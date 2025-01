¡ÖÀ¤³¦¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢2025Ç¯¤â·ÑÂ³¼Â»Ü

アサヒグループ食品株式会社

アサヒグループ食品株式会社(本社 東京、社長 川原浩)は、和光堂ブランドの乳幼児用ペットボトル飲料(計10品)の売上の一部で、世界の子どもたちを感染症から守る活動を応援する「世界の赤ちゃんにワクチンを」プロジェクトを2025年1月1日から12月31日まで実施します。

ワクチン接種の支援は2009年から継続して行ってきた活動で、本年で17年目を迎えます。これまでに合計7,400万円を寄付し、特に支援を必要としているミャンマー、ラオス、ブータン、バヌアツに対して、約626万人分相当※1のワクチンを支援してきました。

プロジェクトは、期間中にお客さまにご購入いただいた和光堂ブランドの乳幼児用ペットボトル飲料「ベビーのじかん」シリーズ全9品と『赤ちゃんの十六茶500ml』の計10品の売上の一部を「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会」に寄付することで、ワクチンが不足している開発途上国のワクチン接種活動を支援するものです。

ユニセフ(国連児童基金)とWHO(世界保健機関)によると、予防接種は公衆衛生において最も成果を出し、費用対効果も高い取り組みとされている一方で、2,100万人の子どもが予防接種を受けていない、または十分に受けていない状態であると報告されています※2。

※1 1人分のDPT(ジフテリア、百日咳、破傷風)ワクチン:2017年までは約9円、2018年・2019年は約25円、

2020年・2021年は約20円、2022年は約25円、2023年は約30円、2024年は約30円で換算

※2 UNICEF Data: Monitoring the situation of children and women, “Immunization” updated 2024, https://data.unicef.org/topic/child-health/immunization/(https://data.unicef.org/topic/child-health/immunization/)

和光堂ブランドの歴史は、日本小児医学の創始者である弘田長博士が明治39年に開いた和光堂薬局が始まりで、当時、日本の乳幼児死亡率が非常に高く、「乳幼児死亡率を低下させたい」という思いから創業し、今もその思いはアサヒグループ食品に受け継がれています。

アサヒグループ食品は、全ての人がいつまでも健康で、どのライフステージにおいても自分らしく幸せな生活を送ることを実現するために、グループ企業理念「Asahi Group Philosophy」とアサヒグループ食品長期ビジョンに基づいた「アサヒグループ食品サステナビリティ指針」を柱に、持続可能で豊かな社会の実現に貢献していきます。

お客さまとともに世界の子どもたちにワクチンを届ける「世界の赤ちゃんにワクチンを」プロジェクトを本年も続けることで、健康の促進に取り組んでいきます。