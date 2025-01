AS KNOW AS plusより、「SWIMMER」のコラボレーションアイテムが登場！

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:大谷 真一)は、株式会社アズノゥアズのブランド『 AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス) 』にて発売予定の『 SWIMMER 』のコラボレーションアイテムを製作。『 SWIMMER 』のレトロかわいいキャラクターのデザインスウェットトレーナーがAS KNOW AS plusから登場(ハート)[ZOZOTOWN]、[AS KNOW AS plus店舗]にて2025年1月8日(水)発売予定。

バックスタイルにはふかふかサガラ刺繍が施されています(ハート)

前身頃にはそれぞれのキャラクターにあったかわいい刺繍が(ハート)

キャラクターとSWIMWERのロゴがかわいいアクリルキーホルダーもセットです☆

SWIMWERとお揃いフォントのAS KNOW AS plusロゴもかわいい(ハート)

お気に入りのキャラクターを見つけてください(ハート)

レトロかわいいスウェット、ぜひGETしてください☆

【商品情報】

【品名】

◇アクリルキーホルダー付

スイマーコラボスウェットトレーナー

(Q21169)

【価格】

\3,450(税込価格 \3,795)

【カラー】

オートミール、ピンク、スミクロ

【サイズ】

F

【ECサイト】

ZOZOTOWN:https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/

【SHOP】

店舗一覧:https://www.asknowasplus.com/shoplist

【コラボ特集ページ】

https://www.asknowasplus.com/collaboration

【AS KNOW AS plusについて】

2021年4月より始動した新ブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は現在、ZOZOTOWN、全国21店舗にて展開中。お洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、インテリアやコスメ、ぬいぐるみなど、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まであらゆるアイテムを扱う。コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中。

【Brand Concept】

洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。

■AS KNOW AS plus 公式HP

https://www.asknowasplus.com/

■ZOZOTOWN

https://zozo.jp/sp/shop/asknowas/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/asknowasplus/

■AS KNOW AS plusショールーム

〒151-0063

東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7

株式会社アズノゥアズ 2F

【SWIMMERについて】

「SWIMMER」(スイマー)は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。

【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。

ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/

【会社概要】

会社名 : 株式会社ブランチ・アウト

設立 : 1997年7月

代表者 : 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 : 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 : 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)