［箱根駅伝］創価大学4年吉田響選手が御殿場市長を表敬訪問
静岡県御殿場市
表敬訪問概要
- 日時：令和7年1月8日（水）11:00～11:30
- 会場：御殿場市役所 本庁舎4階 市長公室
- 次第：１.吉田響選手からご挨拶
２.市長からお祝いのことば
３.ご歓談
４.記念写真撮影
※取材については、記念写真撮影後にお願いいたします。
大会概要
- 名称：第101回東京箱根間往復大学駅伝競走
- 日時：令和7年1月2日（木）～3日（金）
- 主催：関東学生陸上競技連盟
- コース：第2区 23.1km（鶴見-戸塚）
- 記録：1時間5分43秒（区間新記録、日本人選手トップ、区間2位）
問い合わせ
第101回箱根駅伝において、各校のエースが集う「花の2区」で区間新記録となる1時間5分43秒（日本人選手トップ）の大変素晴らしい成績を収めた、創価大学4年吉田響選手（御殿場市出身）が市長を表敬訪問されます。
表敬訪問概要
- 日時：令和7年1月8日（水）11:00～11:30
- 会場：御殿場市役所 本庁舎4階 市長公室
- 次第：１.吉田響選手からご挨拶
２.市長からお祝いのことば
３.ご歓談
４.記念写真撮影
※取材については、記念写真撮影後にお願いいたします。
- 名称：第101回東京箱根間往復大学駅伝競走
- 日時：令和7年1月2日（木）～3日（金）
- 主催：関東学生陸上競技連盟
- コース：第2区 23.1km（鶴見-戸塚）
- 記録：1時間5分43秒（区間新記録、日本人選手トップ、区間2位）
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御殿場市役所 産業スポーツ部 スポーツ交流課 スポーツ振興スタッフ
電話：0550-82-4135
FAX：0550-82-4230
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