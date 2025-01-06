【アオペラ -aoppella!?-】アオペラ初の3DライブBlu-rayが2025年6月下旬に発売決定！ただいま予約受付中！
株式会社マーベラス（代表取締役社長：佐藤 澄宣／所在地：東京都品川区）による、「青春」×「アカペラ」がテーマの音楽原作プロジェクト『アオペラ -aoppella!?-』（以降、『アオペラ』）は、2025年1月4日(土)・5日(日)に開催された3Dライブ「アオペラ -aoppella!?- 1st Playlist ～音和と奏ヶ坂の合同学園祭でーすよ♪～」の公演映像を収録したBlu-rayを、2025年6月下旬に発売します。
ただいま予約受付中！
「アオペラ -aoppella!?- 1st Playlist ～音和と奏ヶ坂の合同学園祭でーすよ♪～」は、2025年1月4日(土)・5日(日)の2日間にわたって豊洲PITにて開催された、『アオペラ』初の3Dライブです。
アオペラ公式オンラインストアにて、Blu-rayの予約を受付中！
【商品概要】
商品名： アオペラ -aoppella!?- 1st Playlist ～音和と奏ヶ坂の合同学園祭でーすよ♪～
発売日： 2025年6月下旬
価格 ： 5,478円（税込）
＜予約情報＞
期間期間 ： 2025年2月27日(木) 23:59
予約ページ： https://www.cs-ao.jp/view/item/000000001085
※一部、収録されない楽曲がございます。
※商品仕様・内容等は予告なく変更になる場合がございます。
パッケージ等は、鋭意制作中となります！
最新情報は、特設サイトや公式Xにて順次発表予定です。お楽しみに！
▼特設サイト『アオペラ -aoppella!?- 1st Playlist ～音和と奏ヶ坂の合同学園祭でーすよ♪～』
https://www.aoppella.com/lp/aoppellalive/(https://www.aoppella.com/lp/aoppellalive/)
『アオペラ -aoppella!?-』作品概要
『アオペラ -aoppella!?-』は、「青春」×「アカペラ」をテーマにメディアミックスで展開していく、音楽原作プロジェクトです。
■現在、公式YouTubeにて「ストーリームービー2章」を公開中！
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIo4E1KYClOlRqfK60aYef4FUM5nw1osB(https://www.youtube.com/playlist?list=PLIo4E1KYClOlRqfK60aYef4FUM5nw1osB)
<<ストーリー>>
----あの日、少年たちは魅了された。
目の前に立つのは、自分達と同じ普通の高校生。華美な衣装もない。
楽器のセットもない。
それなのに、彼らが口を開けた瞬間、変幻自在のハーモニーが溢れ出し、観客は熱狂する。
「僕たちも、あんな風に歌いたい！輝きたい！」
アカペラ≪無伴奏歌唱≫に魅入られた高校生たちが目指す、
高校生限定アカペラコンテスト『アオペラ』
遥かな高みを目指す、彼らの演奏が今、始まる----！
都立音和高校アカペラ部「リルハピ」メンバー
鈴宮 壱（CV：木村 良平）
丹波 燐（CV：逢坂 良太）
雁屋園 道貴（CV：KENN）
四方 ルカ（CV：柿原 徹也）
宗円寺 雨夜（CV：前野 智昭）
私立奏ヶ坂中学高等学校アカペラ部「FYA'M'」メンバー
是沢 舞斗（CV：小野 友樹）
綾瀬 光緒（CV：豊永 利行）
紫垣 明（CV：浦田 わたる）
宗円寺 朝晴（CV：佐藤 拓也）
猫屋敷 由比（CV：濱野 大輝）
深海 ふかみ（CV：仲村 宗悟）
都立蓮雀高校アカペラ部「VadLip」メンバー
春宮 永臣（CV：内田 雄馬）
柊迫 侃（CV：小野 賢章）
大里 帆波（CV：花江 夏樹）
反郷 粋（CV：八代 拓）
雛乃 秀（CV：増元 拓也）
伊佐 良和（CV：武内 駿輔）
『アオペラ -aoppella!?-』最新情報はこちらをチェック
◆公式サイト
https://www.aoppella.com/
◆公式X
https://x.com/aoppella
◆公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/aoppella
◆公式TikTok
https://www.tiktok.com/@aoppella_official
(C)aoppella project