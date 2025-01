¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¡ª¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ªÌ£¤¬Â³¡¹¡ª¡Ú¥¶¡¦¥áー¥×¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡Û¤è¤ê¡¢¡Ö¥áー¥×¥ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥Ã¥­ー¡×¡¦¡Ö¥áー¥×¥ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥±ー¥­¡×¤òÈ¯Çä¡£

株式会社シュクレイメープルピスタチオクッキー

株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一、本社:東京都港区)は、「ザ・メープルマニア」より、 2025年1月7日(火) 「メープルピスタチオクッキー」、1月20日(月)「メープルピスタチオケーキ」を発売いたします。

明日発売となるのは、昨年大人気だったファンの多い「メープルピスタチオクッキー」。今年もこの味わいを楽しめる季節がやってきました!香ばしいピスタチオチョコと、メープルシュガーが練り込まれたサクサク食感のクッキー。メープルの優しい甘味とピスタチオの深い旨味が混ざり合う、豊かなコクが大人気の商品です。

また、1月20日(月)からは「メープルピスタチオケーキ」も登場します。メープルの優しい甘味を、ピスタチオの香ばしく華やかな味わいが包み込む、ふんわり・しっとり食感のケーキ。

どちらもピスタチオ好きには堪らない、今しか味わえない限定スイーツです。数量限定商品の為、ぜひこの機会にお買い求めください。

◆商品概要

【商品名】メープルピスタチオクッキー

【価 格】1,270円(税込)

【内 容】9枚入

【発売日】2025年1月7日(火)~順次発売

【販売店】常設店舗:グランスタ東京店、京王新宿店、

メープルスタンド ルミネ北千住店 、

ミスターメープル グランスタ東京店

催事店舗:羽田空港第二ターミナル 食賓館時計台3番前

羽田空港国内第一ターミナル 出発ロビー

東京食賓館 Eゲート前 他

メープルピスタチオクッキー

※数量限定商品の為、無くなり次第終了となります

※販売状況は、店舗により異なります。詳しくは店舗までお問合せください

メープルピスタチオケーキ◆商品概要

【商品名】メープルピスタチオケーキ

【価 格】1,950円(税込) ※消費税切り捨て表記

【内 容】6個

【発売日】2025年1月20日(月)~順次発売

【販売店】常設店舗:グランスタ東京店、京王新宿店、

メープルスタンド ルミネ北千住店 、

ミスターメープル グランスタ東京店

催事店舗:羽田空港第二ターミナル 食賓館時計台3番前

羽田空港国内第一ターミナル 出発ロビー

東京食賓館 Eゲート前 他

メープルピスタチオケーキ

※数量限定商品の為、無くなり次第終了となります

◆商品紹介メープルバタークッキー

◇メープルバタークッキー

メープルシュガーを生地に練りこみ、サクサクのクッキーでバター風味のチョコをサンド。JR東日本おみやげグランプリ2023にて総合グランプリに輝いた人気No.1商品です。

9 枚入 1,130 円 (税込)

18 枚入 2,260 円 (税込)

32 枚入 4,000 円 (税込)

メープルフィナンシェ

◇メープルフィナンシェ

メープルシュガーを加え、外はカリっと香ばしく、中はしっとりと焼き上げたメープルフィナンシェです。リッチな甘いメープルの香りが口いっぱいに広がります。

6 個入 1,300 円 (税込)

12 個入 2,600 円 (税込)

※すべて消費税切り捨て表記

The Maple Mania Story

「ザ・メープルマニア」の舞台は古き良き時代のアメリカ。

音楽や映画などの文化や芸術が充実した、

明るく、活気があり、夢に満ちあふれた時代。

そんな時代に育ったメープル坊やは、いたずらとメープルのお菓子が大好き。

大人たちは背広のポケットからウイスキーを取り出し、メープル坊やは真似をしてメープルシロップを忍ばせました。

誰もいない合間をねらって、キッチンの戸棚からメープルのシロップをこっそり取ってはポケットに入れて、愛犬との散歩の時間や、裏庭の木に登ってペロリ。

「ザ・メープルマニア」のお菓子は、ひとつひとつにそんな遊び心と子供のころの冒険心やいたずら心、懐かしさが込められています。 「ザ・メープルマニア」のお菓子を食べた人に少しでも子供のころのワクワクする気持ちを思い出してほしい。

「ザ・メープルマニア」のたっぷりのメープルの

甘さで夕方のキッチンのにおいやベッドの中で絵本を読んだこと…

ほっこりと懐かしい出来事を思い出してほしい。

そんな気持ちで、「ザ・メープルマニア」では、

今日もお客様にメープルの甘い香りをお届けしています。

◆店舗情報

・ザ・メープルマニア グランスタ東京店

・ミスターメープル グランスタ東京店

・ザ・メープルマニア 京王新宿店

・メープルスタンド ルミネ北千住店

◆公式サイト

ホームページ:https://sucreyshopping.jp/themaplemania/

Instagram:https://www.instagram.com/themaplemania_official/

X(旧Twitter):https://x.com/themaplemania

Facebook:https://www.facebook.com/themaplemania

◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ