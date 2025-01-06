医療機器メーカーがプロデュース！充電式電動鼻吸い器「SNOSE・スノーズ」新発売
充電式電動鼻吸い器「SNOSE（スノーズ）」価格 6,800円（税込）JAN: 4560326880831
子育てを頑張るママ・パパの毎日をサポートするベビーヘルスケアブランド「Aidee（エイディー）(https://www.aidee.jp/)」を運営する医療機器メーカー 株式会社ジェイ・シー・ティ(https://www.jct-inc.jp/)（本社：広島県広島市、代表取締役：林俊之）は、充電式電動鼻吸い器「SNOSE（スノーズ）(https://www.aidee.jp/product/snose.html)」価格：6,800円（税込）の発売を令和7年1月6日（月）より開始いたします。
■先輩ママに聞きました！赤ちゃんの鼻水吸引に対する不安とは？
強い吸引圧は、赤ちゃんのデリケートな粘膜や鼓膜への負担リスクが高まります。実際に半数以上の先輩ママたちは、電動鼻水吸引器の吸引圧に対する不安があるようです。
JCT アンケート調査結果
■充電式電動鼻吸い器「SNOSE（スノーズ）」の特長とは？
「SNOSE（スノーズ）」は、医療機器メーカーが手掛けた安心設計。赤ちゃんの敏感な鼻に優しく、吸引力を細かく調整可能な管理医療機器です。パパ・ママが抱える「鼻水どうしよう…」のお悩みに応える頼れる味方！
鼻水吸引に関するお悩みをしっかりサポートします！
●鼻水の状態に合わせて、9段階の吸引力を自由に調節可能です。最大吸引圧:70kpa
●持ち運びが便利な充電式コードレス、コンパクト収納ポーチ付きです。
●デジタル表示でかんたん操作、見やすいディスプレイ。
●夜間でも安心！LED照明を搭載しています。
●癒しのミュージック機能（曲：キラキラ星オルゴール調）付きです。
●お手入れ簡単！吸引後は鼻水カップとノズルを洗うだけ。
充電式電動鼻吸い器「SNOSE（スノーズ）」特徴ラインナップ
充電式電動鼻吸い器「SNOSE（スノーズ）」特徴１.
充電式電動鼻吸い器「SNOSE（スノーズ）」特徴２.
【製品仕様】
・商品名：充電式電動鼻吸い器 SNOSE（スノーズ）
・価格：6,800円（税込）
・対象年齢：0ヶ月頃～
・カラー：ホワイト
・最大吸引圧：-70kpa
・排気流量：6L/min±10％
・外形寸法：幅130ｘ奥行90ｘ高さ50（ｍｍ）
・本体重量：298ｇ
・医療機器の区分：指定管理医療機器
・電源：USB Type-C
・バッテリー容量：2500ｍAh（リチウムイオン電池3.7V）
・内容物：本体・吸引チューブ・洗浄ブラシ・Oリング（予備2ヶ）・鼻水カップ・ノーマルノズル・ナローノズル・Type-C USBケーブル・収納ケース・ポーチバッグ・添付文書・取扱説明書・クイックマニュアル
・保証：お買い上げ日より1年間
・別売：アクセサリーセット・その他パーツ類
・製造販売元：株式会社ジェイ・シー・ティ
・先行販売：オンラインショッピング（JCT Shop 楽天市場店 / JCT Medical Shop Yahoo ショッピング店）
詳細はこちらからご確認ください。
Aidee公式サイト:
https://www.aidee.jp/product/snose.html
JCT Shop ＠ 楽天市場：
https://item.rakuten.co.jp/jctshop/ns050/
JCTメディカルショップ @ Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRNY4HK6
JCT Medical Shop ＠ Yahoo ショッピング：
https://store.shopping.yahoo.co.jp/jctmedicalshop/ns050.html
【本件に関するお問合せ先】
株式会社ジェイ・シー・ティ
所在地：広島県広島市安佐南区祇園1丁目28番7号
Web : https://www.jct-inc.jp/
TEL：082-962-1702
FAX：082-850-3235
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