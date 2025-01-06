【創作品モールあるる】テレビ番組「スイッチ！」で、あるるの魅力やキャンペーン情報をご紹介いただきました！
株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営している「創作品モールあるる(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250106)」（以下、あるる）を、2025年1月6日(月)放送の「スイッチ！(https://www.tokai-tv.com/switch/)」にてご紹介いただきました。
◆「スイッチ！」について
東海地方のおでかけスポットやグルメ、ファッション、生活に役立つアイデアなど、”暮らしに寄り添う”情報番組。
毎週月曜～金曜、日替わりでさまざまなリポーターやコメンテーターをむかえ、暮らしのちょっとしたヒントになるようなトピックスが幅広く紹介されています。
番組ホームページはこちら(https://www.tokai-tv.com/switch/)
今回はあるるの魅力や、現在開催中のキャンペーン情報をご紹介いただきました！
◆番組に登場した、あるるのユニークなアイテムたちをご紹介！
今回番組内で登場した5つのアイテムを、あるるでぜひチェックしてみてください！
- 癒しだけじゃなく機能性も◎、おでかけのお供に『ねこのおしり×ヴィンテージ帆布のサコッシュ(https://alulu.com/item/emsviseqh/SA-OS004/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250106&utm_content=item2)』
- 可愛いおうちの形の箱で届く、サクサク食感が魅力の『オリジナルクッキー缶(https://alulu.com/item/ems10i03jb/A000000001/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250106&utm_content=item4)』
- 紙なのにリッチ＆華やか！ずっとつけていられる軽さの『花びらピアス＆イヤリング(https://alulu.com/item/ems10gc31e/A000000061/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250106&utm_content=item6)』
- 旨味たっぷり！料理の味がグレードアップする、アレンジ豊富な『成田屋のまんまだし(https://alulu.com/item/ems10ei2hz/A000000007/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250106&utm_content=item7)』
- ピザ好きの方に使ってほしい！欧州スタイルの本格派『ピザナイフ＆フォーク(https://alulu.com/item/emsx7kzbd/OLPKFC/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250106&utm_content=item8)』
過去にご紹介いただいた商品のラインナップは、こちらのページでも公開しております。ぜひご覧ください。
⇒【創作品モールあるる - メディアで紹介された商品】(https://alulu.com/pickup/introduced_media/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250106)
◆1/20(月)まで！「あるる新年一発目ガラポンキャンペーン」
番組でご紹介いただいた【あるる新年一発目ガラポンキャンペーン】は、1月20日(月)まで開催中です。
あるるの公式アプリをダウンロードして特設ページでガラポンを回すと、あるるポイントが最大10,000ポイント当たるチャンス！
その場で当たってすぐに使えるあるるポイント、ぜひゲットしてくださいね。
⇒キャンペーンページはこちら(https://alulu.com/campaign/campaign2412_app/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=campaign2412_app_publicity20250106)
【創作品モールあるるについて】
「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人さんの人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。
その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。
今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。
■「あるる」サイトTOP：https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250106)
■お問い合わせ：https://alulu.com/c-contact(https://alulu.com/c-contact?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=publicity20250106)
【会社概要】
社名：株式会社システムリサーチ
本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
代表取締役社長：平山 宏
会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/