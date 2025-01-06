777Real 4周年記念 1月9日（木）20時から「777LIVE Vol.51」生配信

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株式会社サミーネットワークス

　株式会社サミーネットワークスは、ぱちんこ・パチスロがパソコン、スマホで打てる「777TOWN（スリーセブンタウン）」、無料で遊んで豪華景品がもらえるスマホ向けサービス「777Real（スリーセブンリアル）」の生配信を、2025年1月9日（木）20時から配信いたします。




ライターの「マコト」さんをゲストに迎え、今回は777Realの4周年を記念した企画を開催！


777Realを活用した脱出ゲームや777Realを2024年にプレイいただいたプレイヤーを表彰させていただく777Real AWARD 授賞式、777Real4周年イベントを紹介します！ぜひご視聴ください！


ほかにもサミー新機種紹介や、視聴者プレゼントなど、盛りだくさんでお届けします！



■番組名　：　777LIVE Vol.51


■日時　：　2025年1月9日（木）20時から　※2時間程度


■配信ページ（YouTube） 　：　https://youtube.com/live/qPILHhVr_kk


■出演者


・森田悟（スパローズ）さん


　┗SNS　：　https://twitter.com/sparrowsmorita


・マコトさん


　┗SNS　：　https://x.com/macotomakoto


・上乗恋（サミーネットワークスのサービス広報・宣伝担当VTuber）


　┗SNS　：　https://twitter.com/Kamijo_Ren


　┗YouTube　：　https://www.youtube.com/channel/UCVXGiGSzuMJr-FdKZq3mOzg


・777Realゲーム運営





■サービスのご紹介


▽777Real（スマートフォン向け無料サービス）



・サービス名称：777Real（スリーセブンリアル）


・サービス利用料 ：無料（アイテム課金制）


・対応OS ：iOS／Android


・URL ：https://app.adjust.com/q346tad


　※上記URLはスマートフォン専用のURLです。


・公式サイト ：https://www.777real.net/


・SNS ：https://twitter.com/777Realofficial





無料で遊べるぱちんこ・パチスロアプリで出玉を増やし、精算時に獲得できる景品応募用


ゲーム内通貨「PG(ピージー)」を使って、豪華景品へ応募、抽選で景品を獲得できる、


新時代のサービス！





▽777TOWN.net（パソコン向け定額サービス）



・名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）


・サービス利用料　/　形式：月額制（※）　/　遊び放題


※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円


　パチンココース月額1,100円　（全て税込）


・配信プラットフォーム：パソコン


・公式サイト：http://www.777town.net/


・SNS：https://twitter.com/777town_net





パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！


40メーカー、480機種以上のぱちんこ・パチスロアプリが24時間遊び放題！！


最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！


液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！


最高設定で遊技できる機能や、ぱちんこ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、


毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊びが満載！





▽777TOWN mobile（スマートフォン向け定額サービス）



・名称：777TOWN mobile（スリーセブンタウンモバイル）


・対応OS：iOS、Android


・サービス利用料　/　形式：月額1,100円（税込）　/　遊び放題


・URL


　∟iPhone：https://itunes.apple.com/jp/app/id1449583884


　∟Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja)


・SNS：https://twitter.com/777townofficial





いつでもどこでもスマホで遊べる！


すべてのぱちんこ・パチスロアプリが定額で遊び放題！


さらにコミュニケーションやマイページを飾るフィギュアなど、ゲームならではの


お楽しみ要素がいっぱい！







※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。