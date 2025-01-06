¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¾¦ÃÌ»Ù±çAI SaaS¡ÖJamRoll¡×¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¡ÖJamRoll Mobile¡×¤òÆ³Æþ
³ô¼°²ñ¼ÒPoetics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ºê¤Ï¤º¤à¡Ë¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¾¦ÃÌ»Ù±çAI SaaS¡ÖJamRoll¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¡ÖJamRoll Mobile¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡¢IT¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤äÀß·×³«È¯¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢¤Þ¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³¤³°¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖJamRoll Mobile¡×Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×±Ä¶ÈËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÃÌ»Ù±çAI SaaS¡ÖJamRoll¡×¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Éô½ð¤Ï¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÂç¼ê´ë¶È¤òÃ´Åö¤·¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÂ¿¿ô¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇJamRoll¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤ä¥Ëー¥º¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¶¦Í¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Éô½ð¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä³èÆ°¤Ï¡¢»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëµ®½Å¤Ê¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏÂÐÌÌ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿JamRoll¤ËÂ³¤¡¢JamRoll Mobile¤ÎÆ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ëー¥×±Ä¶ÈËÜÉô ²¬Â¼ÍÍ¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
JamRoll¤Ï¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤ÈÍ×Ìó¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÆâÍÆ¤¬Ê£»¨¤Ê¾¦ÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¡ÖJamRoll Mobile¡×¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë±Ä¶È¥á¥ó¥Ðー¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤¬ÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ñÏÃ¤ÎµÏ¿¡¦³èÍÑ¤òJamRoll¤ËÍê¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢CRMÆþÎÏ¤Î¼«Æ°²½¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ëºî¶È¤«¤é¤Î²òÊü¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢JamRoll¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¾ðÊó¤ò¼ÒÆâ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¶È³¦¥È¥ì¥ó¥É¤äÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤²ÝÂê¤Î²ò·èË¡¤¬ÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Î±Ä¶È¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÃÌ»Ù±çAI SaaS¡ÖJamRoll¡×¡¦¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¡ÖJamRoll Mobile¡×https://jamroll.poetics-ai.com/
³ô¼°²ñ¼ÒPoetics¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖJamRoll¡×¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·±Ä¶ÈÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¾¦ÃÌ»Ù±çAI SaaS¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤ÎÁ´¤Æ¤Î²ñÏÃ¤ò¼«Æ°Ï¿²»¡¦Ï¿²è¡¢Ê¸»ú¤ª¤³¤·¡¢²»À¼¡¦´¶¾ðAI²òÀÏ¤Ç±Ä¶È¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤È¾ðÊó¶¦Í¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐÌÌ¤Î¾¦ÃÌ¤äÂÇ¹ç¤»¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤ÇµÏ¿¤Ç¤¤ë¡ÖJamRoll Mobile¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPoetics
ÀßÎ©¡§2017Ç¯10·î31Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§»³ºê ¤Ï¤º¤à
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ« 3-16-3 ¥á¥¤¥¾¥ó¸¶½É502
URL¡§https://www.poetics-ai.com/