【参加無料】新春オンラインセミナー「激流」編集長 ×MACP執行役員による特別対談！小売業界の今後の成長戦略について語る！

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村 悟) は、流通専門誌「激流」を発刊する国際商業出版社との共催セミナー「小売流通業界の成長戦略」を2025年1月28日（火）に開催いたします。

少子高齢化と人口減少時代において、小売流通業界が直面する課題を明確化し、消費者ニーズが多様化する中で、持続可能な成長戦略についての対談をお届けします。

セミナー概要

▼オンライン配信

2025年1月28日(火)14:00～15:00

▼録画配信

2025年1月29日(水)～2025年２月２日(日) ※セミナー映像をアーカイブとして配信いたします

▼対象

小売流通業界の経営者、事業開発担当者、財務部門のリーダー、投資家、M&Aの実務者

▼開催形式

Zoom オンラインセミナー

▼受講費

無料

▼定員

200名

▼セミナー詳細・お申込みはこちら（参加無料）

https://www.ma-cp.com/seminar/20250128/

（主催）国際商業出版社（流通専門誌「激流」）

（協賛) M＆Aキャピタルパートナーズ

・登壇者

国際商業出版株式会社取締役

「激流」編集長

加藤 大樹 氏

2008年入社、23年より現職。

入社以来、総合スーパー、食品スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ECを中心に小売業界、卸売業界、物流業界を取材。年間180件以上の取材を実施。経営トップへの取材多数。

▼激流オンライン

https://gekiryu-online.jp/

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

執行役員 企業情報部 部長（公認会計士・税理士）

前川 勇慈

2009年公認会計士登録。

会計コンサルティング会社にて、IPO支援、上場会社向けの管理体制構築支援業務に従事。その後、上場会社同士の資本業務提携、上場会社の非公開化を伴うMBO支援、未上場会社の事業承継M&Aなどに従事。2021年当社入社、2022年10月より執行役員に就任。

▼プロフィール

https://www.ma-cp.com/about/staff/yuji-maekawa/

▼会社概要

M＆Aキャピタルパートナーズ株式会社

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005 年 10 月

事業内容：M&A 仲介事業

URL：https://www.ma-cp.com/