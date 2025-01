【梅が丘駅徒歩3分】運動を楽しく続けられるセミパーソナルジム『FLATTE 梅ヶ丘店』がオープン

株式会社レガートラックセミパーソナルジム FLATTE ロゴ

株式会社レガートラック(所在地:東京都世田谷区、代表取締役:大橋 一輝)は、「セミパーソナルジム FLATTE 梅ヶ丘店」を、2025年1月6日にグランドオープンいたします。小田急線 梅ヶ丘駅から徒歩3分で通いやすく、運動を楽しく続けられるセミパーソナルジム(トレーナー1人に対して複数人でトレーニングを行うジム)です。無料体験レッスン受付中。

店舗サイト:https://flatte.jp/location/umegaoka/

店舗住所:東京都世田谷区梅丘1丁目15-11 U:Base 1号室101

運動を楽しく続けられることが最優先

ジム内風景ジム外観

FLATTE(フラッテ)は「フラッとはじめて、しっかりつづく」をコンセプトとしたジムです。「1ヶ月で◯◯kg痩せる」などの短期的な結果よりも、気軽に楽しく運動習慣が身につくことを最優先に、お客様へと寄り添います。

セミパーソナルジム(トレーナー1人に対して複数人でトレーニングを行うジム)のため、パーソナルジムよりも出費を抑えつつ、トレーナーのサポートが受けられます。

FREE PLANは13,200円/月(税込、現在のキャンペーン価格)で、店舗レッスン毎日通い放題、オンラインレッスン受け放題、LINEでトレーナーに相談し放題です。

※店舗レッスンとオンラインレッスン合わせて、1日1回までの受講が可能

トレーニングは、筋トレ、体幹トレ、ヨガ、ピラティス、有酸素運動、ストレッチなどの組み合わせで構成されています。音楽に合わせて楽しく体を動かしながら、しっかり運動したという爽快感も味わえます。

運動を続けられる3つのポイント

レッスン風景- 運動の効果を実感しやすい- 自宅からオンラインレッスンも受けられる- 直前予約/キャンセルOK運動の効果を実感しやすい

運動をした結果、何を得たいのかは人によって異なります。健康維持、ダイエット、ボディメイク、肩こり腰痛改善、筋力・体力向上など様々です。FLATTEでは、目的に合わせてトレーナーが適切な運動メニューを一緒に考えてくれるため、運動の効果を実感しやすいです。

自宅からオンラインレッスンも受けられる

トレーニングマシンを使わずに自分の体重(自重)を利用する運動のため、自宅からオンラインレッスンも受けられます。家を離れられない時、外出する気分にならない時など、ジムに行かなくても運動できます。

開始1秒前まで予約/キャンセルOK

レッスン開始1秒前まで、スマホ・LINEから簡単に予約/キャンセルができます。急に予定が変わることを気にせず、フラッと気軽に予約を入れられます。

運動を習慣にできているのは5人に1人

厚生労働省によると、20~64歳の運動習慣者(1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上持続している人)は男性23.5%、女性16.9%(令和元年)です※1。

※1 厚生労働省 健康づくりのための身体活動基準・指針の改訂に関する検討会

https://www.mhlw.go.jp/content/001194020.pdf

また、WHOは全世界における死亡に対する危険因子として、高血圧、喫煙、高血糖に次いで、 身体活動・運動の不足を第4位に位置付けています※2。

※2 World Health Organization. Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. 2009.

なかなか運動ができていない。運動で身体の悩みを改善したい。運動するなら楽しくやりたい。様々な方に、運動を習慣にできる場所として利用して頂けたら嬉しいです。

FLATTE 豪徳寺店・駒沢大学店も利用可能

FLATTE(フラッテ)は、株式会社ファノーヴァ(所在地:東京都世田谷区、代表取締役:舟久保 匡佑)が展開するフランチャイズのジムであり、弊社はフランチャイジーとして出店いたします。

FLATTE会員様は梅ヶ丘店だけでなく、既存店舗である豪徳寺店・駒沢大学店・板橋店も利用できます。

会社概要

人生100年時代と言われる現代。株式会社レガートラックは、より多くの人が人生を楽しめる社会を目指します。年齢や性別、状況に関係なく、一人ひとりが自分らしい生き方を選び、快適な人生を送れる社会。それが私たちの理想です。

社名:株式会社レガートラック

所在地:東京都世田谷区梅丘1丁目15-11 U:Base 1号室101

代表取締役:大橋 一輝

事業内容:フィットネスジムの経営

サイト:https://legatoluck.co.jp/