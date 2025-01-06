【アオペラ -aoppella!?-】4周年記念イベント『アオペラ -aoppella!?- 4th Anniversary Party』開催決定！ 5月17日(土)＠日経ホール
株式会社マーベラス（代表取締役社長：佐藤 澄宣／所在地：東京都品川区）による、「青春」×「アカペラ」がテーマの音楽原作プロジェクト『アオペラ -aoppella!?-』（以降、『アオペラ』）は、4周年記念イベント「アオペラ -aoppella!?- 4th Anniversary Party」を2025年5月17日(土)に開催いたします。
4周年イベント「アオペラ -aoppella!?- 4th Anniversary Party」の開催を発表！
『アオペラ』の4周年を記念するイベント「アオペラ -aoppella!?- 4th Anniversary Party」の開催を
3Dライブ「アオペラ -aoppella!?- 1st Playlist ～音和と奏ヶ坂の合同学園祭でーすよ♪～」にて発表いたしました。
■イベント概要
日程 ： 2025年5月17日(土)
会場 ： 東京 日経ホール
出演者：
木村 良平さん（鈴宮 壱役）
濱野 大輝さん（猫屋敷 由比役）※昼の部のみ
仲村 宗悟さん（深海 ふかみ役）※夜の部のみ
武内 駿輔さん（伊佐 良和役）
内容 ： キャストトーク、物販 等
2025年4月2日(水)に発売される、Blu-ray「アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party」には
当イベントの『先行抽選申込券』が封入されます！
2月2日(日)まで、「期間限定予約セット」のご予約も受付中です。
▼Blu-ray『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』最新情報
https://www.aoppella.com/news/3rd_bd/
チケット申込スケジュールやグッズ等の詳細は、後日、公式サイトや公式Xにてお知らせいたします。
お見逃しなく！
『アオペラ -aoppella!?-』作品概要
『アオペラ -aoppella!?-』は、「青春」×「アカペラ」をテーマにメディアミックスで展開していく、音楽原作プロジェクトです。
■現在、公式YouTubeにて「ストーリームービー2章」を公開中！
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIo4E1KYClOlRqfK60aYef4FUM5nw1osB
<<ストーリー>>
----あの日、少年たちは魅了された。
目の前に立つのは、自分達と同じ普通の高校生。華美な衣装もない。
楽器のセットもない。
それなのに、彼らが口を開けた瞬間、変幻自在のハーモニーが溢れ出し、観客は熱狂する。
「僕たちも、あんな風に歌いたい！輝きたい！」
アカペラ≪無伴奏歌唱≫に魅入られた高校生たちが目指す、
高校生限定アカペラコンテスト『アオペラ』
遥かな高みを目指す、彼らの演奏が今、始まる----！
都立音和高校アカペラ部「リルハピ」メンバー
鈴宮 壱（CV：木村 良平）
丹波 燐（CV：逢坂 良太）
雁屋園 道貴（CV：KENN）
四方 ルカ（CV：柿原 徹也）
宗円寺 雨夜（CV：前野 智昭）
私立奏ヶ坂中学高等学校アカペラ部「FYA'M'」メンバー
是沢 舞斗（CV：小野 友樹）
綾瀬 光緒（CV：豊永 利行）
紫垣 明（CV：浦田 わたる）
宗円寺 朝晴（CV：佐藤 拓也）
猫屋敷 由比（CV：濱野 大輝）
深海 ふかみ（CV：仲村 宗悟）
都立蓮雀高校アカペラ部「VadLip」メンバー
春宮 永臣（CV：内田 雄馬）
柊迫 侃（CV：小野 賢章）
大里 帆波（CV：花江 夏樹）
反郷 粋（CV：八代 拓）
雛乃 秀（CV：増元 拓也）
伊佐 良和（CV：武内 駿輔）
『アオペラ -aoppella!?-』最新情報はこちらをチェック
◆公式サイト
https://www.aoppella.com/
◆公式X
https://x.com/aoppella
◆公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/aoppella
◆公式TikTok
https://www.tiktok.com/@aoppella_official
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