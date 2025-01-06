【ダイアナ】オリジナルのブーケプリントが春を呼び込む「Bouquet collection Vol.1」本日1/6(月)よりWEBSHOPでも発売開始！
ダイアナ株式会社(本社：東京都渋谷区神宮前)が展開するレディースシューズ・バッグブランドダイアナより新作のご案内です。
”花束をもらう喜び 花束をあげる楽しみ 花束と過ごす充実した日々 希望や高揚を足元にお届けする”コレクション「Bouquet collection Vol.1」がWEBSHOPでも発売スタートします。
今回のコレクションは花束をイメージしたオリジナルのブーケプリントを施したスニーカーを含むシューズ5モデル、バッグ、傘をご用意いたしました。
今シーズンのロマンティックなムードをよりいっそう高めてくれるコレクションとなっております。
2025年1月6日(月)よりダイアナ公式WEBSHOP(dianashoes.com)にて発売開始、全国のダイアナ店舗にて発売中です。ぜひご覧ください。
詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1102
■商品情報
【バックストラップパンプス】
商品番号：EM35257(https://www.dianashoes.com/shop/g/g103125100011/)
価格：\17,050(税込)
ヒール高：5cm台
サイズ展開：21.5cm-25.0cm
カラー展開：クロ/アイボリー/オーキッドペタル/ローズシャドウ
【パンプス】
商品番号：U14248(https://www.dianashoes.com/shop/g/g103025100011/)
価格：\17,050(税込)
ヒール高：2cm台
サイズ展開：21.5cm-25.0cm
カラー展開：クロ/アイボリー/オーキッドペタル/ローズシャドウ
【バッグ】
商品番号：AS5147(https://www.dianashoes.com/shop/g/g140015100011/)
価格：\17,600(税込)
サイズ：W20×H15×11
カラー展開：クロ/アイボリー/オーキッドペタル/ローズシャドウ
【左：ローファー】
商品番号：KW42319(https://www.dianashoes.com/shop/g/g130025100011/)
価格：\17,050(税込)
ヒール高：2cm台
サイズ展開：21.0cm-25.5cm
カラー展開：クロツイード/アイボリーツイード/ピンクツイード
【右：フラットシューズ】
商品番号：MR42128(https://www.dianashoes.com/shop/g/g130125100011/)
価格：\17,050(税込)
ヒール高：2cm台
サイズ展開：21.5cm-25.0cm
カラー展開：クロツイード/アイボリーツイード/ピンクツイード
【スニーカー】
商品番号：BL45557(https://www.dianashoes.com/shop/g/g174425100011/)
価格：\17,600(税込)
ヒール高：5cm台
サイズ展開：21.5cm-25.5cm
カラー展開：クロ/アイボリー/オーキッドペタル/ローズシャドウ
※スニーカーのみアルテミス店舗でも取り扱いがございます
【傘】
商品番号：BC UM009(https://www.dianashoes.com/shop/g/g184525100011/)
価格：\4,950(税込)
カラー展開：クロ/アイボリー/オーキッドペタル/ローズシャドウ
■ノベルティ
Bouquet collection1点ご購入ごとに、1点メッシュポーチを差し上げます。
ぜひシューズやバッグと合わせてお楽しみください！
※ノベルティは数量限定のご用意です。
※店舗ではなくなり次第終了となります。
※WEBSHOPでは限定数をランダムで同梱いたしております。
先着ではございませんので、予めご了承ください。また、カラーは選べません。
※ダイアナ公式WEBSHOPと店舗以外でのご購入の場合、ノベルティは付きません。
■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：150-0001 東京都渋谷区神宮前1‐8‐6
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp