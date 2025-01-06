薄井友里さん、早坂弥優さん、伊藤舞音さん、里美咲華さん、飯田ヒカルさん、和久野愛佳さん出演『らいおんちゃん』イベントを2025年1月13日に開催！内容はラジオ公開録音＆お見送り!!
街との出会いはさまざまなチャンスとの出会い。
新企画『らいおんちゃん』は、全国のご当地について様々な調査や勉強を行い、今後、実際に現地でロケを行っていく予定です。
2025年1月13日（月・祝）に『ラジオ公開録音＆お見送り』を行う初イベントを開催。出演者は薄井友里さん、早坂弥優さん、伊藤舞音さん、里美咲華さん、飯田ヒカルさん、和久野愛佳さんの豪華6名です！ ぜひ企画の船出をご覧下さい。
Ride On Chance！
チャンスに乗っていこう！
▼参加チケット販売中！ チケットページはこちら!!
https://t.livepocket.jp/e/ride_on_chance_2025jan(https://t.livepocket.jp/e/ride_on_chance_2025jan)
らいおんちゃん ラジオ公開録音
◆イベント情報◆
らいおんちゃん ラジオ公開録音
【開催日時】
2025年1月13日（月・祝）※2回公演
・第1部 開場14:30／開演15:15
・第2部 開場16:45／開演17:30
【出演】
薄井友里・早坂弥優・伊藤舞音・里美咲華・飯田ヒカル・和久野愛佳
【内容】
ラジオ公開録音＆お見送り（1回）
【会場】
アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）
⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/
【チケット情報】
各部 4,500円（税込）
※未就学児は入場不可
※注意事項・詳細は、チケットページ（ https://t.livepocket.jp/e/ride_on_chance_2025jan ）にてご確認下さい。
らいおんちゃん
◆関連情報◆
【関連サイト】
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【著作権表記】
(C) MARINE ENTERTAINMENT