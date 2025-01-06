山口県下関市・長府バイオマス発電所の営業運転開始について

株式会社東京エネシス発電所外観

長府バイオパワー合同会社（CBP）、およびCBPへ出資する株式会社東京エネシス（以下「当社」）、石油資源開発株式会社、株式会社MOT総合研究所、株式会社長府製作所、ならびに川崎近海汽船株式会社の5社（以下、5社をあわせて「出資5社」）は、CBPが事業主体として計画を推進する長府バイオマス発電所（山口県下関市、以下「本発電所」）の営業運転を、2024年12月30日に開始しました。

本発電所は、木質ペレット100%を発電燃料とする出力規模74,950kW のバイオマス専焼発電所です。再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT制度）を利用し、中国電力ネットワーク株式会社へ売電しており、年間約5.2億kWhの売電量を見込んでおります。

本発電所の運営は、CBPが事業主体として推進し、出資5社が各社の強みに応じて、本発電所の運用・保守、燃料の調達・輸送などの業務をCBPから受託し実施するほか、CBPに対する行政や周辺地域との関係構築・維持などに協力や支援を実施しています。

本発電所、ならびに事業主体であるCBPの概要は、下記を参照ください。

建設にあたっては、営業運転開始以来順調に稼働している当社自前の境港バイオマス発電所（鳥取県境港市）をはじめとして、当社がこれまで建設を担ってきたバイオマス発電所（日向、田原、北茨城）での経験と技術力が活かされています。

また、営業運転開始後も境港バイオマス発電所における知見・経験を活かし、長期にわたる運転・保守業務（O＆M業務）等を担当し、本発電所の安全・安定運転に努めます。

当社は、出資各社およびCBPとともに、下関地域の皆さまからのご理解やご支援をいただきながら、環境負荷の低い再生可能エネルギー由来の電力の普及拡大と地域経済の発展に寄与してまいります。

1. 発電所概要

名称 ：長府バイオマス発電所

住所 ：山口県下関市長府扇町10-52

用地面積 ：62,800平方メートル

発電方式 ：汽力

出力規模 ：74,950kW

燃料 ：木質ペレット100%（海外から輸入）

売電先 ：中国電力ネットワーク株式会社（FIT売電単価21円/kWh）

年間売電量見込み：約5.2億kWh

事業主体 ：長府バイオパワー合同会社

アセット管理者 ：株式会社ジャペックスグリーンエナジー（JAPEX100%出資子会社）

施工者 ：三菱重工業株式会社

営業運転開始 ：2024年12月30日

2. 事業主体概要

会社名 ：長府バイオパワー合同会社（略称：CBP）

設立日 ：2020年11月9日

本店所在地：山口県下関市長府扇町10-52

代表者 ：代表社員 一般社団法人CITRUS 職務執行者 平野 和俊

出資会社 ：石油資源開発株式会社（JAPEX） 39.9%

株式会社東京エネシス 20.0%

株式会社MOT総合研究所 15.1%

株式会社長府製作所 15.0%

川崎近海汽船株式会社 10.0%

事業内容 ：バイオマス発電所の建設および運営、バイオマス発電事業・関連事業

本発電所周辺地図 * 国土地理院地図を加工し作成しています。

＜参考：出資会社概要＞

石油資源開発株式会社（JAPEX）

代表者 ：代表取締役社長 社長執行役員 山下 通郎

本社所在地 ：東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー

資本金 ：142億8,869万4千円

事業内容 ：石油、天然ガス、その他のエネルギー資源の探鉱、開発、生産、販売と、これらに関連する掘削などの請負事業、再生可能エネルギー資源の開発等

ホームページ：https://www.japex.co.jp/

株式会社東京エネシス

代表者 ：代表取締役社長 社長執行役員 眞島 俊昭

本社所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町1-3-1

資本金 ：28億8,100万円

事業内容 ：発電所・変電所の電力設備の建設・保守、再生可能エネルギー分野（太陽光・バイオマス等）及び一般産業分野（コージェネレーション・通信等）におけるEPC（設計・調達・建設）、O&M（運転・保守）、再生可能エネルギー発電事業、海外事業等

ホームページ：https://www.qtes.co.jp/

株式会社MOT総合研究所

代表者 ：代表取締役社長 木村 俊之

本社所在地 ：山口県宇部市常盤台2-16-1 山口大学 大学研究推進機構内

資本金 ：1億円

事業内容 ：グループ会社の管理・運営 ／ サステナブルプロジェクトの企画・開発・投資 ／ コーポレートベンチャーキャピタル事業 ／ シンクタンク事業

ホームページ：https://www.mot-ri.co.jp/

株式会社長府製作所

代表者 ：代表取締役社長 種田 清隆

本社所在地 ：山口県下関市長府扇町2-1

資本金 ：70億円

事業内容 ：給湯機器・空調機器・システム機器・ソーラー機器の開発・製造・販売、エンジニアリング事業等

ホームページ：https://www.chofu.co.jp/

川崎近海汽船株式会社

代表者 ：代表取締役社長 久下 豊

本社所在地 ：東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館25階

資本金 ：23億6,865万円

事業内容 ：海上運送事業、海洋作業支援船業等

ホームページ：https://www.kawakin.co.jp/