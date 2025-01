冬の館内で愉しむ日本の文化体験「Kyoto Winter Cultural Journey - 京都ウィンターカルチャージャーニー」期間限定で販売開始

三井不動産リゾートマネジメント株式会社

京都の5つ星ラグジュアリーホテルHOTEL THE MITSUI KYOTO(ホテル ザ ミツイ キョウト)(所在地:京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284 総支配人:楠井 学)では、寒い冬の日も、外に出かけることなく京都の文化や伝統に触れていただけるこの冬だけの宿泊者限定エクスペリエンスをご用意しました。

館内で楽しむ和菓子作りや舞妓の舞踊鑑賞、宝鏡寺の副住職による瞑想体験など、HOTEL THE MITSUI KYOTOならではの上質で贅沢なひとときをお過ごしいただけます。

https://www.hotelthemitsui.com/ja/kyoto/news/winter_experience

「京都 ウィンター カルチャー ジャーニー」 概要

期間 2025年1月15日~2025年2月28日

料金 1名様 5,000円~

*内容によって料金は異なります

舞妓による舞踊とお座敷遊び

舞妓による優雅な舞踊とお座敷遊びを特別室「四季の間」でお楽しみいただけます。京都ならではの雅やかなひとときを心ゆくまでご堪能ください。

所要時間:60分

開催日時:事前予約

料金:1グループ 150,000円

人数:最大6名様

場所:四季の間

*ご予約は1週間前まで

門跡寺院「宝鏡寺」 尼僧による心静まる瞑想体験

通常は非公開の尼門跡寺院「宝鏡寺」より、副住職をお招きして瞑想体験をご提供いたします。尼僧によるお話に耳を傾けながら、自分の心と向き合う静寂のひとときをお楽しみください。

所要時間:60分

開催日時:毎週木曜日 8:30~

料金:1名様 15,000円

人数:最大6名様

場所:四季の間

*ご予約は前日16:00まで

匠の技に触れる和菓子づくり体験

熟練の和菓子職人による丁寧な手ほどきで、日本の伝統と美を感じる和菓子作り体験。素材や形に込められた和菓子の魅力を学びながら、ご自身の手で美しい和菓子を作る特別な体験を。

所要時間:60分

開催日時:毎週水曜日 10:00~

料金:1名様 15,000円

人数:最大4名様

場所:茶居

*ご予約は前日16:00まで

茶の湯の世界に触れるお点前体験

ラウンジエリアの一角に設えた、茶の湯の文化が体験できる「茶居」。武者小路千家・茶道家の先生より手ほどきを受けたアンバサダーが丁寧にサポートしながら、ゲストご自身でお点前をお楽しみいただけます。

所要時間:45分

開催日時:毎日10:00~19:30

料金:1名様 5,000円

人数:1グループ (最大4名様)

場所:茶居

日本酒スペシャリストと愉しむ利き酒体験

日本酒スペシャリスト「SAKE DIPLOMA」の資格を持つホテルスタッフと愉しむ利き酒体験。日本酒の奥深い魅力を堪能しながら、上質で心に残るひとときをお届けいたします。

所要時間:40分

開催日時:毎週火曜・木曜 16:30~

料金:1名様 5,000円

人数:最大4名様

場所:THE GARDEN BAR

プライベート温泉 ひのきの香りに包まれる癒しの時間

100平米を超える空間で天然温泉が愉しめるプライベート温泉が、期間限定でひのきの香りに包まれる特別な癒しの空間に生まれ変わります。国産ひのきボールを浮かべた湯舟や、ひのきの香りのスチームサウナで、五感を満たす贅沢な時間をお過ごしください。

開催日時:毎日 7:00~23:00

料金:追加料金なしでお楽しみいただけます。

場所:プライベート温泉

*上記エクスペリエンスは宿泊者限定でお楽しみいただけます。

*すべての料金には税金が含まれております。

▶︎ご予約・各種お問い合わせ

電話番号: 075-468-3100(ホテル代表)

メールアドレス: reservations.kyoto@hotelthemitsui.com

HOTEL THE MITSUI KYOTOについて

HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた160室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする3つのレストラン&バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2024年2月には、世界一流のホテルやレストラン、スパの格付けを行う米国の『フォーブス・トラベルガイド 2024』において最高評価である「5つ星」を3年連続で獲得。そして、2024年7月には国内初の「ミシュランキー」ホテルセレクションの発表にて最高評価「3ミシュランキー」を獲得いたしました。「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。2026年にはHOTEL THE MITSUIの新たなホテルとして「箱根・小涌谷」にHOTEL THE MITSUI HAKONEが開業。HOTEL THE MITSUI KYOTOの最新情報は https://www.hotelthemitsui.com/ をご覧ください。

主な受賞・認定歴

2024年10月『コンデナスト・トラベラー』の「2024年 リーダーズ・チョイス・アワード」にて3年連続で日本のホテルトップ10に選出。

2024年7月 国内初となる『ミシュランキー』ホテルセレクションの発表にて最高評価「3ミシュランキー」を獲得。

2024年5月 米国大手旅行専門誌『Travel + Leisure』の「Top 500 Hotels in the World」に選出。

2024年2月 『フォーブス・トラベルガイド2024』の「ホテル部門」において、日本ではじめて開業初年度の審査で5つ星を獲得した2022年に続き、3年連続で最高評価の5つ星を獲得。

2024年2月 『フォーブス・トラベルガイド2024』の「スパ部門」において、「サーマルスプリングSPA」が2年連続で4つ星を獲得。

2023年12月 米国の旅行誌『コンデナスト・トラベラー』の「The Gold List 2024」にてThe Best Hotels and Resorts in the Worldに選出。

2023年7月 米国大手旅行専門誌『Travel + Leisure』の「世界のトップホテル100」にて日本で最上位のホテルに選出。

2021年10月 公益財団法人日本デザイン振興協会主催の『2021年度グッドデザイン賞』を受賞。

2021年7月 ホテル表玄関にある「梶井宮門」が『登録有形文化財(建造物)』に登録。

https://prtimes.jp/a/?f=d54747-60-3784cc8b40924de665d3679c24f1e824.pdf