ダウンロード版ゲームが最大83％OFF！『新春セール』開催中！『ドラゴンボールZ KAKAROT』が35％OFFなど。
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『Tales of ARISE』『ガンダムブレイカー４』など、合計60タイトル以上がセールラインナップに登場。
この機会をお見逃しなく！
詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/sinsyunsale/
【PlayStation Store】
■セール期間：2025年1月3日（金）～ 2025年1月17日（金）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『Tales of ARISE - Beyond the Dawn』
販売価格：7,480円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：\4,862円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：\4,488円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)4】
『ONE PIECE 海賊無双４ Ultimate Edition』
販売価格：11,000円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：8,800円（税込）
『ONE PIECE WORLD SEEKER』
販売価格：8,360円（税込）⇒【83％OFF】セール販売価格：1,421円（税込）
など
【PlayStation Store】
■セール期間：2024年12月20日（金）～ 2025年1月17日（金）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『ドラゴンボールZ KAKAROT』
販売価格：4,400円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：2,860円（税込）
『ドラゴンボールZ KAKAROT アルティメットスペシャルエディション』
販売価格：11,550円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：6,930円（税込）
『サンドランド』
販売価格：8,910円（税込）⇒【34％OFF】セール販売価格：5,880円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)4】
『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』
販売価格：9,020円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：3,608円（税込）
『ONE PIECE 海賊無双4』
販売価格：4,400円（税込）⇒【32％OFF】セール販売価格：2,992円（税込）
など
セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/sinsyunsale/
【ニンテンドーeショップ】
■セール期間 ：2024年12月20日（金）～ 2025年1月14日（火）
■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_2(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_2)
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』
販売価格：6,578円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）
『ことばのパズル もじぴったんアンコール』
販売価格：3,520円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：1,760円（税込）
『SPY×FAMILY OPERATION DIARY』
販売価格：7,480円（税込）⇒【33％OFF】セール販売価格：4,980円（税込）
『ONE PIECE 海賊無双4』
販売価格：4,400円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）
など
【ニンテンドーeショップ】
■セール期間：2024年12月27日（金）～ 2025年1月9日（木）
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『ガンダムブレイカー４』
販売価格：8,470円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：6,776円（税込）
『ガンダムブレイカー４ デジタルアルティメットエディション』
販売価格：13,970円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：11,176円（税込）
など
【ニンテンドーeショップ】
■セール期間：2025年1月3日（金）～ 2025年1月28日（火）
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー for Nintendo Switch』
販売価格：7,480円（税込）⇒【53％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）
『超・逃走中＆超・戦闘中 ダブルパック』
販売価格：5,830円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：2,332円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/sinsyunsale/
家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をお届け！
LINE公式アカウントがオープン
家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をメッセージでお届けします。 お買い得情報をお見逃しなく！
ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M
■権利表記：
『Tales of ARISE - Beyond the Dawn』
Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ドラゴンボールZ KAKAROT』
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ガンダムブレイカー４』
(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』
太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ことばのパズル もじぴったんアンコール』
ことばのパズル もじぴったんアンコール(TM)&(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『SPY×FAMILY OPERATION DIARY』
(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ONE PIECE 海賊無双4』
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。