春節最前線！中国本土・台湾の最新情報をお届け【訪日ラボトレンドLIVE! Vol.8】

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、1月10日（金）14:00～15:30よりオンラインでセミナーを配信します。参加費は無料です。

アジア圏最大の祝日である春節（旧正月）は、中国や台湾をはじめとする地域での消費活動が最高潮に達する時期の一つです。この期間には多くの旅行者が訪日することから、日本の観光業や小売業などにとっても大きなチャンスとなります。

今回の訪日ラボトレンドLIVE!では、中国本土および台湾市場における消費傾向や訪日旅行者のニーズ、効果的なプロモーション方法について解説します。さらに、昨年11月に開催されたITF（台北国際旅行博）で実施したアンケートをもとにしたトレンド動向など、春節（旧正月）に向けた具体的な戦略立案のヒントを解説します！

※登録者には開催後1週間視聴可能なアーカイブURLをお送りしますので、当日は片方だけの視聴でもOKです！

【無料セミナーに申し込む】

https://academy.kutikomi.com/seminars/202501_inbound_trendlive/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inbound_trendlive(https://academy.kutikomi.com/seminars/202501_inbound_trendlive/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inbound_trendlive)

本セミナーのポイント

14:00～／第1部：アンケートで見えた台湾市場の最新トレンドと訪日戦略

- 訪日客数の多いアジア圏旅行者の最新動向が分かる！- 2025年の春節（旧正月）に向けて知っておきたいことが把握できる！- 質疑応答の時間もご用意。インバウンドに関する疑問・お悩みについて、専門家から直接「ヒント」を得られる！- 参加登録者限定でアーカイブ動画を公開！（都合により公開制限させていただく場合がございます）- 台湾における訪日旅行トレンド- 訪日旅行者が期待するもの／今後の旅行傾向- 台湾の旅マエ・旅ナカの実態

など、訪日ラボ独自に行なった旅行に関心のある台湾人旅行者に聞いた調査をもとに、訪日ラボ コンサルティング部部長の川西より、台湾の旅行・消費トレンドを解説します。

14:45ごろ～／第2部：中国市場の春節トレンドと訪日戦略

- 中国の消費傾向- 訪日旅行者のニーズ- 中国SNSにおける最新トレンド

など、訪日ラボ中国人スタッフの熊 孟華（ユウ モウカ）より、中国市場がどのような動向になっていて、今後どうなっていくのかを解説します。

登壇者

株式会社mov 訪日ラボ コンサルティング部 部長 川西 哲平

大学卒業後、新卒から通信・モバイルコンテンツ関連の業務に関わり2014年より大手通信事業者で訪日外国人向けのWi-Fiアプリケーションの立ち上げから宣伝、 販促を担当。当時未成熟市場であった訪日外国人へのプロモーションを各国で積極的に実施し、累計200万ダウンロードを突破させ当時日本で最大規模の利用者数へと成長させる。また、全国の自治体や官公庁へWi-Fiの接続データとGPSデータを利用したビックデータのセミナー、 広告のアライアンス・企画・販売にも従事。現在は株式会社movで大手企業や官公庁へのコンサルティングを行う。

株式会社mov インバウンド事業部 プランナー 熊 孟華

中国出身、北京外国語大学日本語学部卒業。大学時代毎日新聞中国総局で記者アシスタント としてインターンをし、2016年大学卒業後来日。新卒から日本大手出版社にてインバウンド・コンテンツ制作・SNSアカウント運用関連の業務に関わる。 2018年より中国向けのメディアブランドを立ち上げ、編集長として中国の計7つのSNSプラットフォームで情報を発信。2020年より株式会社movにて大手企業や地方自治体へのコンサルティングに従事。

株式会社mov 訪日ラボ 副編集長 石橋 美奈子

株式会社movが運営する業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」副編集長。訪日ラボでは官公庁や自治体・DMO、民間企業など数々の先進事例を取材し、年間計2,000件以上のインバウンド情報記事を配信中。デジタルマーケティング領域にも知見を持ち、書籍編集の経験も：永山卓也氏（株式会社ユニットティ 代表取締役 / Google ビジネス プロフィール ダイアモンド プロダクト エキスパート）の著書『Googleビジネスプロフィールですごい集客力を手に入れる』（2024年8月発売）

開催概要

主催：株式会社mov

日時：2025年1月10日（金）14:00～15:30

場所：オンライン（Zoom）

参加費：無料

【無料セミナーに申し込む】

https://academy.kutikomi.com/seminars/202501_inbound_trendlive/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inbound_trendlive(https://academy.kutikomi.com/seminars/202501_inbound_trendlive/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inbound_trendlive)

口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミサイトの一括管理ツール」です。口コミの情報を活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加を支援します。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

19サイトと連携！店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは対応国内19サイトと連携しており、お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新すると、それぞれのサイトの店舗情報を一括・自動で更新できます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミをAIが解析し、口コミの詳細や★の数分析といった最新傾向を分析できます。

また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションを実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

インバウンド対策において重要なGoogleマップと大衆点評を一括管理・運用できる国内唯一のツールです。

また、口コミコムを提供するmovは、国内最大級のインバウンド総合メディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をサポートします。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inbound_trendlive

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inbound_trendlive

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inbound_trendlive)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inbound_trendlive)」の運営

・MEO・口コミマーケティングを中心としたビジネスニュースメディア「口コミラボ(https://lab.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inbound_trendlive)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inbound_trendlive)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inbound_trendlive)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inbound_trendlive)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am