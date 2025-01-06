Ãæ¸Å¥ê¥Î¥Ù·Ð¸³¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢º£¤À¤«¤é¸ì¤ì¤ëÃæ¸Å¥ê¥Î¥Ù¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¡¿°¤¤¤È¤³
¡ãËÜÄ´ºº¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒMEMOCO(https://memoco.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§·§ÅÄ µ®¹Ô¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ª¤è¤Óµ»öÀ©ºî¤òÀÁ¤±Éé¤¦¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù(https://www.zerorenovation.co.jp/)¤È¹çÆ±¤ÇÃæ¸Å½»Âð¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·Ð¸³¼Ô¤ÎÃË½÷94Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÃæ¸Å½»Âð¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·Ð¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº³µÍ×¡§¡ÖÃæ¸Å½»Âð¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·Ð¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î15Æü(²Ð)～12·î30Æü(·î)
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ë
Ä´ºº¿Í¿ô¡§94¿Í
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÃËÀ48¿Í¡¢½÷À46¿Í
²óÅú¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ
¤Þ¤º¤Ï²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Âå¤ÈÃË½÷¤Î³ä¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù
²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Âå
20Âå¡§Ìó21%
30Âå¡§Ìó30%
40Âå¡§Ìó26%
50Âå¡§Ìó13%
60Âå°Ê¾å¡§Ìó10%
½ÐÅµ¡§¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù
²óÅú¼Ô¤ÎÀÊÌ
ÃËÀ¡§Ìó51%
½÷À¡§Ìó49%
¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬´°¹©¤·¤¿»þ´ü¤È¼ïÊÌ¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²óÅú¼Ô¤Ë¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬´°¹©¤·¤¿»þ´ü¤È¼ïÊÌ¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅµ¡§¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù
¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬´°¹©¤·¤¿»þ´ü
6¥ö·î°ÊÆâ¡§Ìó17%
1Ç¯°ÊÆâ¡§Ìó17%
1Ç¯È¾°ÊÆâ¡§Ìó12%
2Ç¯°ÊÆâ¡§Ìó16%
2Ç¯È¾°ÊÆâ¡§Ìó3%
3Ç¯°ÊÆâ¡§Ìó35%
½ÐÅµ¡§¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù
Êª·ï¼ïÊÌ
¸Í·ú¤Æ¡§Ìó76¡ó
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡§Ìó24¡ó
½ÐÅµ¡§¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù
¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÈñÍÑ¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
500Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§Ìó51¡ó
500Ëü±ß～699Ëü±ß¡§Ìó16¡ó
700Ëü±ß～899Ëü±ß¡§Ìó11¡ó
900Ëü±ß～1099Ëü±ß¡§Ìó14¡ó
1100Ëü±ß～1299Ëü±ß¡§Ìó8¡ó
½ÐÅµ¡§¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù
¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÈñÍÑ¡§¸Í·ú¤Æ
500Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§Ìó52¡ó
500Ëü±ß～699Ëü±ß¡§Ìó24¡ó
700Ëü±ß～899Ëü±ß¡§Ìó12¡ó
900Ëü±ß～1099Ëü±ß¡§Ìó6¡ó
1100Ëü±ß～1299Ëü±ß¡§Ìó4¡ó
1300Ëü±ß～1499Ëü±ß¡§Ìó1¡ó
1700Ëü±ß°Ê¾å¡§Ìó1¡ó
Ãæ¸Å½»Âð¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëËþÂÅÙ¤È¤½¤ÎÍýÍ³
²óÅú¼Ô¤Ë¡¢¹ØÆþ¤·¤¿Ãæ¸Å½»Âð¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëËþÂÅÙ¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅµ¡§¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù
- ËþÂ¡§Ìó52¡ó
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËþÂ¡§Ìó46¡ó
- ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔËþ¡§Ìó2¡ó
ºÇÂ¿¤Ï¡ÖËþÂ¡×¤ÎÌó52¡ó¤Ç¡¢²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËþÂ¡×¤Î¿Í¤ÏÌó46¡ó¡£³µ¤ÍËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾¯¤·ÉÔËþ¤ÊÅÀ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔËþ¡×¤Î¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍýÍ³¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËþÂÅÙ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡§ËþÂ
- ÃÛ71Ç¯¤ÎÃæ¸Å½»Âð¤ò¹ØÆþ¸å¡¢ÆþµïÁ°¤Ë¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡£´Ö¼è¤ê¤âÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¿·ÃÛ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ë¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀßÈ÷¤âÁ´¤Æ¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢½»¤ß¿´ÃÏ¤âÈ´·²¡£°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤ÎÂÑ¿ÌÀ¤â°ì½ï¤ËÊä¶¯¹©»ö¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¡ÊÃËÀ 50Âå¡Ë
- ¿·ÃÛ¤ÈÆ±Åù¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò²Á³Ê°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡ÊÃËÀ 30Âå¡Ë
- µï´Ö¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÆ°Àþ¤¬°ìÁØ¤è¤¯¤Ê¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤«¤é¡ÊÃËÀ 40Âå¡Ë
- ½ý¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¿å²ó¤ê¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¶·é´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¿¤á¡Ê½÷À 60Âå°Ê¾å¡Ë
- ¾ö¤ÎÉô²°¤¬É¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¤á¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¡£ÅÄ¼Ë¤ÇÃî¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¼Æâ¤ÇÀöÂõÊª¤¬´³¤»¤ë¥¹¥Úー¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¤È¿´¤«¤é¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡Ê½÷À 30Âå¡Ë
ÅÚ´Ö¤äÂ¤ºî²È¶ñ¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»öÎã¡Ê½ÐÅµ¡§¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù»Ü¹©»öÎã¡Ë
»öÎã¤ò¸«¤ë :
https://www.zerorenovation.co.jp/works/f778-case87
ËþÂÅÙ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡§¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËþÂ
- ¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁ´¤Æ¤¬ËþÂ¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³µ¤Í¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¡ÊÃËÀ 30Âå¡Ë
- ¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Ê¬¤Î´õË¾¤Î´Ö¼è¤ê¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¡¢Íß¤·¤¤ÀßÈ÷¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡Ê½÷À 40Âå¡Ë
- ²þÁõ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¿·ÃÛ»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡ÊÃËÀ 60Âå°Ê¾å¡Ë
- ¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ò¤â¤¦¾¯¤·Áý¤ä¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Æþµï¤·¤Æ¤«¤éÈ½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢½ü¼¾µ¡Ç½¤â·ó¤Í¤¿ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡Ê½÷À 30Âå¡Ë
ËþÂÅÙ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡§¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔËþ
- ¹¤¤ÊªÃÖÉô²°¤òºî¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡ÊÃËÀ 40Âå¡Ë
- ÎÁ¶â¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡Ê½÷À 20Âå¡Ë
¤â¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙ½»Âð¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÃæ¸ÅÊª·ï¹ØÆþ¡Ü¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤òÁª¤Ö¡©
²óÅú¼Ô¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ½»Âð¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÃæ¸ÅÊª·ï¹ØÆþ¡Ü¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤òÁª¤Ö¤«¤É¤¦¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅµ¡§¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù
- Áª¤Ö¡§Ìó78¡ó
- Áª¤Ð¤Ê¤¤¡§Ìó22¡ó
¡ÖÁª¤Ö¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Ìó78¡ó¤È¡¢8³ä¶á¤¯¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¡ÖÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â¡¢Ìó22¡ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÁª¤Ö¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³
- Êª·ï¤Î¼Á¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿Éô²°¤¬ºî¤ì¤ë¤«¤é¡Ê½÷À 30Âå¡Ë
- ¿·ÃÛ¤è¤ê¤â·ÐºÑÅª¤À¤«¤é¡ÊÃËÀ 40Âå¡Ë
- ·ÐºÑÅªÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Ãæ¸Å¤È¤Ï¤¤¤¨±ÒÀ¸Åª¤ÊÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡ÊÃËÀ 40Âå¡Ë
- ¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤é¡Ê½÷À 30Âå¡Ë
- °Ý»ýÈñ¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤â°Â¤¯¡¢½»¤ß¿´ÃÏ¤âÈ´·²¤Ç¿·ÃÛ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡ÊÃËÀ 50Âå¡Ë
- DIYºî¶È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡ÊÃËÀ 30Âå¡Ë
- ºÇ½é¤ËÆþµï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¥¥ºÅù¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¤Î¿·ÃÛ¤ÎÊª·ï¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È²Á³Ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Û¤«¤Î¤È¤³¤í¤ËÈñÍÑ¤ò²ó¤»¤ë¡Ê½÷À 40Âå¡Ë
- ¤¤¤Þ¿·ÃÛ¤¹¤ë¤È¡¢Ë¡Î§¾å¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½»¤ß¤¿¤¤²È¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê½÷À 50Âå¡Ë
ÉôÊ¬¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç·ÐºÑÅª¤ËÍýÁÛ¤òÄÉµá¤·¤¿¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»öÎã¡Ê½ÐÅµ¡§¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù»Ü¹©»öÎã¡Ë
»öÎã¤ò¸«¤ë :
https://www.zerorenovation.co.jp/works/f793-case61
¡ÖÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³
- Í½»»¤¬¤¢¤ì¤Ð¿·ÃÛ¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡ÊÃËÀ 60Âå°Ê¾å¡Ë
- ¥ê¥Î¥Ù¹©»ö¤ò¤¹¤ë¤È½»¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤¿¤á¡Ê½÷À 20Âå¡Ë
- ¿·ÃÛ¤ÎÊý¤¬ÌÌÅÝ¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¥¥ì¥¤¤À¤«¤é¡Ê½÷À 40Âå¡Ë
- ¿·ÃÛ¤ÎÊý¤¬ÀßÈ÷¤Ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡ÊÃËÀ 60Âå°Ê¾å¡Ë
- ¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÈñÍÑ¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ê½÷À 40Âå¡Ë
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤ÏÃæ¸Å½»Âð¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·Ð¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ãæ¸Å½»Âð¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëËþÂÅÙ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Êª·ï¼ïÊÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤â¸Í·ú¤Æ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÈñÍÑ¤Ï500Ëü±ßÌ¤Ëþ¤¬¥Ü¥ê¥åー¥à¥¾ー¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ËþÂÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï³µ¤ÍËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÍýÁÛ¤ÎÀßÈ÷¤ä´Ö¼è¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½»¤ó¤Ç¤ß¤ÆÉÔÊØ¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÈñÍÑÌÌ¤òÉÔËþ¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¸Å½»Âð¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¿·ÃÛ¤Ç¤ÏÍ½»»¤¬¼ê¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Î©ÃÏ¤òÁª¤Ù¤¿¤ê¡¢¤Û¤«¤ÎÉôÊ¬¤ËÈñÍÑ¤ò²ó¤»¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡£