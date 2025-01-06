【2025年1月開催】BtoB企業向けWEBマーケティングセミナー「リード獲得の件数増加とリードの質向上を狙うPDCAの回し方」
株式会社ALUHA（本社：石川県金沢市、代表：荻野 永策）は、2025年1月に、BtoB企業向けWEBマーケティングセミナー「リード獲得の件数増加とリードの質向上を狙うPDCAの回し方」を実施いたします。
セミナータイトル
WEBマーケティングセミナー「リード獲得の件数増加とリードの質向上を狙うPDCAの回し方」
セミナーの内容
（１）リード獲得件数の増加に必要な３つのKPIとPDCAレポートサンプル
（２）リードの質向上に必要なKPIとそのPDCAレポートのサンプル
（３）リード獲得に成功しているBtoB企業の事例
セミナーの詳細
https://btobmarketing.aluha.net/news/btob-web-marketing-seminar/
【開催概要】
開催方式：個別セミナー（申込企業様と弊社のみで実施するセミナー）形式で実施します。個別実施することでより深いディスカッションが可能となります。
開催期間と日時：2025年1月6日から1月31日まで（土日・祝日は除外）まで。個別実施ですのでお申込み後、日程調整いたします。
開催方法：オンラインセミナー
参加費：無料
申込数：３社まで
主催：株式会社ALUHA
【お申し込み方法】
下記のセミナー詳細ページより必要事項を記入しお申し込みください。
https://btobmarketing.aluha.net/news/btob-web-marketing-seminar/
お申し込みいただけましたら、内容を確認後、日程調整をさせていただきます。
【会社概要】
社名：株式会社ALUHA
本社所在地：石川県金沢市西泉6-163 ALUHA WEST 101
代表取締役：荻野永策
事業内容： BtoBマーケティングコンサルティング、営業戦略コンサルティング
設立： 2003年4月
WEBサイト：
株式会社ALUHAの会社概要(https://www.aluha.co.jp/)
BtoBマーケティングコンサルティング・支援サービスサイト(https://btobmarketing.aluha.net/)
BtoBマーケティングコンサルティング成功事例(https://btobmarketing.aluha.net/case/customer/)
【弊社執筆のBtoBマーケティング・営業戦略の基礎コラム】
- BtoBマーケティングとは？「基礎知識から戦略立案、推進プロセス、成功事例を解説」【テンプレート付き】(https://btobmarketing.aluha.net/column-wp/bm/)
- フレームワークによる営業戦略を立てる手順と具体例(https://btobmarketing.aluha.net/column-wp/btob-ss/about-sales-strategy)
- 見込み獲得するリードジェネレーションの手法と成功事例「リードナーチャリングとの違いやMAなどの活用ツールも解説」(https://btobmarketing.aluha.net/column-wp/btob-lg/about-leadgeneration)
- 見込み顧客を育成するリードナーチャリングの手法と成功事例、MAの活用方法(https://btobmarketing.aluha.net/column-wp/ln/about-leadnurturing)
- 営業DXとは？デジタル化との違いや必要性とメリット、進め方や成功事例を解説(https://btobmarketing.aluha.net/column-wp/btob-sales-dx)