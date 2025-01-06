ヨドバシカメラ 特別カラー＆数量限定！Yodobashi Camera CIO スリム充電器 福袋2025 を1月13日（月・祝）まで販売中！

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株式会社CIO


ヨドバシカメラ 各店舗ならびに ヨドバシ.comにて、「ヨドバシカメラ Yodobashi Camera CIO スリム充電器 福袋2025」を、数量限定で販売いたします。


特別カラー「ミッドナイトブルー」の充電器やケーブル、限定ロゴのモバイルバッテリーをお得にご購入いただける本福袋の販売期間は、1月13日（月・祝）までとなっておりますので、この機会をお見逃しなく。


「ミッドナイトブルー」はCIOでは通常販売していない系統の落ち着いたブルーで、充電周りをシックにまとめていただけます。


お取り扱い店舗につきましては、本ページ下部の"お取り扱い店舗一覧"よりご確認くださいませ。



「ヨドバシカメラ Yodobashi Camera CIO スリム充電器 福袋2025」


販売価格：6,000円(税込)　


　　　　　※合計価格：10,140円（税込）が約40%割引！


販売場所：ヨドバシカメラ マルチメディア各店舗(https://www.yodobashi.com/ec/print/store/)


　　　　　※アウトレット京急川崎は除く


　　　　　ヨドバシ.com(https://www.yodobashi.com/)


　　　　　https://www.yodobashi.com/product/100000001008809427/(https://www.yodobashi.com/product/100000001008809427/)


販売期間：～2025年1月13日（月・祝）




「CIO スリム充電器 福袋2025」の中身をご紹介





■SMARTCOBY Pro SLIM CABLE

希望小売価格：5,980円（税込）


製品カラー：ブラック



約18mmの薄型でありながら脱着式のUSB-Cケーブルを内蔵した人気のモバイルバッテリー。


ヨドバシカメラ限定の、シルバーロゴ。


・一部のノートPC充電も可能な最大35W出力。


・様々なスマホを1.5回以上充電できる10,000mAh。


・USB-Cポート×2搭載。







■Charger003

希望小売価格：1,980円（税込）


製品カラー：ミッドナイトブルー



ポーチにもすっきり収まるCIO Mateのスリム充電器「Charger 003」が、ヨドバシカメラ特別カラー"ミッドナイトブルー"となって登場。


・軽さ約50g、薄さ12.5mmで、持ち運びに便利なコンパクトさ。


・スマホの急速充電対応した最大20Ｗ出力。


・USB-Cポート×２搭載で、複数デバイスの同時充電に対応。


・傷がつきにくいシボ加工。







■スパイラルシリコンケーブル

希望小売価格：2,180円（税込）


製品カラー：ミッドナイトブルー



ケーブル自体がマグネットでくっついてまとまる、シリコン素材のしなやかで絡まりにくい新しいケーブルが、ヨドバシカメラ特別カラー"ミッドナイトブルー"となって登場。


・USB-C to Cケーブル1m


・最大 PD240Wまでの出力に対応


・データ転送480Mbps対応


　※映像出力には対応しておりません。


・折り曲げテスト30,000回耐久







■お取り扱い店舗一覧


営業時間ならびにお問い合わせは、各店舗ごとに異なりますので各店舗ページよりご確認ください。


https://www.yodobashi.com/ec/print/store/



東京都


新宿西口本店(https://www.yodobashi.com/ec/store/0011/)


マルチメディア新宿東口(https://www.yodobashi.com/ec/store/0013/)


マルチメディアAkiba(https://www.yodobashi.com/ec/store/0018/)


マルチメディア上野(https://www.yodobashi.com/ec/store/0025/)


マルチメディア吉祥寺(https://www.yodobashi.com/ec/store/0029/)


八王子店(https://www.yodobashi.com/ec/store/0028/)


マルチメディア町田(https://www.yodobashi.com/ec/store/0027/)


マルチメディア錦糸町(https://www.yodobashi.com/ec/store/0023/)



関東


マルチメディアさいたま新都心駅前店(https://www.yodobashi.com/ec/store/0031/)


マルチメディア甲府(https://www.yodobashi.com/ec/store/0055/)


マルチメディア川崎ルフロン(https://www.yodobashi.com/ec/store/0034/)


マルチメディア横浜(https://www.yodobashi.com/ec/store/0033/)


マルチメディア京急上大岡(https://www.yodobashi.com/ec/store/0037/)


マルチメディア千葉(https://www.yodobashi.com/ec/store/0038/)


マルチメディア宇都宮(https://www.yodobashi.com/ec/store/0052/)



中部


マルチメディア名古屋松坂屋店(https://www.yodobashi.com/ec/store/0085/)



近畿


マルチメディア梅田(https://www.yodobashi.com/ec/store/0081/)


マルチメディア京都(https://www.yodobashi.com/ec/store/0083/)



九州


マルチメディア博多(https://www.yodobashi.com/ec/store/0088/)



北海道


マルチメディア札幌(https://www.yodobashi.com/ec/store/0063/)



東北


マルチメディア仙台(https://www.yodobashi.com/ec/store/0058/)


マルチメディア郡山(https://www.yodobashi.com/ec/store/0053/)


マルチメディア新潟駅前店(https://www.yodobashi.com/ec/store/0051/)





株式会社CIOは『多機能×最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』をコンセプトに2017年に創立。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、ただただ輸入販売するのではなく、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製造にこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子供のようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。



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