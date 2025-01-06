¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¡ª¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½ñ¤±¤ë¤ª²Û»Ò3ÉÊ¤ò2025Ç¯1·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡£
²Û»Ò¾¦ÉÊ´ë²è¡¦³«È¯¡¦Í¢ÆþÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥¯¥êー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º« Ì÷¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¡¡¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¡¢¡Ö¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¡¡¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡¢¡Ö¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¡¡¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¡×3ÉÊ¤ò2025Ç¯1·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êº£Ç¯¤âÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥êー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥°¥ëー¥×CEO¡¡º« Ì÷¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¿ô³Ø¼Ô¥¿¥é¥¹¡¦¥Æ¥¤¥éー¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿·úÃÛ»Î¤Î¥¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥Á¥¾¥ó¤È¥«¥Õ¥§¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿¡ÖÍî½ñ¤¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¡¢¥Ðー¥Ð¥Þ¥Þ¡¢7¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÌû²÷¤ÊÊª¸ì¤Ç¡¢1970Ç¯¤ËÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¼«Í³¤ËÊÑ¤ï¤ë»Ñ¤ä¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§»È¤¤¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÂÖ¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED
¢£¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¡É¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Æ¥£¥é¥ß¥¹É÷Ì£¤Î¥¢ー¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ìー¥È2ÉÊ¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤òº£Ç¯¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¡¡¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤Ï¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥³ー¥È¤·¤¿¥¢ー¥â¥ó¥É¤ò¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥Áー¥ºÌ£¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇÊñ¤ß¡¢¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤í¶ì¤µ¤È´Å¤µ¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¢ー¥â¥ó¥É¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¡¡¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ï¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥Áー¥ºÌ£¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¾å¤«¤é¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢¥¯¥êー¥ßー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¤È¥Ðー¥Ð¥Þ¥Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤È¹õ¤Î¿§¹ç¤¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¡¡¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¡×¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î´Å¤µ¤È¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤Î±öµ¤¤Î´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÏÉ½¾ð°ã¤¤¤Ç3¼ïÎà¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¹¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¹¥Úー¥¹ÉÕ¤
¾¦ÉÊ¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½ñ¤¤¤ÆÁê¼ê¤ËÅÏ¤»¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ø¤Î¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¡¡¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¾¦ÉÊÆÃÄ§¡§¥«¥ê¥Ã¤È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥³ー¥È¤·¤¿¥¢ー¥â¥ó¥É¤ò¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥Áー¥ºÌ£¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇÊñ¤ß¡¢¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹É÷Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§30g
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¡¡¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Û¥ï¥¤¥È
ÆâÍÆÎÌ¡§28g
¾¦ÉÊÆÃÄ§¡§¥«¥ê¥Ã¤È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥³ー¥È¤·¤¿¥¢ー¥â¥ó¥É¤ò¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥Áー¥ºÌ£¤Î
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇÊñ¤ß¡¢¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¤Þ¤Ö¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§ ¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ¡¡¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó
¾¦ÉÊÆÃÄ§¡§ ¤Õ¤Ã¤¯¤é¡¢¤µ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÌª¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§32g
¢£¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯1·î13Æü¡Ê·î¡Ë
²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ÏÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤ä¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¥¯¥êー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ3-38-9
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»Ò¾¦ÉÊ´ë²è¡¦³«È¯¡¦Í¢ÆþÈÎÇä
ÀßÎ©¡§2019Ç¯2·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º« Ì÷
»ñËÜ¶â¡§500Ëü±ß
URL¡§ http://www.confex.co.jp/about/group/cleat/
¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ3-38-7
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»Ò¿©ÉÊÁí¹ç¾¦¼Ò
ÁÏ¶È¡§1906Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥°¥ëー¥×CEO¡¡º« Ì÷
»ñËÜ¶â¡§8,000Ëü±ß
URL¡§http://www.confex.co.jp/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/confex_official/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥ê¥Æー¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
E-mail¡§info@confex-g.jp