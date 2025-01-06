劇場版『機動警察パトレイバー the Movie』1/20スケール“AV-98 イングラム1号機 ソフビフィギュア”の販売が決定！
製品デコレーションマスター写真
株式会社ジェンコ(東京都港区、以下 ジェンコ)は、『機動警察パトレイバー the Movie』の劇場公開35周年突破を記念して、「AV-98 イングラム1号機」の1/20スケールソフビフィギュアを2025年4月に発売することをお知らせいたします。
■1/20スケールソフビフィギュア AV-98イングラム1号機 商品詳細
『機動警察パトレイバー the Movie』に登場するAV-98イングラム1号機が1/20スケールソフビフィギュアで登場！
HEADGEARのメカデザイナー出渕裕が徹底監修。
一切の妥協の無い造形で劇中さながらのリアルモデルに仕上げました。
非可動、塗装済完成品となります。
■商品情報
商品名 ：1/20スケール AV-98 イングラム1号機 ソフビフィギュア
作品名 ：『機動警察パトレイバー the Movie』
発売月 ：2025年4月予定
価格 ：30,000円（税抜）/33,000円（税込）
仕様 ：塗装済完成品ソフトビニール（PVC）フィギュア・1/20スケール
全高 ：約40cm
発売・販売 ：株式会社ジェンコ
監修 ：HEADGEARメカニックデザイナー 出渕裕
製造協力 ：株式会社エイチエムエー
原型制作 ：Dyson Max
※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。
※商品の塗装は彩色行程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。
※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。
(C)HEADGEAR
■販売情報
全国のホビーショップ、家電量販店、Amazon内 機動警察パトレイバーHEADGEAR公式SHOP(https://www.amazon.co.jp/%E6%A9%9F%E5%8B%95%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E3%83%91%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%80%90%E5%8A%87%E5%A0%B4%E7%89%88%E3%80%8E%E6%A9%9F%E5%8B%95%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E3%83%91%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC-the-Movie%E3%80%8F%E3%80%911-20%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%93%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%82%A2/dp/B0DFCHBQVM?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1B72GUL11LXY9)等で販売致します。
■関連サイト
機動警察パトレイバー公式HP https://patlabor.tokyo/
機動警察パトレイバー公式X（@patlabor0810）https://twitter.com/patlabor0810
機動警察パトレイバー HEADGEAR公式SHOP
https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EF0B1F1-7B89-4921-B6F8-F738A8399063?ingress=0&visitId=6df02dd8-60ba-4290-9e45-80f25e19c852(https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EF0B1F1-7B89-4921-B6F8-F738A8399063?ingress=0&visitId=6df02dd8-60ba-4290-9e45-80f25e19c852)