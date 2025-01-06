ヨドバシカメラ 特別カラー＆数量限定！Yodobashi Camera CIO スリム充電器 福袋2025 を1月13日（月・祝）まで販売中！
ヨドバシカメラ 各店舗ならびに ヨドバシ.comにて、「ヨドバシカメラ Yodobashi Camera CIO スリム充電器 福袋2025」を、数量限定で販売いたします。
特別カラー「ミッドナイトブルー」の充電器やケーブル、限定ロゴのモバイルバッテリーをお得にご購入いただける本福袋の販売期間は、1月13日（月・祝）までとなっておりますので、この機会をお見逃しなく。
「ミッドナイトブルー」はCIOでは通常販売していない系統の落ち着いたブルーで、充電周りをシックにまとめていただけます。
お取り扱い店舗につきましては、本ページ下部の"お取り扱い店舗一覧"よりご確認くださいませ。
「ヨドバシカメラ Yodobashi Camera CIO スリム充電器 福袋2025」
販売価格：6,000円(税込)
※合計価格：10,140円（税込）が約40%割引！
販売場所：ヨドバシカメラ マルチメディア各店舗(https://www.yodobashi.com/ec/print/store/)
※アウトレット京急川崎は除く
ヨドバシ.com(https://www.yodobashi.com/)
https://www.yodobashi.com/product/100000001008809427/(https://www.yodobashi.com/product/100000001008809427/)
販売期間：～2025年1月13日（月・祝）
「CIO スリム充電器 福袋2025」の中身をご紹介
■SMARTCOBY Pro SLIM CABLE
希望小売価格：5,980円（税込）
製品カラー：ブラック
約18mmの薄型でありながら脱着式のUSB-Cケーブルを内蔵した人気のモバイルバッテリー。
ヨドバシカメラ限定の、シルバーロゴ。
・一部のノートPC充電も可能な最大35W出力。
・様々なスマホを1.5回以上充電できる10,000mAh。
・USB-Cポート×2搭載。
■Charger003
希望小売価格：1,980円（税込）
製品カラー：ミッドナイトブルー
ポーチにもすっきり収まるCIO Mateのスリム充電器「Charger 003」が、ヨドバシカメラ特別カラー"ミッドナイトブルー"となって登場。
・軽さ約50g、薄さ12.5mmで、持ち運びに便利なコンパクトさ。
・スマホの急速充電対応した最大20Ｗ出力。
・USB-Cポート×２搭載で、複数デバイスの同時充電に対応。
・傷がつきにくいシボ加工。
■スパイラルシリコンケーブル
希望小売価格：2,180円（税込）
製品カラー：ミッドナイトブルー
ケーブル自体がマグネットでくっついてまとまる、シリコン素材のしなやかで絡まりにくい新しいケーブルが、ヨドバシカメラ特別カラー"ミッドナイトブルー"となって登場。
・USB-C to Cケーブル1m
・最大 PD240Wまでの出力に対応
・データ転送480Mbps対応
※映像出力には対応しておりません。
・折り曲げテスト30,000回耐久
■お取り扱い店舗一覧
営業時間ならびにお問い合わせは、各店舗ごとに異なりますので各店舗ページよりご確認ください。
https://www.yodobashi.com/ec/print/store/
東京都
新宿西口本店(https://www.yodobashi.com/ec/store/0011/)
マルチメディア新宿東口(https://www.yodobashi.com/ec/store/0013/)
マルチメディアAkiba(https://www.yodobashi.com/ec/store/0018/)
マルチメディア上野(https://www.yodobashi.com/ec/store/0025/)
マルチメディア吉祥寺(https://www.yodobashi.com/ec/store/0029/)
八王子店(https://www.yodobashi.com/ec/store/0028/)
マルチメディア町田(https://www.yodobashi.com/ec/store/0027/)
マルチメディア錦糸町(https://www.yodobashi.com/ec/store/0023/)
関東
マルチメディアさいたま新都心駅前店(https://www.yodobashi.com/ec/store/0031/)
マルチメディア甲府(https://www.yodobashi.com/ec/store/0055/)
マルチメディア川崎ルフロン(https://www.yodobashi.com/ec/store/0034/)
マルチメディア横浜(https://www.yodobashi.com/ec/store/0033/)
マルチメディア京急上大岡(https://www.yodobashi.com/ec/store/0037/)
マルチメディア千葉(https://www.yodobashi.com/ec/store/0038/)
マルチメディア宇都宮(https://www.yodobashi.com/ec/store/0052/)
中部
マルチメディア名古屋松坂屋店(https://www.yodobashi.com/ec/store/0085/)
近畿
マルチメディア梅田(https://www.yodobashi.com/ec/store/0081/)
マルチメディア京都(https://www.yodobashi.com/ec/store/0083/)
九州
マルチメディア博多(https://www.yodobashi.com/ec/store/0088/)
北海道
マルチメディア札幌(https://www.yodobashi.com/ec/store/0063/)
東北
マルチメディア仙台(https://www.yodobashi.com/ec/store/0058/)
マルチメディア郡山(https://www.yodobashi.com/ec/store/0053/)
マルチメディア新潟駅前店(https://www.yodobashi.com/ec/store/0051/)
株式会社CIOは『多機能×最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』をコンセプトに2017年に創立。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、ただただ輸入販売するのではなく、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製造にこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子供のようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。
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