海外在住の日本人クリエイターと連携。海外コンテンツ制作／PRマーケティングを提供する『世界ライターX ～海を超えて、コトバを届ける。～』を提供開始

ナンバーエックス株式会社

ナンバーエックス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長:安田翼、以下、「当社」)は、海外起点の日本人の感覚を維持した海外現地リサーチ、マーケティング・PR戦略企画・実行、コンテンツ制作などのサポートを行う、海外コンテンツ制作/PRマーケティング・ソリューション『世界ライターX』を2025年1月6日から提供します。

#01 背景:日系企業のグローバル展開需要

世界ライターXのサービスサイト :https://sekai-writer.number-x.jp/

不安定な日本のGDPや加速する円安の中、日系企業には今後インバウンド・アウトバウンド含めて、海外展開・進出を加速させていく必要性があります。加えて、日本の人口は現在の1億2,000万人超から、少子高齢化により2048年には人口1億人を割り込み、2060年には8,674万人まで落ち込むと予想されています。

内需の弱さが危惧されている中、海外を見据えた事業拡大を行う企業が増えているため、グローバル起点でのコミュニケーションを活性化させるため、『世界ライターX』を立ち上げました。

#01-1 “鮮度と正確性”があやふやなインターネット上の海外情報

インターネットやSNSで検索すると、世界中の情報が溢れていますが、それを頼りに現地に行ってみると、「聞いてた話しと違う!」と、ギャップを感じた経験はないでしょうか。大半の情報は、距離・時間・コストの負が足かせになり、「どこかの旅行ガイド・メディアの情報を元にしたこたつ情報や、属人的な視点のバイアスが強い情報」の可能性も高く、“鮮度と正確性”を証明しづらいのが現状です。

#01-2 解決していく課題例

#02 Solution:『世界ライターX』ができること

- 情報源をもっていないが海外の情報を発信したい- 有名ではないスポットや体験を載せて差別化したい- 現地感だけでなく企画や文章の品質も担保したい- できるだけ撮れ高や取材などのコスパを改善したい

#02-1 One on One hearing

デプスインタビューや現地ヒアリングなど。1~2時間を目安に、リモート会議で海外に住んでいる or ネットワークの豊富なライターに現地情報(経済、トレンド、マニアックな観光スポット、価値観など)をヒアリング。ヒアリングの解像度を上げるために、事前ヒアリングシートを作成してご記入いただくことも可能です。

#02-2 Global Contents Creative

現地コラムやレポート、企業事例、リサーチ記事など。世界ライターXチームと海外在住のライターやフォトグラファーが連携して、現地コラムやレポート、企業事例など、コンテンツの企画~制作までを行います。

※取材可能なライターは応相談

#02-3 Global Translation

多言語コンテンツなど。元コンテンツをネイティブレベルで翻訳(日本語⇔英語、日本語⇔中国語(簡体/繁体)など)。同品質での多言語化を行うことで、あらゆる国で活用できるコンテンツ資産を構築できます。多言語サイト向けに、1取材で複数言語分のコンテンツを制作することも可能。

#02-4 Grobal SEO Research/PR

SEO競合調査/キーワード設計、ヒューリスティック分析、UX設計、PR施策の立案・実行など。各国ごとのユーザー行動に合わせて、SEOキーワード調査・設計を行います。また、グローバルに精通し、コネクションがあるPRパーソンと連携することで、グローバルPRのサポートも可能です。

#03 USP:『世界ライターX』の提供価値

#03-1Quality:企画・品質の核を左右する、編集者集団

大手企業を中心に、戦略をもとに道筋を立て、コンテンツの設計・制作のクオリティ支援を行う、サブスクリプション型の編集支援サービスを運用。コンテンツ品質の心臓ともいえる、熟練の編集者たちが在籍しているため、品質担保はお任せください。

#03-2 Network:五感で各地を感じる、海外在住日本人 × トラベルライター

アメリカやハワイ、中国、アジア圏内に在住するリサーチャーやマーケター、ライター、フォトグラファーなどと連携して、現地の生情報を再現するコンテンツを制作。柔軟性を持って世界を飛び回れるトラベルライターたちもいます。

Global Membersをチェック :https://sekai-writer.number-x.jp/#members

#03-3 ROI:渡航費・滞在費はほぼかからない、圧倒的なROI

現地にいるリサーチャーやライター、カメラマンとの連携を前提とするため、渡航費・滞在費はかかりません。その分、企画やディレクション、編集などの品質安定化に工数を割きます。

#04 Works:Global実績

#04-1 老舗織物ブランド「龍村美術織物」の海外顧客のデプスインタビュー&インタビューコンテンツ

1894年の創業以来、織物の研究と復元・独創性のある帯制作を通して、「美術織物」という新しい分野を確立した老舗織物ブランド「龍村美術織物」。海外マーケティングリサーチの一貫で、VOC(Voice of Customer)コンテンツ生成を念頭においた、海外顧客のデプスインタビューを実施。アメリカ・NYとオーストラリア・メルボルンのロイヤルカスタマーにリモート取材を行い、ユーザーインサイトの抽出とインタビューコンテンツの制作を同時に行いました。

詳細を見る :https://shop.tatsumura.co.jp/en/blogs/voices#04-2 オーストラリアの旅行体験とスマホ撮影テクを紹介するコンテンツ制作

トラベルライターの中村洋太と連携して、オーストラリアの現地サポートと「スマホの撮影テクニック」をかけ合わせた観光レポート記事を制作しました。

詳細を見る :https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20230927_02#04-3 世界のリアルを届ける、海外在住の日本人に聞く物価や年収、働き方事情

物価や年収、職業、文化やイメージとのギャップ…… 海外に在住している日本人リサーチャー・ライターが「ちょっと気になるお金・物価・文化のリアル」を現地視点から紹介する越境コンテンツシリーズ。本プロジェクトでは、Number Xがコンテンツ設計や企画・編集などを担当しました。

詳細を見る :https://media.number-x.jp/m/m98d7dc52510d?gs=8878cac55ff4#04-4 Day1からグローバル展開する次世代HRテックスタートアップ「ZooKeep」 のコミュニケーション・Webコンサルティング

ZooKeepは、大手企業からスタートアップまで、幅広い企業に対して、テクノロジー(採用コストを下げる多言語対応の次世代採用管理システム)×採用コンサルティング/代行をワンストップで提供する日本発でありながらDay1からグローバル展開しているHRテック系スタートアップです。本プロジェクトでは、リード獲得を目的に、インサイドセールスの基盤強化を目指したWebサイト改修を実施。競合ATS(採用管理システム)事業者のリサーチを踏まえ、USP(Unique Selling Proposition)を再設計し、効果的なリード・ジェネレーションを実現するサイト構造を構築しました。

詳細を見る :https://www.zookeep.com/#05 Contact:世界の魅力を知るお手伝いをさせてください世界ライターXのサービスサイト :https://sekai-writer.number-x.jp/会社概要

会社名:ナンバーエックス株式会社

所在地:神奈川県川崎市中原区井田2-18-7-2

代表者:安田翼

設立:2021年3月

URL:https://number-x.jp/

事業内容:

- デジタルPRのコンサルティング- オウンドメディアのコンサルティング- プロジェクトの推進支援- オウンドメディア・Webサイトの企画、制作- コンテンツの企画、制作(記事、動画、ホワイトペーパーなど)- 編集サービス 「Editorial X」の運営