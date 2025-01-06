Airion¡¢Ä¹Ìî¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¥é¥Àー¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ø¤ÎAI³èÍÑ¤Î¸¡¾Ú¤ò³«»Ï
Airion³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢À¸»ºÀßÈ÷¤ÎÀ½ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÄ¹Ìî¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÀßÈ÷À½ºî¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê»Ï¤á¤ËÀßÈ÷¤ÎÆ°ºî¤òÀ©¸æ¤¹¤ëPLC(¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Ö¥ë¥í¥¸¥Ã¥¯¥³¥ó¥È¥íー¥é)¤Î¥é¥Àー¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëAI³«È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢À¸»ºÀßÈ÷¤Î¿ÞÌÌ¾ðÊó¤òAI¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¥é¥Àー¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î»×¹Í¤ËÈ¼¤Ã¤¿¥é¥Àー¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤òAI¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Îºî¶ÈÉéÃ´·Ú¸º¤ä¡¢»þ´ÖÃ»½Ì¤È¥ê¥½ー¥¹¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£AI³«È¯¤ÎÇØ·Ê
À¸»ºÀßÈ÷¤Î³«È¯¤Ï°ìÉÊ°ìÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢À©ºî²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÅªÉé²Ù¤¬¹â¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âPLC¤Î¥é¥Àー¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢À½Â¤¶È¸þ¤±À¸»ºÀßÈ÷¤ÎÀ©¸æ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤Î¿Í¼ê¤Ë¤è¤ë³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎºîÀ®¤ËÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾å¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥ê¥½ー¥¹¤¬ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ë½½Ê¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢Airion¤ÈÄ¹Ìî¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸»ºÀßÈ÷³«È¯¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£AI³«È¯¤ÎÆâÍÆ
´ðËÜÅª¤Ê¥é¥Àー¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÀ¸À®
¿ÞÌÌ¾ðÊó¤ò²èÁüÇ§¼±AI¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¥é¥Àー¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¼«Æ°ºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥Àー¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´ðÁÃÉôÊ¬¤Ï¡¢Í½¤áÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤«¤é³ºÅö¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤òÃê½Ð¤·¤ÆÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
±þÍÑÅª¤Ê¥é¥Àー¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÀ¸À®
¤¹¤Ç¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥é¥Àー¥×¥í¥°¥é¥à¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢LLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÅÙ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤äÆÃÄê¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òºîÀ®¤Ç¤¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Îºî¶È¹©¿ôºï¸º¤äºî¶ÈÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
- ³«È¯¤·¤¿AI¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
- - ³Ø½¬¥Çー¥¿¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼ý½¸¤·¤Þ¤¹¡£
- - ¼ÂºÝ¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò³Ø½¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
- PLCÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ç¥æー¥¶ー¤ËÍ¥¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯
- µ¡³£Àß·×ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î¸¡¾Ú¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
Airion³ô¼°²ñ¼Ò
- À½Â¤¶È¤ËÆÃ²½¤·¤ÆAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅìµþÂç³ØÈ¯AI¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡£
- ²èÁü½èÍý¡¢²»À¼½èÍý¡¢À¸À®AI¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤µ»½Ñ¤òÁà¤ê¡¢Àß·×³«È¯¡¢Ä´Ã£¡¢À¸»º¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤Ç¤ÎAI¼ÂÁõ¤ò¹Ô¤¦¡£
- ¡ÖAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿·À½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¤¤¡×¡ÖAI¤Ç´ûÂ¸¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Airion¸ø¼°HP(https://airion.co.jp/) ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¹Ìî¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
- ¼«Æ°²½/¾ÊÎÏ²½/FAÁõÃÖ¤ÎÀß·×¡¦À½ºî¥áー¥«ー¡£
- ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤ÎÀ½Â¤¶È´ë¶È¤ò¸ÜµÒ¤Ë»ý¤Á¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¼¥í¤«¤éÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡£
- ¾ÜºÙ¤ÏÄ¹Ìî¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¸ø¼°HP(https://www.nagano-automation.co.jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£