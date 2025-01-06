「ROF-MAO」が2025年2月6日(木)から開催される「2025 第13屆 台北國際動漫節」に出演！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のVTuberユニット「ROF-MAO」は、2025年2月6日(木)から開催される「2025 第13屆 台北國際動漫節」に出演いたします。

「2025 第13屆 台北國際動漫節」に「ROF-MAO」が出演！アニメイト台北店・台中店・高雄店にてフェアも開催！

当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の男性VTuberユニット「ROF-MAO」は、2025年2月6日(木)～2025年2月10日(月)に開催される台北インターナショナル・コミック＆アニメーションフェスティバル「2025 第13屆 台北國際動漫節」へ出演いたします。

▼「2025 第13屆 台北國際動漫節」公式サイト

https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11

また、初出演を記念して2025年1月17日(金)から2025年2月16日(日)までの期間、アニメイト台北店・台中店・高雄店にて「ROF-MAO 台北国際動漫節 出演記念フェア」を開催いたします。

「2025 第13屆 台北國際動漫節」トークステージ出演情報

・日時：2025年2月8日(土)13:30～(現地時間)

・会場：台湾・台北 南港展覽館一館ICHIBAN JAPAN 日本館ステージエリア

・出演者：ROF-MAO(加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴)



※リモートでの出演を予定しております。

※本ステージの出演時間はイベント当日の状況で変動する場合がございますので、予めご了承ください。

本ステージでは入場券を用いたご案内を予定しております。

詳細は記事後半をご覧ください。

アニメイト台北店・台中店・高雄店にて「ROF-MAO 台北国際動漫節 出演記念フェア」を同時期に開催！

台北國際動漫節への初出演を記念して、2025年1月17日(金)から2025年2月16日(日)までの期間、アニメイト台北店・台中店・高雄店にて「ROF-MAO 台北国際動漫節 出演記念フェア」を開催いたします。

期間中、開催店舗にて「にじさんじ」もしくは「NIJISANJI EN」関連グッズをご購入税込500NTD(ニュー台湾ドル)以上毎にブロマイド(全5種)を1枚プレゼントいたします。

※特典はなくなり次第終了となります。

※内容は諸般の事情により変更・延期・中止となる場合がございます。

※特典はお選びいただけません。

▼ROF-MAO 台北国際動漫節 出演記念フェア」開催店舗

アニメイト 台北店 https://www.animate.co.jp/shop/taipei/

アニメイト 台中店 https://www.animate.co.jp/shop/taichung/

アニメイト 高雄店 https://www.animate.co.jp/shop/kaohsiung/

また、アニメイト台北店にてフェア初日の1月17日(金)から、「にじさんじ」もしくは「NIJISANJI EN」関連グッズを税込700NTD(ニュー台湾ドル)以上ご購入いただいたご希望のお客様へ「2025 第13屆 台北國際動漫節」の「ROF-MAO」出演ステージ観覧優先入場券をお一人様一枚まで先着200名様へ配布いたします。

観覧優先入場券配布時にはご来場者様の公的な身分証をご提示いただき、内容を控えさせていただきますので必ずご持参ください。また、身分証は、優先入場の整列時に、イベント運営者へご本人確認としてご提示いただきますので、イベント当日の整列時にも必ずご持参ください。





＜公的な身分証明書＞

下記、公的機関より発行されている顔写真付きご本人確認書類に限ります。

・全民健康保険證

・中華民國國民身分證

・在留カード



※渡航予定の方は下記が対象の身分証明書となります。

・旅券(パスポート)



※身分証明書はコピー及び期限切れは不可とさせていただきます。該当する身分証明書を必ずご準備ください。

※本人確認書類の写真とご本人の顔が明らかに違うと判断できる場合は入場をお断りさせていただく場合がございます。

※そのほか不正な行為と判断した場合は無効とさせていただきます。

※現地では係員の指示に従っていただけますようご了承くださいませ。

※上記注意事項に記載がないパターンであっても、ご入場できることが保証されるとは限りません。公演当日の現場での判断によりご入場不可となる場合もございます。

※取扱う個人情報は、本人確認に限り範囲内で適正に取扱います。



なお、一般入場券の配布も予定しております。ステージ出演当日の2025年2月8日(土)のAM10:30より、ICHIBAN JAPAN日本館ステージ入口にてお一人様一枚まで先着100名様に、同ステージの観覧一般入場券を配布いたします。

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ROF-MAO公式X：https://x.com/ROF_MAO

【「ROF-MAO」について】

加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴の4名が集った男性VTuberユニット。

誰からも愛される面白くてカッコイイユニットを目指し、YouTubeでのバラエティ企画や音楽活動を中心に幅広く活動している。毎週木曜夜10時に、かっこいいオトナを目指す体当たり系バラエティ番組「木10!ろふまお塾」をYouTubeにて放送中。

＜リンク一覧 (ROF-MAO) ＞

公式サイト：https://www.rof-mao.com/

YouTube：https://www.youtube.com/c/ROFMAO

X：https://x.com/ROF_MAO

Instagram：https://www.instagram.com/rof_mao/

TikTok：https://www.tiktok.com/@rof_mao

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp/

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



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ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

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■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸