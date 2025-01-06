やまなしPPP/PFI地域プラットフォーム「PPP/PFIサウンディング型市場調査」の実施について
株式会社山梨中央銀行
[表: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/197_1_43e5a347cbd3491bc2510707cf59355b.jpg ]
https://prtimes.jp/a/?f=d123552-197-b78371679891e8981275ded2de2a0342.pdf
https://prtimes.jp/a/?f=d123552-197-6947005ffef0b403b777be9bb508cd39.pdf
やまなしPPP/PFI地域プラットフォーム（事務局：山梨中央銀行、山梨県）は、地方公共団体におけるPPP/PFI事業の推進と、民間事業者さまの事業参画を支援するため、「PPP/PFIサウンディング型市場調査（非公開）」を実施いたします。
つきましては、本サウンディング型市場調査への参加者を募集いたします。
＜サウンディングの概要＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/197_1_43e5a347cbd3491bc2510707cf59355b.jpg ]
＜リーフレット＞
https://prtimes.jp/a/?f=d123552-197-b78371679891e8981275ded2de2a0342.pdf
＜概要調書＞
https://prtimes.jp/a/?f=d123552-197-6947005ffef0b403b777be9bb508cd39.pdf