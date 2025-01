タワレコメン1月度 追加ラインナップ決定！レトロリロンが追加選出で1月度タワレコメンは3組に

タワーレコード株式会社タワレコメン1月度 追加ラインナップ

タワーレコードでは、2025年1月タワレコメンのプッシュアイテムを1組追加選出しました。今回追加選出となったのは、本年1月1日にリリースが発表されたレトロリン「アナザーダイバーシティ」。先に発表したHedigan's「Chance」、Roomies「ECHO」と合わせ、1月度のタワレコメンは3組の作品を全店、オンラインにてプッシュしていきます。

「店頭からブレイク・アイテムを作っていこう!」を合言葉に、全国のタワーレコードのバイヤーが、洋・邦・ジャンルを問わず己の耳と直感だけを信じて、世間で話題になる前のアーティストをいち早くピックアップ、全店で展開し大プッシュしていく名物企画『タワレコメン』。

2006年からスタートした本企画は、毎月、バイヤー達によるガチ・プレゼンと投票でアイテムを決定、全店展開していく激推し企画です。

◆2025年1月度タワレコメン・ 追加ラインナップ

・レトロリロン

「アナザーダイバーシティ」

1月22日(水)リリース

◆先に(12月23日発表)発表した2作品はこちら

・Hedigan's「Chance」1月15日(水)リリース

・Roomies「ECHO」1月8日(水)リリース

タワーレコード オンライン「タワレコメン」URL

https://tower.jp/site/series/tower-recomen

■1月度 タワレコメン・追加選出商品詳細

1.

アーティスト レトロリロン

タイトル アナザーダイバーシティ

発売日 2025年1月22日(水)

価格 1,650円(税込)

レーベル Lastrum

レトロリロン「アナザーダイバーシティ」

作品紹介

2020年6月にシンガーソングライターとして活動していた涼音を中心に結成。今日を生きるありのままの気持ちを歌った歌詞、中毒性のあるソウルフルな歌声、バックグラウンドが異なるメンバーが織りなすジャンルレスなプレイが魅力。2022年にリリースした「深夜6時」が若者を中心にヒットし、同年に開催されたCOUNTDOWN JAPAN 22/23を皮切りに全国の大型フェスで活躍。2024年2月~3月に開催された東名阪ワンマンは全会場完売と、その勢いは着実に増している。今作はSportifyバイラルチャートやShazamチャートを賑わせた「アンバランスブレンド」、FM802ヘビーローテーションに選出された「焦動」に加え、深夜ドラマ主題歌「カテゴライズ」を含む新作3曲を加えた3rd EP。

タワレコメン推薦者コメント

推薦者:渋谷店/櫻間・あべのHoop店/赤間・札幌パルコ店/中西・商品統括部/久保山

軽快で耳馴染みの良いジャンルレスな楽曲を次々と繰り出すポップスバンド。キャッチーなメロディと聴く人に刺さる歌詞にも注目。なんと言ってもボーカルの魂を込めた歌声が魅力的です。

※参考 ■1月度 タワレコメン・12月23日発表済み商品詳細 ※50音順

2.

アーティスト Hedigan's

タイトル Chance

発売日 2025年1月15日(水)

価格 3,950円(税込)

レーベル F.C.L.S.

Hedigan's「Chance」※写真はアーティスト写真です。

作品紹介

河西"YONCE"洋介(vo,g)、栗田将治(g)、栗田祐輔(key)、本村拓磨(b)、大内岳(ds)の5名によって構成。それぞれのバンドでの活動などと並行して不定期にライブを行なっていたが、2023年に本格的に始動し、同年11月に1stシングル「LOVE (XL)」を発表。2024年1月に2ndシングル「論理はロンリー」を配信。同年2月に初のEP『2000JPY』をCDリリース。今作は全10曲すべて初CD音源化となる1st Album。さらにCD限定でバンドとして初ライブとなった2023年の『EPOCHS ~Music & Art Collective~』でのライブ音源をフル収録。

タワレコメン推薦者コメント

推薦者:新宿店/清水

SuchmosのYONCE擁するニューバンド、待望の1st Album。Suchmos再始動に沸くいま、改めて提案したい作品。

3.

アーティスト Roomies

タイトル ECHO

発売日 2025年1月8日(水)

価格 2,750円(税込)

レーベル P-VINE

Roomies「ECHO」

作品紹介

及川創介(Syn)を中心に2019年に結成された4ピースのネオ・ソウル・バンド。初のCDリリースとなる第二作。プロローグ的な軽快なナンバー「When We'll Be Together」で爽快に幕を開け、本作中もっともストレートなポップ・チューン「Like This Before」、メイズ・ミーツ・MJといった趣のタイトル通り魅惑的なミディアム「Hypnotized」、3月にリリースされた7インチ・シングルが完売となった、テディ・ペンダーグラス+ホール&オーツ+αな、メロウな「甘い夢」のリテイク、Kevinの訴求力あふれる歌声が胸を打つ、ディアンジェロを彷彿させるバラード「Close To Being In Love」、70's~80'sソウル感あふれるグルーヴィな「Stay As You Are」、クローザーにして先行シングルとなるダンサブルなタイトル・トラック「ECHO」など、練り上げられたアレンジと巧みな演奏も魅力的な全9曲。

タワレコメン推薦者コメント

推薦者:渋谷店/長岡・名古屋近鉄パッセ店/早川・明石店/伊藤・札幌パルコ店/中西・なんばパークス店/安田

ソウルフルでスウィートな歌声と、ソウルやAOR、シティ・ポップなどのエッセンスがぎっしりと詰まったサウンドが心地よい音楽体験!