´ß¾¾¼ùÈé¥¨¥­¥¹¡¢Å·Á³¥»¥é¥ß¥É¤òÃæ¿´¤Ë¿¢Êª´´ºÙË¦¥¨¥­¥¹¡¢¥¦¥Á¥ï¥µ¥Ü¥Æ¥óÍ³ÍèÀ®Ê¬¤ò±þÍÑ¤·¤¿OEMÀ½ÉÊ¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£






¡ÖÂçÃÏÍ³Íè¡×¡Ö³¤ÍÎÍ³Íè¡×¤ÎÂç¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¼õ¤±¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤òË­ÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤À¡ØÅ¥¡ÙÀ®Ê¬¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÝ¼¾¡¢¾ô²½¡¢¾Ã±ê¡¢¾Ã½­¡×¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½À­¤ËÍ¥¤ì¤¿¡ØÅ¥¡Ù¤ò³è¤«¤·¤¿OEMÀ½ÉÊ¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£






Â¾¤Ë¤â¥¨¥³¥µー¥ÈÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë½èÊý¤òÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



*1 ¥Õ¥é¥ó¥¹³¤´ß¾¾¼ùÈé¥¨¥­¥¹






¢§Âè15²ó¡¡²½¾ÑÉÊ³«È¯Å¸[Åìµþ] -COSME Tech TOKYO- ³µÍ×

Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Âè15²ó ²½¾ÑÉÊ³«È¯Å¸ Åìµþ


²ñ´ü¡§2025Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～17Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～18:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Î¤ß17:00¤Þ¤Ç¡Ë


²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡ÅìÅ¸¼¨Åï


¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò


Å¸¼¨²ñURL¡§https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/about/ci.html


¡¡Åö¼Ò¥Öー¥¹¡§Åì5¥Ûー¥ë¡¢OEM/ODM¥¾ー¥ó¡¢¾®´Ö°ÌÃÖC7-24


Åö¼Ò¥Öー¥¹µÚ¤Ó²ñ¾ìÃÏ¿Þ¤Ï¥³¥Á¥é :
https://www.cosme-week.jp/doc_map_tokyo/
Âè15²ó²½¾ÑÉÊ³«È¯Å¸¡ÎÅìµþ¡Ï¤Ï¥³¥Á¥é :
https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/about/ci.html
¢§²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

Íè¾ìÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


°Ê²¼URL¡ÊÅ¸¼¨²ñWeb¥µ¥¤¥È¡Ë¤«¤éÍè¾ìÅÐÏ¿¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£


¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¥³¥Á¥é :
https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/visit.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

¥á¥êー¥É¥¥¥Ó¥åー¥Æ¥£¥×¥í¥À¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò


¡Ê¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¢ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¸µ¡Ë


WEB¡§https://merrydobeauty.studio.site/


Mail¡§oem-info@merrydo.co.jp