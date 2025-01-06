福岡市民ホール開館記念 中ホール初回公演 万能グローブガラパゴスダイナモス×ゴジゲン×小山田荘平「見上げんな！」上演のお知らせ
つきましては、本公演と１月２４日（金）１４時に行う記者発表の開催をお知らせしますので、皆様方におかれましては、広報のご協力をお願い申し上げます。
【記者発表のご案内（ＰＤＦ）】
https://prtimes.jp/a/?f=d155191-1-026f58e04de09f08110609e16f871b00.pdf
本公演は、福岡市民会館を継承する福岡市民ホールが末長く市民に愛され、文化振興の新たな拠点となることの願いを込めた、福岡発の記念すべき作品です。
脚本は、福岡を拠点に旗揚げ20周年を迎える全国を代表する劇団「万能グローブガラパゴスダイナモス」の川口大樹が担当。演出に、映画「不死身ラヴァーズ」「バイプレイヤーズ～もしも１００人の名脇役が映画をつくったら～」など多くの監督作品を手掛ける映画監督兼劇団「ゴジゲン」主宰の松居大悟、音楽担当に武道館でのライブを成功に収め、“TikTok Weekly Top 20”で2位に輝いた「すごい速さ」の楽曲を手掛けた「元andymori」の小山田壮平が参加。
出演は、多くの舞台で活躍する田島芽瑠や、TV・映画・舞台など幅広く活躍する神田朝香、「ヨーロッパ企画」の酒井善史など豪華客演陣に加え、劇団「ゴジゲン」と「万能グローブガラパゴスダイナモス」の俳優が出演します。
福岡で生まれ育ったアーティストたちでしか創り出せない、才能や地方や都会を見上げてた人たちの群像コメディにご期待ください。
なお、本公演は福岡発の舞台作品として、福岡市民ホールのほか大阪（4月17～20日、近鉄アート館）、東京（4月24～27日、新国立劇場 小劇場）の3都市で上演予定です。
川口大樹（左）・松居大悟（中央）・小山田壮平（右）
脚本：川口大樹（万能グローブガラパゴスダイナモス）
演出：松居大悟（ゴジゲン）
出演：椎木樹人 古賀駿作 千代田佑季 青野大輔 富永真由
（以上万能グローブガラパゴスダイナモス）
東迎昴史郎 善雄善雄（以上ゴジゲン）
神田朝香 田島芽瑠 多田香織 向野章太郎 酒井善史（ヨーロッパ企画）
音楽：小山田壮平
内容：
駆け出し映像作家・三月(みつき)に「バンドのMVを撮ってほしい」と故郷、福岡からDMが届く。数年ぶりの帰郷を果たした彼女を待っていたのは、ボーカルの失踪ですっかり活動停止中、ほぼほぼ解散状態のおじさんバンド。撮影など叶うはずもなく、空中分解真っ只中のメンバーを説得するため福岡の街を奔走するはめに。
すっかり音楽から離れ、時代からも取り残された曲者のおじさん達。彼らを追いかけるうち、気づけば三月自身もこの街に置きっぱなしだった自分の過去に追いかけられていて。才能ある誰かや、自分より優れた何かとか、地方とか都会とか、ずっと見上げてた人たちの群像コメディ。
【公演日時】
2025年 4月 4日（金）開場18:30／開演19:00
2025年 4月 5日（土）開場17:30／開演18:00
2025年 4月 6日（日）開場12:30／開演13:00 ※開場は開演の30分前
【チケット料金】
前売5,500円／当日券6,000円／U25 3,500円 (全席指定・税込)
※U25の方は入場時に年齢確認のため身分証明書をご提示ください。
※U25の当日券販売はございません。
※車椅子スペースをご希望の方は、スリーオクロックまでお問い合わせください。
※未就学児入場不可
【チケット発売】
2025年 2月 8日（土）
【チケット取扱】
(株)スリーオクロック https://3pm-net.com/
チケットぴあ[セブン-イレブン各店舗]
https://w.pia.jp/t/miagenna/ ［Pコード：531-370］
ローソンチケット [ローソン、ミニストップ（店内Loppi）]
https://l-tike.com/miagenna/ ［Ｌコード： 84329 ］
e+(イープラス)[ファミリーマート各店舗] https://eplus.jp/miagenna/
カンフェティ http://confetti-web.com/@/miagenna/
【お問合せ】
(株)スリーオクロック 092-732-1688（平日10:00～18:30）
■アフターイベント
公演後に「小山田壮平」ミニライブを実施
4月4日（金）19:00公演終演後
4月6日（日）13:00公演終演後
公演後に「売切必須！ガラパ名物 生コメンタリー」を実施
4月5日（土）18:00公演終演後
[生コメンタリーとは？]
舞台や映画のDVDでよくある、コメンタリーを生でやってしまうという
毎公演売り切れ必至のガラパ名物アフターイベント！
■鑑賞サポート
4月4日（金）19:00公演
内容：台本貸出（紙/タブレット）／受付に筆談ボード設置
4月5日（土）18:00公演
内容：台本貸出（紙/タブレット）／受付に筆談ボード設置／受付での手話通訳対応
4月6日（日）13:00公演
内容：台本貸出（紙/タブレット）／受付に筆談ボード設置
＜台本貸出予約フォーム＞
https://form.qubo.jp/v860awyvv5yr
申込受付：２月10日（月）10：00～2月28日（金）17:00
（※先着順受付）
■託児サービス
4月6日（日）13:00公演
託児対象（定員７名）：０歳～１歳（４名）、２歳～５歳（３名）
＜託児サービス予約フォーム＞
https://form.qubo.jp/zbb7btz6crgm
申込受付：２月10日（月）10：00～2月28日（金）17:00
（※先着順受付）
■クレジット
主催：(株)スリーオクロック / 福岡市民ホール（指定管理者：(株)福岡カルチャーベース）
共同制作：(株)スリーオクロック / (株)JTBコミュニケーションデザイン
舞台監督：岡田一志（good Light）
舞台装置：中島信和（兄弟船）
照明：太田勝之（サム）
後援：FM FUKUOKA
制作：西山明宏・古賀駿作・半田桃子・村田紫音
宣伝美術：多田香織
衣装：樅山幸音
小道具：石井実可子
企画・製作：万能グローブガラパゴスダイナモス
お問い合せ：(株)スリーオクロック 092-732-1688（平日10:00～18:30）
【お問い合わせ】
福岡市民ホール開業準備室（指定管理者 株式会社福岡カルチャーベース）
担当：内野/佐藤(薫)
MAIL:info@fukuoka-civic-hall.jp
TEL： 092-734-5570 / FAX：092-734-5571
（公演、記者発表について）
株式会社 スリーオクロック 担当：佐藤友美
MAIL: satou@3pm-net.com
TEL： 092-732-1688 / FAX：092-771-5717