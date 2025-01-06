¾®Êª¸þ¤±¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È3D¥¹¥­¥ã¥ÊPolyga¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖPointKit Scan¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥È


³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥È(https://systemcreate-inc.co.jp/products/polyga-top)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¹ÓËÜ¿·Ä®¡¢ÂåÉ½¡§Àî¾åÀµµÁ¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë 3D¥¹¥­¥ã¥ó¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥áー¥«ー¡¢Polyga Inc.¡Ê¥«¥Ê¥À¡ËÀ½¡¢¡ÖPointKit Scan¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ 1.3.2¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¥½¥Õ¥È¡ÖFlexScan3D¡×¤ËÂå¤ï¤ë¶¯ÎÏ¤Ê 3D¥¹¥­¥ã¥ó¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£


¡ÖPointKit Scan¡×¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥æー¥¶ー¤Î³Ø½¬¶ÊÀþ¤ò´ÊÁÇ²½¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥­¥ã¥×¥Á¥ã ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤é¤Î 3D¥Çー¥¿¤òÊÔ½¸¤ª¤è¤ÓÊÑ´¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Polyga ¤¬¼ç¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3D¥¹¥­¥ã¥ó¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¹çÍý²½¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¥¯¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹ ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£




Polyga¤Î¾ÜºÙ»ÅÍÍ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://systemcreate-inc.co.jp/products/polyga-top


PointKit Scan¤Î¿·µ¡Ç½



¹çÍý²½¤µ¤ì¤¿¥æー¥¶ー ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¥ïー¥¯¥Õ¥íー

¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ç¥æー¥¶ー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê UI ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥­¥ã¥ó¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£











»ë³Ð²½¤È¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Î²þÎÉ

¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ÈÌÀ¡¢¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¥×¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£









¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å

¿·¤·¤¤¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à ¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¿ôÀé¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ò¿ôÊ¬¤Ç¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢Í­µ¡¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Èµ¡³£¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ¾Êý¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤¬¹âÂ®²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£







¥ïー¥¯¥Õ¥íー


£±.¥¤¥ó¥Ýー¥È¤ÈÇÛÃÖ¡Ê¥¹¥­¥ã¥ó¥Çー¥¿¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯¥¤¥ó¥Ýー¥È¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë


£².¹âÂ®ÊÔ½¸¡ÊÉÔÍ×¤Ê¥Çー¥¿¤ò´ÊÃ±¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë


£³.¥Çー¥¿¤Î¸¡ºº¡Ê¥á¥Ã¥·¥åÈæ³Ó¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊµöÍÆ¸íº¹¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë


£´.ÀÜÂ³¤·¤Æ¥¹¥­¥ã¥ó¡Ê£±¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¸¡½Ð¤·¤ÆÀÜÂ³¤·¡¢¿ôÉÃ¤Ç¥¹¥­¥ã¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë


£µ.¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¤¿¤á¤Î¤è¤ê¹âÂ®¤Ê¥Çー¥¿Ä´À°¡£¡Ë




£±.¥¤¥ó¥Ýー¥È¤ÈÇÛÃÖ

£².¹âÂ®ÊÔ½¸


£³.¥Çー¥¿¤Î¸¡ºº

£´.ÀÜÂ³¤·¤Æ¥¹¥­¥ã¥ó


Polyga ¤Î CEO ·óÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë Thomas Tong »á¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖPolyga ¥Áー¥à¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢¿·¤·¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÃíÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3D¥¹¥­¥ã¥óÂÎ¸³¤òºþ¿·¤·¡¢¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤·ë²Ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¹½À®¤µ¤ì¤¿ÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô²ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê½ÐÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¼êÆ°Ä´À°¥Äー¥ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£PointKit Scan ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢3D¥¹¥­¥ã¥ó¥×¥í¥»¥¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×



Polyga¤Î¾ÜºÙ»ÅÍÍ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://systemcreate-inc.co.jp/products/polyga-top
¤´¸«³Ø¤Ê¤É¡¢¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://systemcreate-inc.co.jp/contact


¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¸þ¤±¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ä3D¥¹¥­¥ã¥Êー¤Ê¤É¤Î3D¥Äー¥ë¡¢¹©ºîµ¡³£¤ÎÈÎÇä¤«¤éCAD/CAM¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢µ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Ã¹©¡¦Â¤·Á¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¼õÂ÷¶ÈÌ³¤Î°ÍÍê¤â¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥È


¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Àî¾å ÀµµÁ


¢£Àß Î©¡§1992Ç¯6·î19Æü


¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¹ÓËÜ¿·Ä®1-20


¢£TEL¡§06-6618-8555


¢£FAX¡§06-6618-8566


¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§3D¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ëÆ³Æþ»Ù±ç¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È


¡¡¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÊCAD/CAM¡¦IoT¥Äー¥ë¡¦²òÀÏ¡Ë


¡¡¡¦3D¥×¥ê¥ó¥¿ー / 3D¥¹¥­¥ã¥Êー


¡¡¡¦¹©ºîµ¡³£


¡¡¡Ê¥Þ¥·¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¦NCÀûÈ×¡¦¥ìー¥¶²Ã¹©µ¡¡¦¤½¤ÎÂ¾¡Ë


¡¡¡¦3Dµ»½ÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹


¢£HP¡§https://systemcreate-inc.co.jp/