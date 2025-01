『長歌行』ディリラバ×『山河令』ゴン・ジュン 初共演！ 中国ドラマ『安楽伝』2025年2月よりチャンネル銀河で放送！

チャンネル銀河株式会社『安楽伝』(C)2023 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved

CSエンターテインメントチャンネル「チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた」は、アジアを代表する人気女優ディリラバ、『山河令』で大ブレイクしたゴン・ジュン共演でおくるロマンス時代劇『安楽伝』を、2025年2月に放送いたします。

この放送を記念して、10,000円分のオリジナルQUOカードが3名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施! ぜひ、中国ドラマはチャンネル銀河でお楽しみください。

▼『安楽伝』番組ページ

https://www.ch-ginga.jp/detail/anrakuden/

復讐を胸に身分を偽る女海賊と、彼女を一途に想う皇太子愛と復讐、陰謀と策略が交錯する壮大な物語



<あらすじ> (#1「雨の日の出会い」より)

未来の皇太子妃から一転、謀反人の娘となった帝梓元(ていしげん)は斬首される寸前で皇太子・韓菀(かんよう)に救われた。それから10年の月日が流れ、韓菀は帝梓元の幽閉を解くべく東騫(とうけん)国の海賊の討伐に名乗りを上げる。向かった靖南(せいなん)では雨の中を歩く赤い衣の娘を目にして、ふと帝梓元を思い出した韓菀は、沖合に停泊する海賊の船隊を確認したあと、雨宿りした先で再び赤い衣の娘が寝ているところに出くわす。2人は追っ手を振り切るため大海原へ乗り出すことになり…。

陰謀により一族を滅ぼされたヒロインの復讐の行方は――

嘉昌(かしょう)帝が帝永寧(ていえいねい)を謀反の罪に問い、帝家一族の皆殺しを命じた。未来の皇太子妃から一転、謀反人の娘となった帝梓元(ていしげん)は斬首される寸前で皇太子・韓菀(かんよう)に救われるが、幽閉生活を強いられることに。それから10年、一族の汚名を晴らすべく計画を進める帝梓元は、任安楽(じんあんらく)と名を変え女海賊として復讐の機会を狙っていた。一方、帝梓元を想い続ける韓菀は、彼女を太子妃に迎えるには手柄を立てる必要があると考え、海賊退治のためお忍びで靖南(せいなん)に向かう。そこで出会った3万の水軍を指揮する豪快な女海賊・任安楽から求婚され戸惑う韓菀。都に乗り込み帝家を陥れた陰謀の真相を調べ始めた任安楽は、自分の正体に気づかない韓菀を籠絡しようとするが…。

復讐のためなら愛さえも封印し奮闘する芯のあるヒロインと、許嫁である帝梓元とは別の女性・任安楽に心を奪われ苦悩するピュアな皇太子。偽の帝梓元も現れ、揺れる恋模様に悶絶せずにはいられない。軽快なタッチで描かれる序盤から、ヒロインを過酷な運命に追いやった陰謀の真相へと迫るクライマックスまで、復讐劇というシリアスな要素も絡み、ロマンスの行方とあわせて目の離せない展開が続く。

帝梓元と任安楽、2つの顔を持つヒロインを演じたのは、中国のSNS・Weibo(微博)でフォロワー数8,000万人超え、『長歌行』などヒット作への出演が続く人気女優ディリラバ。皇太子の許嫁という立場から一転、復讐のために身分を偽り女海賊として生きるヒロインを、美しい容姿と高い演技力でオーラたっぷりに演じている。相手役を務めるのは『山河令』で知られる人気沸騰中のイケメンスター、ゴン・ジュンだ。公明正大で一途に初恋の人を想い続ける心優しき皇太子を抜群の演技力で好演。扇を用いた優雅なアクションを披露しているほか、突然プロポーズされタジタジになる姿や一途に想い続ける女性がいながら別の女性への愛を自覚してしまう瞬間など、繊細に変化する表情は必見だ。軽快なシーンからシリアスなシーンまで、息の合った演技を見せるディリラバとゴン・ジュン。華やかな装束に身を包んだ2人のシーンは瞬きをするのがもったいないほどの美しさで、目を奪われること間違いなしだ。

脇を固める共演陣も豪華な顔ぶれが揃っており、『長歌行』でもディリラバと共演したリウ・ユーニンが、皇太子の親友だが、裏では密かにヒロインの復讐計画を手伝う洛銘西役を熱演。『山河令』のオープニング曲を歌うなど歌手としても活躍しており、本作でもエンディング曲「願光」を担当している。また、『宮廷衛士の花嫁』などに出演するワン・イーティンが洛銘西を慕う妓楼No.1の妓女を演じ、華麗な舞を披露。さらに、公主でありながら女将軍として采配を振る魅力的な役柄で『夢織姫~秘密の貴公子に恋をして~』のシア・ナンが登場するほか、『大唐女法医~Love&Truth~』のペイ・ズーティエン、『黒豊と白夕~天下を守る恋人たち~』のゾン・フォンイェンらも存在感を発揮し、物語を華やかに盛り上げている。

放送日時:2025/2/6(木)スタート (月-金)23:00-24:00 ※スカパー!第1-2話無料放送

リピート:2025/2/7(金)スタート (月-金)9:30-10:30

第1話先行放送:2025/2/2(日)21:00-22:00 ※スカパー!無料の日

出演:ディリラバ(任安楽[じんあんらく]/帝梓元[ていしげん])、ゴン・ジュン(韓菀[かんよう])、リウ・ユーニン(洛銘西[らくめいせい])、ワン・イーティン(琳琅[りんろう])、シア・ナン(安寧[あんねい]公主)、ペイ・ズーティエン(冷北[れいほく]/莫北[ばくほく])、ゾン・フォンイェン(嘉昌[かしょう]帝/韓仲遠[かんちゅうえん]) ほか

原作:シン・リン(『千古の愛、天上の詩』『神隠し』)

総監督:ゲイリー・シン(『山河令』)

制作:2023年/中国/字幕/全39話/[原題]安楽伝

観て当てよう! プレゼントキャンペーン

『安楽伝』を観て、10,000円分のオリジナルQUOカードを当てよう!

番組放送終了直後に発表されるキーワードを集めて答えを公式サイトの応募フォームに記入して応募するだけ! 正解者の中から抽選で計3名様に、10,000円分のオリジナルQUOカードが当たる!!

※プレゼントキャンペーンに関する詳細は、チャンネル銀河公式サイトのプレゼントページ(https://www.ch-ginga.jp/present/)をご覧ください。

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

