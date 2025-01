世界中で愛されている「SESAME STREET」のライトオンオリジナルアイテムをライトオンの一部店舗・オンラインショップにて1月6日(月)より順次発売！

株式会社ライトオン

株式会社ライトオン(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:藤原祐介)は、55周年を迎えた、世界中で愛されている子ども向け教育番組「SESAME STREET」のライトオンオリジナルアイテムを、2025年1月6日(月)よりライトオンの一部店舗、およびライトオン オンラインショップにて順次発売いたします。

「SESAME STREET 」は、1969年にアメリカの非営利団体セサミワークショップが手がける子供向けのテレビ番組としてスタート。その個性豊かなキャラクター達は、今もなお何世代にもわたる世界中のファンに愛されています。

今回、SESAME STREET誕生55周年を記念し、アパレルから雑貨まで種類豊富な全8型のライトオンオリジナルアイテムを展開いたします。

アパレルは、SESAME STREETの仲間たちのプリントが施されたスウェット1型と、大人っぽいモノトーングラフィックのパーカーの1型の合計2型。雑貨は、それぞれ異なるグラフィックを楽しめる6色展開のトートバッグ1型、用途別に使用できる形違いのポーチ3型、モチモチな肌触りのクッション1型、SESAME STREETの仲間たちのアクリルキーチャーム1型の合計6型を展開いたします。

年齢問わず、さまざまな方々にお楽しみいただけるアイテムを取り揃えておりますので、ぜひチェックしてみてください。



<特集ページはこちら>

https://right-on.co.jp/shop/e/ew-SESAMESTREET-1225/

※展開店舗一覧はこちら(https://biz.right-on.co.jp/news/wp/wp-content/uploads/2024/12/117d88c2d03fa0fe6a4c1d56cebecdb5.pdf)

商品について

「SESAME STREET」プリントスウェット

カラー:ネイビー・ブラウン・グレー・ダークグレー

サイズ:M-XL

価格:\5,990(税込)

カラー毎に異なるSESAME STREETの仲間たちのクルーネックスウェット。

ゆったりめのシルエットで、裏毛素材なので長いシーズンお使いいただけます。

「SESAME STREET」プリントパーカー

カラー:ブルー・グレー

サイズ:M-XL

価格:\6,990(税込)

ロゴにSESAME STREETの仲間たちがちりばめられたドロップショルダーのプリントパーカー。

どの年代の方も着やすいモノトーンのグラフィックがポイントです。



「SESAME STREET」プリントトートバッグ

カラー:レッド・イエロー・オレンジ・カーキ・グレー・ブラック

サイズ:ONE SIZE

価格:\2,990(税込)

カラー毎に異なるSESAME STREETの仲間たちがプリントされたトートバッグ。

ポリエステル生地で軽いので折りたたんで持ち歩くこともでき、サブバッグとしてもお使いいただけます。



「SESAME STREET」スクエアファーポーチ

カラー:レッド・ブルー・イエロー

サイズ:ONE SIZE

価格:\3,590(税込)

毛足のあるファー素材を使用した、SESAME STREETの仲間たちのスクエア型ポーチ。

中にポケットや仕切りがあるので使いやすさもバッチリです。



「SESAME STREET」フェイス丸形ポーチ

カラー:レッド・ブルー・イエロー

サイズ:ONE SIZE

価格:\2,290(税込)

デザインと形が可愛いSESAME STREETの仲間たちのアップリケ刺繍フェイス丸形ポーチ。

ちょっとした小物を携帯するのにぴったりなサイズです。

ボールチェーン付きなのでバッグにつけることもできます。



「SESAME STREET」総柄舟形ポーチ

カラー:キナリ・ライトグレー

サイズ:ONE SIZE

価格:\1,590(税込)

程よいサイズ感の総柄ポーチ。

キナリはキャンバス素材、ライトグレーは柔らかいPU素材と、異なる素材の2色展開なのでお好みの素材感でお選びいただけます。



「SESAME STREET」クッション

カラー:レッド・ブルー・グリーン・イエロー

サイズ:ONE SIZE

価格:\3,990(税込)

表面が微起毛の素材でできたモチモチな肌触りのSESAME STREETの仲間たちのクッション。

お部屋のインテリアにおすすめです。



「SESAME STREET」アクリルキーチャーム

カラー:レッド・ワイン・ブルー・ネイビー・イエロー・キナリ・ピンク

サイズ:ONE SIZE

価格:\1,290(税込)

SESAME STREETの仲間たちのアクリルキーチャーム。

お花のビーズが今っぽくてかわいいアイテム。

バッグや鍵などにつけて日常のアクセントにおすすめです。



*商品画像のダウンロードはこちら:https://xgf.nu/fiw2y

「SESAME STREET」について

About Sesame Street

Sesame Street is the pioneering children’s educational television program that debuted in 1969 and continues to reach children in more than 150 countries. Created by Joan Ganz Cooney and Lloyd Morrisett during the Civil Rights movement, the show blends live performance, musical numbers, puppetry, and animation to educate and engage young audiences on school-readiness skills and values like empathy, kindness, and inclusion. Featuring timeless characters including Big Bird, Elmo, Cookie Monster, and Oscar the Grouch, Sesame Street has become a standard-bearer for early childhood storytelling through carefully researched educational content that teaches literacy, numeracy, social skills, and cultural awareness. Sesame Street is produced by the global impact nonprofit organization Sesame Workshop.

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は150以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。

本製品は、米国非営利団体セサミワークショップと株式会社グレイスとの契約により製造したものです。

株式会社ライトオンについて

ジーンズセレクトショップのライトオンは、年齢・性別を超えた幅広い客層に、カジュアルウェアを販売しています。アメカジからトレンドまで幅広く展開し、等身大のファッションを提案します。

ライトオンは【ヒトの魅力】と【モノの魅力】で、お客様の期待を超える満足を提供し、お客様に選ばれ必要とされる企業を目指します。

<WEB>https://biz.right-on.co.jp

<ONLINE SHOP>https://right-on.co.jp

<LINE>@right-on

<Facebook>https://www.facebook.com/righton.co.jp

<X>@righton_pr

https://twitter.com/righton_pr

<Instagram>@righton_pr

https://www.instagram.com/righton_pr

@right_on_kids

https://www.instagram.com/right_on_kids

<TikTok>@righton_official

https://www.tiktok.com/@righton_officia