第82回ゴールデン・グローブ賞授賞式にて、数々のセレブリティがヴァレンティノを着用し登場

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ヴァレンティノ ジャパン 株式会社


1月5日（日）にロサンゼルスにて開催された第82回ゴールデン・グローブ賞授賞式にて、数々のセレブリティがヴァレンティノ（VALENTINO）を着用した姿を披露しました。



俳優のエディ・レッドメインは、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケ―レによる2025年フォールコレクションのルック、妻のハンナ・バグショーは2025年春夏コレクション「パヴィヨン デ フォリ」のドレスを着用しました。



エディ・レッドメイン（右）ハンナ・バグショー（左）CREDIT: Valentino/Getty Images


監督のジア・コッポラは2025年春夏コレクション「パヴィヨン デ フォリ」のドレスに、ヴァレンティノ ガラヴァーニのアクセサリーを合わせて登場しました。



ジア・コッポラ　CREDIT: Valentino/Getty Images


俳優のコールマン・ドミンゴは、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケーレが彼のために特別にデザインしたカスタムメイドのルックで登場しました。



コールマン・ドミンゴ　CREDIT: Valentino/Getty Images


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