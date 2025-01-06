薄井友里さん、早坂弥優さん、伊藤舞音さん、里美咲華さん、飯田ヒカルさん、和久野愛佳さん出演『らいおんちゃん』イベントを2025年1月13日に開催！内容はラジオ公開録音＆お見送り!!

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株式会社アニメイトホールディングス

　街との出会いはさまざまなチャンスとの出会い。


　新企画『らいおんちゃん』は、全国のご当地について様々な調査や勉強を行い、今後、実際に現地でロケを行っていく予定です。


　2025年1月13日（月・祝）に『ラジオ公開録音＆お見送り』を行う初イベントを開催。出演者は薄井友里さん、早坂弥優さん、伊藤舞音さん、里美咲華さん、飯田ヒカルさん、和久野愛佳さんの豪華6名です！ ぜひ企画の船出をご覧下さい。



Ride On Chance！


チャンスに乗っていこう！



▼参加チケット販売中！ チケットページはこちら!!


https://t.livepocket.jp/e/ride_on_chance_2025jan(https://t.livepocket.jp/e/ride_on_chance_2025jan)



らいおんちゃん　ラジオ公開録音

◆イベント情報◆


らいおんちゃん　ラジオ公開録音

【開催日時】


2025年1月13日（月・祝）※2回公演


・第1部　開場14:30／開演15:15　


・第2部　開場16:45／開演17:30



【出演】


薄井友里・早坂弥優・伊藤舞音・里美咲華・飯田ヒカル・和久野愛佳



【内容】


ラジオ公開録音＆お見送り（1回）



【会場】


アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）


⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/



【チケット情報】


各部 4,500円（税込）


※未就学児は入場不可


※注意事項・詳細は、チケットページ（ https://t.livepocket.jp/e/ride_on_chance_2025jan ）にてご確認下さい。



らいおんちゃん
◆関連情報◆

【関連サイト】


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【著作権表記】


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