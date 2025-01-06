【参加無料】新春オンラインセミナー「激流」編集長 ×MACP執行役員による特別対談！小売業界の今後の成長戦略について語る！

写真拡大 (全3枚)

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社



M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村 悟) は、流通専門誌「激流」を発刊する国際商業出版社との共催セミナー「小売流通業界の成長戦略」を2025年1月28日（火）に開催いたします。


少子高齢化と人口減少時代において、小売流通業界が直面する課題を明確化し、消費者ニーズが多様化する中で、持続可能な成長戦略についての対談をお届けします。


セミナー概要



▼オンライン配信
2025年1月28日(火)14:00～15:00



▼録画配信
2025年1月29日(水)～2025年２月２日(日)　　※セミナー映像をアーカイブとして配信いたします



▼対象


小売流通業界の経営者、事業開発担当者、財務部門のリーダー、投資家、M&Aの実務者



▼開催形式


Zoom オンラインセミナー



▼受講費


無料



▼定員


200名



▼セミナー詳細・お申込みはこちら（参加無料）


https://www.ma-cp.com/seminar/20250128/



（主催）国際商業出版社（流通専門誌「激流」）


（協賛) M＆Aキャピタルパートナーズ



・登壇者




国際商業出版株式会社取締役


「激流」編集長


加藤　大樹　氏



2008年入社、23年より現職。
入社以来、総合スーパー、食品スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ECを中心に小売業界、卸売業界、物流業界を取材。年間180件以上の取材を実施。経営トップへの取材多数。


▼激流オンライン


https://gekiryu-online.jp/







M&Aキャピタルパートナーズ株式会社


執行役員 企業情報部 部長（公認会計士・税理士）


前川　勇慈



2009年公認会計士登録。
会計コンサルティング会社にて、IPO支援、上場会社向けの管理体制構築支援業務に従事。その後、上場会社同士の資本業務提携、上場会社の非公開化を伴うMBO支援、未上場会社の事業承継M&Aなどに従事。2021年当社入社、2022年10月より執行役員に就任。


▼プロフィール


https://www.ma-cp.com/about/staff/yuji-maekawa/






▼会社概要



M＆Aキャピタルパートナーズ株式会社


所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階


代表者：代表取締役社長 中村 悟


設立：2005 年 10 月


事業内容：M&A 仲介事業


URL：https://www.ma-cp.com/