¡ÖÀ¤³¦¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢2025Ç¯¤â·ÑÂ³¼Â»Ü

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¢¨2 UNICEF Data: Monitoring the situation of children and women, ¡ÈImmunization¡É updated 2024, https://data.unicef.org/topic/child-health/immunization/(https://data.unicef.org/topic/child-health/immunization/)
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