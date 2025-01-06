ダウンロード版ゲームが最大83％OFF！『新春セール』開催中！『ドラゴンボールZ KAKAROT』が35％OFFなど。

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株式会社バンダイナムコエンターテインメント


　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『Tales of ARISE』『ガンダムブレイカー４』など、合計60タイトル以上がセールラインナップに登場。


　この機会をお見逃しなく！



詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/sinsyunsale/

【PlayStation Store】


■セール期間：2025年1月3日（金）～ 2025年1月17日（金）



【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】


『Tales of ARISE - Beyond the Dawn』


　販売価格：7,480円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：\4,862円（税込）


　⇒PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：\4,488円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)4】


『ONE PIECE 海賊無双４ Ultimate Edition』


　販売価格：11,000円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：8,800円（税込）



『ONE PIECE WORLD SEEKER』


　販売価格：8,360円（税込）⇒【83％OFF】セール販売価格：1,421円（税込）


など



【PlayStation Store】


■セール期間：2024年12月20日（金）～ 2025年1月17日（金）



【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】


『ドラゴンボールZ KAKAROT』


　販売価格：4,400円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：2,860円（税込）



『ドラゴンボールZ KAKAROT アルティメットスペシャルエディション』


　販売価格：11,550円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：6,930円（税込）



『サンドランド』


　販売価格：8,910円（税込）⇒【34％OFF】セール販売価格：5,880円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)4】


『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』


　販売価格：9,020円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：3,608円（税込）



『ONE PIECE 海賊無双4』


　販売価格：4,400円（税込）⇒【32％OFF】セール販売価格：2,992円（税込）


など


セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/sinsyunsale/


【ニンテンドーeショップ】


■セール期間 ：2024年12月20日（金）～ 2025年1月14日（火）


■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_2(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_2)



【セール対象：Nintendo Switch(TM)】


『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』


　販売価格：6,578円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）



『ことばのパズル　もじぴったんアンコール』


　販売価格：3,520円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：1,760円（税込）



『SPY×FAMILY OPERATION DIARY』


　販売価格：7,480円（税込）⇒【33％OFF】セール販売価格：4,980円（税込）



『ONE PIECE 海賊無双4』


　販売価格：4,400円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）


など


【ニンテンドーeショップ】


■セール期間：2024年12月27日（金）～ 2025年1月9日（木）



【セール対象：Nintendo Switch(TM)】


『ガンダムブレイカー４』


　販売価格：8,470円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：6,776円（税込）



『ガンダムブレイカー４ デジタルアルティメットエディション』


　販売価格：13,970円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：11,176円（税込）


など



【ニンテンドーeショップ】


■セール期間：2025年1月3日（金）～ 2025年1月28日（火）



【セール対象：Nintendo Switch(TM)】


『NARUTO-ナルト- 疾風伝　ナルティメットストームトリロジー for Nintendo Switch』


　販売価格：7,480円（税込）⇒【53％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）



『超・逃走中＆超・戦闘中　ダブルパック』


　販売価格：5,830円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：2,332円（税込）


など



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。


詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。


セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/sinsyunsale/




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ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M


■権利表記：


『Tales of ARISE - Beyond the Dawn』


　Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ドラゴンボールZ KAKAROT』


　(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション


　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ガンダムブレイカー４』


　(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS



『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』


　太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ことばのパズル　もじぴったんアンコール』


　ことばのパズル もじぴったんアンコール(TM)&(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『SPY×FAMILY OPERATION DIARY』


　(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会


　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ONE PIECE 海賊無双4』


　(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション


　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.


“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。


※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。


※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。


※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。


※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。