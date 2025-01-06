【参加無料】新春オンラインセミナー「激流」編集長 ×MACP執行役員による特別対談！小売業界の今後の成長戦略について語る！
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村 悟) は、流通専門誌「激流」を発刊する国際商業出版社との共催セミナー「小売流通業界の成長戦略」を2025年1月28日（火）に開催いたします。
少子高齢化と人口減少時代において、小売流通業界が直面する課題を明確化し、消費者ニーズが多様化する中で、持続可能な成長戦略についての対談をお届けします。
セミナー概要
▼オンライン配信
2025年1月28日(火)14:00～15:00
▼録画配信
2025年1月29日(水)～2025年２月２日(日) ※セミナー映像をアーカイブとして配信いたします
▼対象
小売流通業界の経営者、事業開発担当者、財務部門のリーダー、投資家、M&Aの実務者
▼開催形式
Zoom オンラインセミナー
▼受講費
無料
▼定員
200名
▼セミナー詳細・お申込みはこちら（参加無料）
https://www.ma-cp.com/seminar/20250128/
（主催）国際商業出版社（流通専門誌「激流」）
（協賛) M＆Aキャピタルパートナーズ
・登壇者
国際商業出版株式会社取締役
「激流」編集長
加藤 大樹 氏
2008年入社、23年より現職。
入社以来、総合スーパー、食品スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ECを中心に小売業界、卸売業界、物流業界を取材。年間180件以上の取材を実施。経営トップへの取材多数。
▼激流オンライン
https://gekiryu-online.jp/
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
執行役員 企業情報部 部長（公認会計士・税理士）
前川 勇慈
2009年公認会計士登録。
会計コンサルティング会社にて、IPO支援、上場会社向けの管理体制構築支援業務に従事。その後、上場会社同士の資本業務提携、上場会社の非公開化を伴うMBO支援、未上場会社の事業承継M&Aなどに従事。2021年当社入社、2022年10月より執行役員に就任。
▼プロフィール
https://www.ma-cp.com/about/staff/yuji-maekawa/
▼会社概要
M＆Aキャピタルパートナーズ株式会社
所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階
代表者：代表取締役社長 中村 悟
設立：2005 年 10 月
事業内容：M&A 仲介事業
URL：https://www.ma-cp.com/