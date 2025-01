smart、ACCESSの「NetFront(R) Browser」を採用し、車載コネクティビティを強化

株式会社 ACCESS

ACCESS Europe GmbH(本社:ドイツ・オーバーハウゼン、最高経営責任者:青野 政博、以下、ACCESS Europe)と高品質でインテリジェントな電気自動車(EV)ブランドであるsmart(スマート)は、本日、ACCESSの先進的な「NetFront(R) Browser」を中国におけるsmart車両に搭載することを目的として提携したことを発表いたします。本協業により、インターネットアクセシビリティと車載コネクティビティの新たな基準となる、堅牢でユーザーフレンドリーな車載ブラウジング体験を実現します。

smart グローバル最高技術責任者(CTO)Yang Jun氏は、

「smartでは、車載コネクティビティとユーザーエクスペリエンスの限界を押し上げることを最も重要な顧客価値と考えて取り組んでいます。ACCESSは先進的なブラウザーソリューションの提供で実績があり、その専門知識は中国の顧客に優れたインターネット体験をもたらすと確信しています。今回の提携は、車載体験を向上させるだけでなく、中国の自動車市場におけるブラウジングの新たなスタンダードを打ち立てるものです」と述べています。

40年以上にわたりブラウザ開発を手掛けてきたACCESSが中国の走行環境と法規制に最適な形に開発したカスタマイズ版「NetFront Browser」が、smartの新世代車両に搭載されます。ACCESSの欧州に拠点を置く専門エンジニアリングチームが中国の事業開発部門との協力の下、smartと緊密に連携しながら、規制基準を満たすようにブラウザを調整し、中国の顧客に合わせた直観的でセキュアなユーザーエクスペリエンスを実現します。

ACCESS Europe 最高経営責任者(CEO)青野 政博は、

「このたびの提携により、ACCESSの『NetFront Browser』がsmartの車両に搭載されることを大変嬉しく思います。smartは、都市モビリティにおける既成概念の打破に取り組んでおり、本協業によって、車載ブラウザ技術に関する当社の専門知識が、モビリティ体験に関するsmartの先駆的なビジョンと融合されます。両社が一丸となって、現代の中国におけるドライバーのニーズを満たす、優れたインターネット体験を提供してまいります」と述べています。

本協業により、smartの顧客に複数の有益な機能が提供されます。

・ユーザーインターフェース(UI)の最適化:直観的なタッチ操作とフルスクリーン表示のユーザーフレンドリーなインターフェースで、ドライバーにも同乗者にもシームレスなブラウジング体験を提供します。

・音声コントロール:安全性の向上とハンズフリーによる使いやすさを実現する音声機能により、ユーザーは注意散漫になることなく情報にアクセスできます。

・車載マルチメディアシステムへのシームレスな統合:マルチメディア管理、メディア出力管理、メディアウィジェットインタラクション、ホイールコントロール、カスタマイズされたホーム画面等が含まれます。

・安全性とセキュリティ機能の強化:ドライバーの注意散漫防止、ダウンロード管理、URLアクセス管理、プライベート閲覧モード、ブラックリスト管理等が含まれます。

・ブックマークと閲覧履歴管理の強化:ドライバーはお気に入りのウェブサイトや閲覧履歴を容易に管理してパーソナライズできますので、あらゆるカーライフを充実させることができます。

■smartについて

smartは、1990年代の創業以来、未来の都市モビリティのために最良のソリューションを探求するというビジョンを掲げてきました。2019年には、”中国と欧州の2拠点展開”という将来を見据えたグローバル戦略の下でsmart Automobileを設立し、世界をリードする高品質でインテリジェントで完全に電動化された自動車ブランドになることを目指しています。

smartは、ブランド、製品、ビジネスモデルを全面的に刷新し、「Sprint to the Next Level(新たなレベルへの飛躍)」を遂げるために、ブランドスローガンを「open your mind(心を開く)」に一新しました。このスローガンは、楽観的でオープンな姿勢で思考、文化、信念の多様性を受け入れ、イノベーションを通じてひらめきを具現化するというコミットメントを反映しています。エンジニアリング、研究、新世代の完全電気自動車ポートフォリオの策定はsmartの研究開発部門が率い、車両設計はメルセデス・ベンツのグローバル設計部門が統括しています。smartは現在、「smart #1」、「smart #3」、「smart #5」の3車種の完全電気SUVモデルを市場投入しており、2024年8月には、新型の「smart #5」をオーストラリアのブリスベンで公開し、中型電気SUVセグメントへの正式参入を発表しました。

■ACCESS Europeについて

ドイツ・オーバーハウゼンに本社を置くACCESS Europe GmbH(以下、ACCESS Europe)は、株式会社ACCESS(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:大石 清恭、東証プライム:4813、以下、ACCESS)の子会社です。ACCESSは、1984年の設立以来、モバイルソフトウェア技術のリーディングカンパニーとして、通信、家電、自動車、放送、出版、エネルギーインフラ等、幅広い業界に先進的なITソリューションを提供しています。ACCESSのソリューションは、世界中の15億台(累計実績)を超えるデバイスに搭載されています。

ACCESS Europeは、「NetFront(R)」、「NetRange」、「ACCESS Twine(TM)」のソリューション・ポートフォリオを通じて、ブラウザ、アプリストア、ソフトウェア・コンポーネント、コンテンツ・サービスを、世界最大の自動車OEMやTier-1サプライヤー、放送局、映像配信事業者、家電メーカーに提供しています。

https://www.access-company.com/

※ACCESS、ACCESSロゴ、NetFront、ACCESS Twineは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

※その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。